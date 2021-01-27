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Обновленная программа медгарантий стартует 1 апреля, - Степанов. ВИДЕО

С апреля в Украине стартует обновленная программа медицинских гарантий. В рамках программы заключаются договоры о реимбурсации лекарственных средств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вопрос лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из приоритетов нашей работы. Так же сейчас, когда мы готовимся к новой программе медицинских гарантий, которая стартует с 1 апреля. Сейчас мы живем по всем тарифам и условиям программы 2020 года. Мы совершенствуем этот процесс", - отметил глава Минздрава.

Глава Минздрава сообщил, что в рамках программы медицинских гарантий заключаются договоры о реимбурсации лекарственных средств. Это программа "Доступные лекарства". В министерстве взяли стратегию на максимальное расширение этой программы.

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Автор: 

здравоохранение (332) медицина (2517) Степанов Максим (2062)


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Блин. Степанов! Мы еле выжили в твоих ковидных фортелях, а ты снова с какой-то херней? Поостынь, дядя. И собирай чемоданы помаленьку, тебе на выход пора. На незаслуженный отдых.
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27.01.2021 11:38 Ответить
Вместе со всем "творческим" коллективом 95 квартала!
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27.01.2021 12:11 Ответить
Как символично , новое от дурака и в день дурака🤔🤔🤔
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27.01.2021 12:57 Ответить
Реімбурсатори гідності на шляху невпинних медових реформ...
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27.01.2021 13:37 Ответить
Опять какое-то воровство на схемах придумал? Степанов с Радуцким уже стали долларовыми миллионерами или дело идет уже к миллиардам?
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27.01.2021 13:38 Ответить
И не введи нас в ОПЗЖение!
Но избави нас от зеленского!
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27.01.2021 14:25 Ответить
 
 