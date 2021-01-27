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Останній в Україні пам'ятник Леніну знесли на Одещині. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Цієї ночі в селі Старі Трояни на Одещині невідомі скинули з постаменту останній в Україні пам'ятник Леніну.

Про це повідомив активіст Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

"А поки ми спали, якісь невідомі добродії знесли останній в Україні (за винятком окупованих територій і музеїв/заводів) пам'ятник червоному окупанту Леніну. Він ховався від пильного ока декомунізаторів у селі Старі Трояни Ізмаїльського району Одеської області", - написав він.

Останній в Україні памятник Леніну знесли на Одещині 01

Також дивіться: Один з останніх пам'ятників Леніну знесли в селі Калчева на Одещині. ФОТО

Останній в Україні памятник Леніну знесли на Одещині 02

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Топ коментарі
+34
Нарешті прибрали все сміття.
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27.01.2021 10:53
+26
Последний в Украине памятник Ленину снесли на Одесчине - Цензор.НЕТ 5233 Последний в Украине памятник Ленину снесли на Одесчине - Цензор.НЕТ 5233 Последний в Украине памятник Ленину снесли на Одесчине - Цензор.НЕТ 5233
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27.01.2021 10:51
+22
Последнего Членина снесли, теперь бы единственного членограя снести Последний в Украине памятник Ленину снесли на Одесчине - Цензор.НЕТ 1200
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27.01.2021 10:54
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Поляки вас і досі вважають бидлом. Ми до речі теж. Що з того?
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27.01.2021 16:41 Відповісти
"Навіть поляки завжди вважали вас бидлом"... кацап, запам'ятай просту річ. Вам не дано змагатись із українцем, бо ви, тупі дегенерати. Я тебе не змушував палитись...
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27.01.2021 16:50 Відповісти
не корміть ватного тролля!
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27.01.2021 16:51 Відповісти
Най засуне собі 10 центів у дупу.
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27.01.2021 16:53 Відповісти
Ти викрив себе сам, балалайка
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27.01.2021 17:40 Відповісти
"Навіть поляки завжди вважали вас бидлом" - це твої слова.
Тобто ти балалайка. Звичайна балалайка.
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27.01.2021 17:50 Відповісти
Лєніна свалілі...
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27.01.2021 12:35 Відповісти
Останній в Україні пам'ятник Леніну знесли на Одещині - Цензор.НЕТ 5544
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27.01.2021 12:48 Відповісти
Ну і нехай його гівно провадить.
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27.01.2021 15:54 Відповісти
валодя ночью сам шкурнул, в верном направлении, т.е. туда, куда показывал
все валоди скоро шкурнут также, в верном направлении
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27.01.2021 16:02 Відповісти
Мене дуже дивує кацапська відданість Леніну-Бланку після відкриття архівів і публікації документів - кат, вбивця, гомосексуаліст-сифілітик, агент Парвуса і утриманець німецького генерального штабу, плагіатор, зрадник, паразит. грабіжник і кривавий маньяк... Лежить в мавзолеї і десятки тисяч пам'ятників покидьку по всьому **********. Але навіть цього кацапам мало - стали встановлювати знову памятники грузинському жиду сталіну і 20 років моляться на *****-шеломова... Безнадійна популяція...
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27.01.2021 16:17 Відповісти
Не моё!
Как только умер товарищ Ленин (Бланк) (1924г), оказалось, что второй человек в партии КПСС, товарищ Троцкий махровый предатель.
Товарищи Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли нехорошего Троцкого, изгнали из СССР (1927г.) и киллер Сталина прорубил ему в 1940 году в Мексике голову ледорубом.
Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители Отечества. Тогда доблестный товарищ Генрих Ягода их арестовал (1936).
Немного позже еврея Ягоду, как вражеского агента арестовал Ежов (1937).
Но через пару лет оказалось, что Ежов-гомик, а не товарищ и обычный предатель и вражеский агент. И Ежова арестовал Берия (1938).
После смерти Сталина (1953), все, наконец, поняли, что и Лаврентий Берия тоже предатель. Тогда Жуков арестовал Берию (1953) и его расстреляли.
Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков тайный враг и заговорщик. И сослал Жукова в Одессу.
А чуть позже выяснилось, что и Сталин (Джугашвили) тоже был врагом, вредителем и предателем (1956). А вместе с ним и большая часть Политбюро. Тогда труп Сталина вынесли из мавзолея, а подлое Политбюро и примкнувшего к ним Шепилова разогнали честные партийцы во главе с Хрущевым (1957).
Прошло несколько лет и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом приусадебных участков.
Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию (1964). После смерти Брежнева, выяснилось, что и он был вредителем и причиной застоя в экономике СССР (1964-82).
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27.01.2021 19:48 Відповісти
Кучма был- не выбрали - заплевали.. Ющенко был- заплевали, Янукович был... Порошенко был штук 20 судов висит на нём... и так было и так будет!!! Народ такой ...
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29.01.2021 10:17 Відповісти
Давно было пора снести памятник этому сифилитику-ленину!!
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27.01.2021 16:22 Відповісти
Я против памятников политикам.
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27.01.2021 19:45 Відповісти
До сраки...не символы комунизма надо сносить, а символы орды...катька и суворов стоят и прочая имперская шваль
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27.01.2021 19:46 Відповісти
символы орды...катька и суворов стоят и прочая имперская шваль...
Пророссийские отцы города Одессы 27 октября 2007 года торжественно открыли памятник женщине, которая будучи царицей Московии методически притесняла евреев. Своим Указом от 23 декабря 1791 года императрица определила территорию оседлости в России, где дозволялось жить и заниматься бизнесом потомкам Авраама.
В июне 1775 года Екатерина II ликвидировала казацкую вольницу - Запорожскую Сечь и фактически изгнала украинских черноморских казаков.
Таким образом, царица - матушка «отблагодарила» казаков за то, что в русско-турецкой войне 1768-1774 гг. Сечь обеспечила 7500 конных и 5800 пеших казаков, а также снарядила флотилию чаек.
В 1783 фаворит монархини светлейший князь Григорий Потемкин-Таврический (один из многочисленных любовников похотливой немки) впервые аннексировал Крым, бывший тогда под контролем Крымского ханства.
Крымские татары подвергались изгнанию, насильственному выселению и депортации как в период правления Екатерины II, так и в последующие периоды, в том числе в годы руководства Иосифа Сталина и Владимира Путина.
При Всепресветлейшей Державнейшей Великой Государыни Императрицы Самодержице Всероссийской Всемилостивейшей Екатерине Алексеевне произошел кровавый еврейский погром в 1768 году в городе Умани, известный под названием «Уманская резня» и геноцид мусульманского населения в Измаиле в 1790 году.
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27.01.2021 19:51 Відповісти
Самое главное!!! Что она дала указание на основание лучшего города на Земле- Одессы!!! А второе - если б она была императрицей Украины сегодня она б фиг отдала б Крым и Донбасс!!! За несколько часов регулярные и боеспособные части Украинских сил выбили врага с суверенной территории!!! А сегодня правители только вякать и сказки могут рассказывать!
И поэтому на Одесском референдуме 70 процентов голосов НАВСЕГДА!!! сняли проблему сноса памятника Императрице! Народ уважает сильных людей которые защищают СВОЮ страну!
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29.01.2021 10:33 Відповісти
Головне щоб ленона не було у голові, бо це важче
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27.01.2021 20:02 Відповісти
А чем тебе Леннон не угодил? Останній в Україні пам'ятник Леніну знесли на Одещині - Цензор.НЕТ 3202
Imagine all the people
Living life in peace ...
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28.01.2021 10:42 Відповісти
Площадь, броневик, толпа народу, старый большевик предваряет:
- А теперь перед вами выступит товарищ Ленин!
Толпа ликует, не верит своему счастью и начинает скандировать:
- Леннон! Леннон!! Леннон!!!
Ленин: Товаищи, да я не Леннон , а Ленин!
Его никто не слышит, и овация нарастает:
- Леннон! Леннон!! Леннон!!!
- Товаищи, не надо!
- Леннон!!! Леннон!!!
Ленин (в сторонку):
- А, хрен с вами: imagine all the people...

А я у цьому сенсі
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28.01.2021 12:23 Відповісти
таки слава Богу снесли памятник вовке-сифилитику с окаменевшими мозгами...
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28.01.2021 07:19 Відповісти
Меня только одно интересует!!!! Когда ломать и сносить закончим ??? Может что в стране построить ? Ну там больницу для детей, заводик , пароходик хоть один за 30 лет???
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29.01.2021 10:20 Відповісти
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