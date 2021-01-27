Німеччина планує призупинити міжнародне авіасполучення через мутацію COVID-19

Міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеехофер заявив, що уряд розглядає питання про заборону майже на всі міжнародні авіаперельоти, щоб зупинити поширення нових, більш небезпечних штамів коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Небезпека, створювана численними вірусними мутаціями, змушує нас подумати про рішучі заходи. Це передбачає значно суворіші прикордонні перевірки, особливо на кордонах із зонами підвищеного ризику, а також скорочення майже до нуля авіаперельотів до Німеччини, як зараз робить Ізраїль", - сказав міністр.

Зазначається, що канцлер Німеччини Ангела Меркель попросила Зеехофера вивчити способи захисту країни від поширення мутацій коронавірусу.

Раніше Меркель заявила, що вона проти тотальної заборони на поїздки, і водночас закликала припинити туризм, оскільки пандемія продовжує поширюватися.

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