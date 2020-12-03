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Рада изменила порядок предоставления реабилитационной помощи

Рада изменила порядок предоставления реабилитационной помощи

В Украине изменится предоставление реабилитационной помощи. Верховная рада во втором чтении одобрила законопроект №3668 "О реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности".

За законопроект №3668 проголосовали 288 нардепов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В Украине введут современную систему "реабилитации в сфере здравоохранения" (health-related rehabilitation. - Ред.). Она предусматривает, что реабилитационную помощь украинцы смогут получить непосредственно в учреждениях здравоохранения с самого начала заболевания или травмы.

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Также в законе прописано введение индивидуального реабилитационного плана, который регистрирует все имеющиеся функциональные ограничения пациента, полный объем предоставленных реабилитационных вмешательств и изменения степени ограничений жизнедеятельности пациента.

Согласно проекту, появится новый вид хозяйственной деятельности - "реабилитационная практика". Она требует отдельного лицензирования, основывается на реабилитационной стратегии здравоохранения и принципиально отличается от хозяйственной деятельности в виде "медицинской практики".

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Этот закон вступит в силу на следующий день после опубликования. Однако в действие его введут по истечении шести месяцев со дня его опубликования.

Автор: 

ВР (29228) здравоохранение (332) медицина (2518) реабилитация (346)


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