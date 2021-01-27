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Новини Коронавірус і карантин
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Зловмисники викрали вакцини від COVID-19 з приватної клініки в Польщі

Зловмисники викрали вакцини від COVID-19 з приватної клініки в Польщі

Вночі з приватного центру первинної та спеціалізованої медичної допомоги в Польщі були викрадені три флакони з вакцинами від коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM.

Зазначається, що вакцину вкрали з приватної клініки в містечку Гміна Ілово-Осада.

Зловмисники змогли викрасти три флакони з вакцинами, яких би вистачило для вакцинації 18 осіб.

"Ми отримали повідомлення про крадіжку зі зломом в клініці. Вивчаємо все сліди. На місці працює слідча група", - розповіли в поліції і додали, що швидше за все, злочинці проникли в клініку через вікно, в якому вони розбили скло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні розгляне план вакцинації населення та оподаткування міжнародних поштових відправлень

Гміна Ілово-Осада - це місто з населенням менше 3 000 осіб, в ньому всього один пункт вакцинації.

Автор: 

вакцина (4418) злодійство (395) карантин (18172) Польща (8471) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
Крадуцкий ?
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27.01.2021 12:28
+3
ну вот...началось ! борьба за дозу )))))
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27.01.2021 12:32
+3
Теперь мир узнает из чего этот шмурдяк сделан))
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27.01.2021 12:34
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Крадуцкий ?
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27.01.2021 12:28 Відповісти
Теж закралась така думка. )))
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27.01.2021 12:32 Відповісти
Всплывут в Украине. В высших кругах.
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27.01.2021 12:29 Відповісти
ну вот...началось ! борьба за дозу )))))
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27.01.2021 12:32 Відповісти
Теперь мир узнает из чего этот шмурдяк сделан))
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27.01.2021 12:34 Відповісти
стісняюсь спросіть... оні билі на рєфріжераторє вєрхом?..
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27.01.2021 12:34 Відповісти
будуть зберігати їх неналежним чином та продадуть якимось лохам
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27.01.2021 12:37 Відповісти
Натяк зрозумілий. Але Зе вважає себе нелохом.
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27.01.2021 12:39 Відповісти
якщо він порівнює себе зі своїми виборцями, то не дивно, що він дійшов такого висновку
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27.01.2021 13:01 Відповісти
После доставки в центр вакцинации препарат нужно разморозить и использовать в течение пяти дней, иначе он может испортиться. есть время
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27.01.2021 14:13 Відповісти
Сообщник отвлекал игрой ....... на рояле?
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27.01.2021 12:38 Відповісти
А єсі то не разбойнікі, а робінгуди, які роздобули вакцину для того, щоб передати її бідним?
Країнам. Які неспроможні самостійно захистити свого населення.
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27.01.2021 13:07 Відповісти
Мабуть Міша Крадуцький,щоб зробити друге щеплення,так як із Ізраїля вже не получиться привезти!
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27.01.2021 14:43 Відповісти
 
 