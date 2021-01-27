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Зловмисники викрали вакцини від COVID-19 з приватної клініки в Польщі
Вночі з приватного центру первинної та спеціалізованої медичної допомоги в Польщі були викрадені три флакони з вакцинами від коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM.
Зазначається, що вакцину вкрали з приватної клініки в містечку Гміна Ілово-Осада.
Зловмисники змогли викрасти три флакони з вакцинами, яких би вистачило для вакцинації 18 осіб.
"Ми отримали повідомлення про крадіжку зі зломом в клініці. Вивчаємо все сліди. На місці працює слідча група", - розповіли в поліції і додали, що швидше за все, злочинці проникли в клініку через вікно, в якому вони розбили скло.
Гміна Ілово-Осада - це місто з населенням менше 3 000 осіб, в ньому всього один пункт вакцинації.
Топ коментарі
+3 алексей свиридов #476578
показати весь коментар27.01.2021 12:28
+3 Вася Шевченко #371210
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+3 Нестр Махно #480282
показати весь коментар27.01.2021 12:34
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