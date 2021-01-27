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Новости Коронавирус и карантин
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Украина начнет вакцинацию уже в феврале, - Шмыгаль

Украина начнет вакцинацию уже в феврале, - Шмыгаль

Сегодня Кабмин утвердил два важных документа, которые позволят закупать новые эффективные препараты и вакцины без лишних законодательных барьеров.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о Договорах управляемого доступа (Managed Entry Agreements).

"Они дают возможность вступать в прямые переговоры с производителями оригинальных инновационных лекарственных средств для их закупок. Этот инструмент применяют такие передовые страны как США, Великобритания, Франция, Польша, Италия и другие. Рассчитываем, что в парламенте поддержат законодательные изменения, которые запустят этот процесс", - подчеркнул Шмыгаль.

"Украина начнет вакцинацию уже в феврале", - добавил премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Злоумышленники похитили вакцины от COVID-19 из частной клиники в Польше

Автор: 

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Топ комментарии
+5
Чем колоться будем, шмыг?
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27.01.2021 13:08
+4
Від творця: 500 000 нових робочих місць вже у травні!
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27.01.2021 13:08
+3
отеми тремя украденными в Польше флакончиками? )))
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27.01.2021 13:09
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Від творця: 500 000 нових робочих місць вже у травні!
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27.01.2021 13:08 Ответить
Чем колоться будем, шмыг?
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27.01.2021 13:08 Ответить
Из серии, - заграница нам поможет!
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27.01.2021 13:17 Ответить
отеми тремя украденными в Польше флакончиками? )))
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27.01.2021 13:09 Ответить
Та да ,осталось начать и кончить ...
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27.01.2021 13:18 Ответить
начнут 28 февраля, когда за месяц промедления помрут еше 5000 украинцев.
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27.01.2021 13:20 Ответить
Ой. І знову обіцянки- цяцянки.
Яким шмурдяком плануєте "вакцинувати"?
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27.01.2021 13:21 Ответить
Пфайзером для избранных со скидкой за 1500 ойро, как и ты , шмыгаль?
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27.01.2021 13:26 Ответить
Да уж пора бы. Единственная страна в Европе где не началась вакцинация.
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27.01.2021 13:30 Ответить
Богатырева уже подвезла вакцину спутничок?
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27.01.2021 13:37 Ответить
Ох уж эти барьеры, всё время мешают.
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27.01.2021 13:38 Ответить
 
 