Украина начнет вакцинацию уже в феврале, - Шмыгаль

Сегодня Кабмин утвердил два важных документа, которые позволят закупать новые эффективные препараты и вакцины без лишних законодательных барьеров.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о Договорах управляемого доступа (Managed Entry Agreements).

"Они дают возможность вступать в прямые переговоры с производителями оригинальных инновационных лекарственных средств для их закупок. Этот инструмент применяют такие передовые страны как США, Великобритания, Франция, Польша, Италия и другие. Рассчитываем, что в парламенте поддержат законодательные изменения, которые запустят этот процесс", - подчеркнул Шмыгаль.

"Украина начнет вакцинацию уже в феврале", - добавил премьер-министр.

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