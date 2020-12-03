Рада змінила порядок надання реабілітаційної допомоги

В Україні зміниться надання реабілітаційної допомоги. Верховна Рада у другому читанні схвалила законопроєкт №3668 "Про реабілітацію осіб з обмеженнями життєдіяльності".

За законопроєкт №3668 проголосували 288 нардепів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

В Україні введуть сучасну систему "реабілітації у сфері охорони здоров'я" (health-related rehabilitation, - ред.). Вона передбачає, що реабілітаційну допомогу українці зможуть отримати безпосередньо в установах охорони здоров'я з самого початку захворювання або травми.

Також у законі прописане введення індивідуального реабілітаційного плану, який реєструє всі наявні функціональні обмеження пацієнта, повний обсяг наданих реабілітаційних втручань і зміни ступеня обмежень життєдіяльності пацієнта.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українці не проходять обстеження, оскільки бояться отримати діагноз і чек за лікування, - Степанов. ВIДЕО

Згідно з проєктом, з'явиться новий вид господарської діяльності - "реабілітаційна практика". Вона вимагає окремого ліцензування, ґрунтується на реабілітаційній стратегії охорони здоров'я і принципово відрізняється від господарської діяльності у вигляді "медичної практики".

Цей закон набере чинності наступного дня після опублікування. Однак у дію його введуть після закінчення шести місяців з дня його опублікування.