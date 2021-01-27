Злоумышленники похитили вакцины от COVID-19 из частной клиники в Польше

Ночью из частного центра первичной и специализированной медицинской помощи в Польше были похищены три флакона с вакцинами от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM.

Отмечается, что вакцину украли из частной клиники в городке Илово-Осада.

Злоумышленники смогли похитить три флакона с вакцинами, которых бы хватило для вакцинации 18 человек.

"Мы получили сообщение о краже со взломом в клинике. Изучаем все следы. На месте работает следственная группа", - рассказали в полиции и добавили, что скорее всего, преступники проникли в клинику через окно, в котором они разбили стекло.

Илово-Осада - это город с населением менее 3 000 человек, в нем всего один пункт вакцинации.

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