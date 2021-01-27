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Новини Коронавірус і карантин
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Німеччина планує призупинити міжнародне авіасполучення через мутацію COVID-19

Німеччина планує призупинити міжнародне авіасполучення через мутацію COVID-19

Міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеехофер заявив, що уряд розглядає питання про заборону майже на всі міжнародні авіаперельоти, щоб зупинити поширення нових, більш небезпечних штамів коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Небезпека, створювана численними вірусними мутаціями, змушує нас подумати про рішучі заходи. Це передбачає значно суворіші прикордонні перевірки, особливо на кордонах із зонами підвищеного ризику, а також скорочення майже до нуля авіаперельотів до Німеччини, як зараз робить Ізраїль", - сказав міністр.

Зазначається, що канцлер Німеччини Ангела Меркель попросила Зеехофера вивчити способи захисту країни від поширення мутацій коронавірусу.

Раніше Меркель заявила, що вона проти тотальної заборони на поїздки, і водночас закликала припинити туризм, оскільки пандемія продовжує поширюватися.

Також читайте: Міжнародні авіаперевезення можуть повністю відновиться з 2023 року, - Криклій

Автор: 

Німеччина (7316) карантин (18172) авіасполучення (3064) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
Ого-го! Это, что Франкфурт закроется??? Не дай Бог! Это будет почти коллапс! Что творят недоделки барановирусные?!
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27.01.2021 12:55
+2
Германия хочет увеличить заболеваемость коронавирусом?
Например Израиль, самый жесткий локдаун, а по заболеваемости впереди всех.
У нас, вы сами видели как соблюдался - снижение.
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27.01.2021 14:39
+1
Особливо смішно чути про такі ідіотські наміри на фоні заяв ВОЗ та виробників вакцин, що існуючі вакцини також ефективно протистоять і всім новим штамам коронавіруса
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27.01.2021 13:35
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Ого-го! Это, что Франкфурт закроется??? Не дай Бог! Это будет почти коллапс! Что творят недоделки барановирусные?!
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27.01.2021 12:55 Відповісти
А не пробовали поинтересовацца для начала помогло оно Израилю или как?
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27.01.2021 12:56 Відповісти
Мне как-то по барабану,мне вечером на работу так что до утра мне германские авиаперевозки не нужны.
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27.01.2021 12:57 Відповісти
Скорее всего. Ибо эти карантинные "ограничения" - полная чепуха.
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27.01.2021 13:03 Відповісти
Скорее всего из-за давления США относительно Северного потока.
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27.01.2021 13:16 Відповісти
Особливо смішно чути про такі ідіотські наміри на фоні заяв ВОЗ та виробників вакцин, що існуючі вакцини також ефективно протистоять і всім новим штамам коронавіруса
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27.01.2021 13:35 Відповісти
ще мало провакциновано.ще рано казати, що настав той час, коли можна відмінити каранти. окрім того мова за "ввезення інших штамів"
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27.01.2021 14:12 Відповісти
Война с ветряными мельницами. Сплошные Дон Кихот
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27.01.2021 14:14 Відповісти
Боротьба паразитуючої влади з мильними бульбашками які вона ж сама й створює.
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27.01.2021 14:23 Відповісти
Германия хочет увеличить заболеваемость коронавирусом?
Например Израиль, самый жесткий локдаун, а по заболеваемости впереди всех.
У нас, вы сами видели как соблюдался - снижение.
показати весь коментар
27.01.2021 14:39 Відповісти
 
 