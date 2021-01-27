Кличко напомнил, какие карантинные ограничения продолжают действовать в столице. СПИСОК

Мэр Киева Виталий Кличко напомнил, какие карантинные ограничения продолжают действовать в столице после завершения локдауна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время брифинга.

"Как вы видите, ситуация немного улучшается. Также, по оценкам врачей, локдаун тоже дал положительный результат. Впрочем, говорить, что мы преодолели вирус, - рано. Поэтому, в столице, как и по всей стране, продолжают действовать ограничения, которые правительство ввело в декабре прошлого года", - сказал Кличко.

Так, по его словам, запрещено:

- проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием детей из более чем одной группы или класса и в присутствии посетителей;

- проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

- работа общепита с 23:00 до 07:00 (кроме доставки заказов);

- размещение в заведениях питания более 4 совершеннолетних лиц за одним столом. Расстояние между столами должно быть не менее 2 м;

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 16 человек, выздоровели - 2 201, выявили 327 новых случаев, - Кличко. КАРТА

- проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек и несоблюдение дистанции в 1,5 м;

- работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала;

- деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению, - кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений.

"Все мы очень устали от ограничений и хотим вернуться к привычной жизни. Но, если сейчас потеряем контроль над ситуацией, - неизбежным будет введение нового локдауна, как это произошло в некоторых европейских странах. Поэтому, давайте не терять бдительности и пока не расслабляться! Соблюдаем правила, заботимся о своем здоровье!" - отметил Виталий Кличко.