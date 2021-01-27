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Новости Коронавирус и карантин
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Злоумышленники похитили вакцины от COVID-19 из частной клиники в Польше

Злоумышленники похитили вакцины от COVID-19 из частной клиники в Польше

Ночью из частного центра первичной и специализированной медицинской помощи в Польше были похищены три флакона с вакцинами от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM.

Отмечается, что вакцину украли из частной клиники в городке Илово-Осада.

Злоумышленники смогли похитить три флакона с вакцинами, которых бы хватило для вакцинации 18 человек.

"Мы получили сообщение о краже со взломом в клинике. Изучаем все следы. На месте работает следственная группа", - рассказали в полиции и добавили, что скорее всего, преступники проникли в клинику через окно, в котором они разбили стекло.

Илово-Осада - это город с населением менее 3 000 человек, в нем всего один пункт вакцинации.

Также читайте: ВОЗ рекомендовала к использованию вакцину Moderna от COVID-19 и назвала исключения

Автор: 

вакцина (3814) воровство (662) карантин (16729) Польша (8393) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Крадуцкий ?
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27.01.2021 12:28
+3
ну вот...началось ! борьба за дозу )))))
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27.01.2021 12:32
+3
Теперь мир узнает из чего этот шмурдяк сделан))
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27.01.2021 12:34
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Крадуцкий ?
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27.01.2021 12:28 Ответить
Теж закралась така думка. )))
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27.01.2021 12:32 Ответить
Всплывут в Украине. В высших кругах.
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27.01.2021 12:29 Ответить
ну вот...началось ! борьба за дозу )))))
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27.01.2021 12:32 Ответить
Теперь мир узнает из чего этот шмурдяк сделан))
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27.01.2021 12:34 Ответить
стісняюсь спросіть... оні билі на рєфріжераторє вєрхом?..
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27.01.2021 12:34 Ответить
будуть зберігати їх неналежним чином та продадуть якимось лохам
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27.01.2021 12:37 Ответить
Натяк зрозумілий. Але Зе вважає себе нелохом.
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27.01.2021 12:39 Ответить
якщо він порівнює себе зі своїми виборцями, то не дивно, що він дійшов такого висновку
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27.01.2021 13:01 Ответить
После доставки в центр вакцинации препарат нужно разморозить и использовать в течение пяти дней, иначе он может испортиться. есть время
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27.01.2021 14:13 Ответить
Сообщник отвлекал игрой ....... на рояле?
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27.01.2021 12:38 Ответить
А єсі то не разбойнікі, а робінгуди, які роздобули вакцину для того, щоб передати її бідним?
Країнам. Які неспроможні самостійно захистити свого населення.
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27.01.2021 13:07 Ответить
Мабуть Міша Крадуцький,щоб зробити друге щеплення,так як із Ізраїля вже не получиться привезти!
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27.01.2021 14:43 Ответить
 
 