Зловмисники викрали вакцини від COVID-19 з приватної клініки в Польщі

Вночі з приватного центру первинної та спеціалізованої медичної допомоги в Польщі були викрадені три флакони з вакцинами від коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM.

Зазначається, що вакцину вкрали з приватної клініки в містечку Гміна Ілово-Осада.

Зловмисники змогли викрасти три флакони з вакцинами, яких би вистачило для вакцинації 18 осіб.

"Ми отримали повідомлення про крадіжку зі зломом в клініці. Вивчаємо все сліди. На місці працює слідча група", - розповіли в поліції і додали, що швидше за все, злочинці проникли в клініку через вікно, в якому вони розбили скло.

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Гміна Ілово-Осада - це місто з населенням менше 3 000 осіб, в ньому всього один пункт вакцинації.