Кличко нагадав, які карантинні обмеження продовжують діяти в столиці. СПИСОК

Мер Києва Віталій Кличко нагадав, які карантинні обмеження продовжують діяти в столиці після завершення локдауну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час брифінгу.

"Як ви бачите, ситуація трохи поліпшується. Також, за оцінками лікарів, локдаун теж дав позитивний результат. Втім, говорити, що ми подолали вірус, - зарано. Тому, в столиці, як і по всій країні, продовжують діяти обмеження, що уряд запровадив у грудні минулого року", - сказав Кличко.

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Так, за його словами, заборонено:

проведення у закладах освіти масових заходів за участі дітей з більш ніж однієї групи чи класу і за присутності відвідувачів;



проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;



робота закладів громадського харчування з 23:00 до 07:00 (крім доставки замовлень);



розміщення в закладах харчування більше ніж 4 повнолітніх осіб за одним столом. Відстань між столами має бути не менш ніж 2 метри;



проведення масових заходів за участі більше ніж 20 осіб та недотримання дистанції у 1,5 м;



робота кінотеатрів та закладів культури з наповненістю понад 50 відсотків місць одного залу;



діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, – крім готелів, реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю, санаторно-курортних закладів.

"Всі ми дуже втомилися від обмежень і хочемо повернутися до звичного життя. Але, якщо зараз втратимо контроль над ситуацією, – неминучим буде запровадження нового локдауну, як це відбулося у деяких європейських країнах. Тому, давайте не втрачати пильності і поки не розслаблятися! Дотримуємося правил, дбаємо про своє здоров’я!" - наголосив Віталій Кличко.