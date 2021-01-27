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Новости Коронавирус и карантин
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Германия планирует приостановить международное авиасообщение из-за мутации COVID-19

Германия планирует приостановить международное авиасообщение из-за мутации COVID-19

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что правительство рассматривает вопрос о запрете почти на все международные авиаперелеты, чтобы остановить распространение новых, более опасных штаммов коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW".

"Опасность, создаваемая многочисленными вирусными мутациями, заставляет нас подумать о решительных мерах. Это включает значительно более строгие пограничные проверки, особенно на границах с зонами повышенного риска, а также сокращение почти до нуля авиаперелетов в Германию, как сейчас делает Израиль", - сказал министр.

Отмечается, что канцлер Германии Ангела Меркель попросила Зеехофера изучить способы защиты страны от распространения мутаций коронавируса.

Ранее Меркель заявила, что она против тотального запрета на поездки, и в то же время призвала прекратить туризм, поскольку пандемия продолжает распространяться.

Также читайте: Международные авиаперевозки могут полностью возобновиться с 2023 года, - Криклий

Автор: 

Германия (6925) карантин (16729) авиасообщение (793) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Ого-го! Это, что Франкфурт закроется??? Не дай Бог! Это будет почти коллапс! Что творят недоделки барановирусные?!
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27.01.2021 12:55
+2
Германия хочет увеличить заболеваемость коронавирусом?
Например Израиль, самый жесткий локдаун, а по заболеваемости впереди всех.
У нас, вы сами видели как соблюдался - снижение.
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27.01.2021 14:39
+1
Особливо смішно чути про такі ідіотські наміри на фоні заяв ВОЗ та виробників вакцин, що існуючі вакцини також ефективно протистоять і всім новим штамам коронавіруса
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27.01.2021 13:35
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Ого-го! Это, что Франкфурт закроется??? Не дай Бог! Это будет почти коллапс! Что творят недоделки барановирусные?!
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27.01.2021 12:55 Ответить
А не пробовали поинтересовацца для начала помогло оно Израилю или как?
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27.01.2021 12:56 Ответить
Мне как-то по барабану,мне вечером на работу так что до утра мне германские авиаперевозки не нужны.
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27.01.2021 12:57 Ответить
Скорее всего. Ибо эти карантинные "ограничения" - полная чепуха.
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27.01.2021 13:03 Ответить
Скорее всего из-за давления США относительно Северного потока.
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27.01.2021 13:16 Ответить
Особливо смішно чути про такі ідіотські наміри на фоні заяв ВОЗ та виробників вакцин, що існуючі вакцини також ефективно протистоять і всім новим штамам коронавіруса
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27.01.2021 13:35 Ответить
ще мало провакциновано.ще рано казати, що настав той час, коли можна відмінити каранти. окрім того мова за "ввезення інших штамів"
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27.01.2021 14:12 Ответить
Война с ветряными мельницами. Сплошные Дон Кихот
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27.01.2021 14:14 Ответить
Боротьба паразитуючої влади з мильними бульбашками які вона ж сама й створює.
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27.01.2021 14:23 Ответить
Германия хочет увеличить заболеваемость коронавирусом?
Например Израиль, самый жесткий локдаун, а по заболеваемости впереди всех.
У нас, вы сами видели как соблюдался - снижение.
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27.01.2021 14:39 Ответить
 
 