Обновленная программа медгарантий стартует 1 апреля, - Степанов. ВИДЕО

С апреля в Украине стартует обновленная программа медицинских гарантий. В рамках программы заключаются договоры о реимбурсации лекарственных средств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вопрос лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из приоритетов нашей работы. Так же сейчас, когда мы готовимся к новой программе медицинских гарантий, которая стартует с 1 апреля. Сейчас мы живем по всем тарифам и условиям программы 2020 года. Мы совершенствуем этот процесс", - отметил глава Минздрава.

Глава Минздрава сообщил, что в рамках программы медицинских гарантий заключаются договоры о реимбурсации лекарственных средств. Это программа "Доступные лекарства". В министерстве взяли стратегию на максимальное расширение этой программы.

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