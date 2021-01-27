Германия планирует приостановить международное авиасообщение из-за мутации COVID-19
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что правительство рассматривает вопрос о запрете почти на все международные авиаперелеты, чтобы остановить распространение новых, более опасных штаммов коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW".
"Опасность, создаваемая многочисленными вирусными мутациями, заставляет нас подумать о решительных мерах. Это включает значительно более строгие пограничные проверки, особенно на границах с зонами повышенного риска, а также сокращение почти до нуля авиаперелетов в Германию, как сейчас делает Израиль", - сказал министр.
Отмечается, что канцлер Германии Ангела Меркель попросила Зеехофера изучить способы защиты страны от распространения мутаций коронавируса.
Ранее Меркель заявила, что она против тотального запрета на поездки, и в то же время призвала прекратить туризм, поскольку пандемия продолжает распространяться.
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Например Израиль, самый жесткий локдаун, а по заболеваемости впереди всех.
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