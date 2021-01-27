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Оновлена ​​програма медгарантій стартує 1 квітня, - Степанов. ВIДЕО

З квітня в Україні стартує оновлена ​​програма медичних гарантій. В рамках програми укладаються договори про реімбурсацію лікарських засобів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Питання лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями є одним з пріоритетів нашої роботи. Так само зараз, коли ми готуємося до нової програми медичних гарантій, яка стартує з 1 квітня. Зараз ми живемо за всіма тарифами та технічним умовам програми 2020 року. Ми удосконалюємо цей процес", - зазначив глава МОЗ.

Глава МОЗ повідомив, що в рамках програми медичних гарантій укладаються договори про реімбурсацію лікарських засобів. Це програма "Доступні ліки". У міністерстві взяли стратегію на максимальне розширення цієї програми.

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Автор: 

охорона здоров'я (291) медицина (2114) Степанов Максим (2196)


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Блин. Степанов! Мы еле выжили в твоих ковидных фортелях, а ты снова с какой-то херней? Поостынь, дядя. И собирай чемоданы помаленьку, тебе на выход пора. На незаслуженный отдых.
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27.01.2021 11:38 Відповісти
Вместе со всем "творческим" коллективом 95 квартала!
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27.01.2021 12:11 Відповісти
Как символично , новое от дурака и в день дурака🤔🤔🤔
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27.01.2021 12:57 Відповісти
Реімбурсатори гідності на шляху невпинних медових реформ...
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27.01.2021 13:37 Відповісти
Опять какое-то воровство на схемах придумал? Степанов с Радуцким уже стали долларовыми миллионерами или дело идет уже к миллиардам?
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27.01.2021 13:38 Відповісти
И не введи нас в ОПЗЖение!
Но избави нас от зеленского!
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27.01.2021 14:25 Відповісти
 
 