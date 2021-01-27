Украина начнет вакцинацию уже в феврале, - Шмыгаль
Сегодня Кабмин утвердил два важных документа, которые позволят закупать новые эффективные препараты и вакцины без лишних законодательных барьеров.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о Договорах управляемого доступа (Managed Entry Agreements).
"Они дают возможность вступать в прямые переговоры с производителями оригинальных инновационных лекарственных средств для их закупок. Этот инструмент применяют такие передовые страны как США, Великобритания, Франция, Польша, Италия и другие. Рассчитываем, что в парламенте поддержат законодательные изменения, которые запустят этот процесс", - подчеркнул Шмыгаль.
"Украина начнет вакцинацию уже в феврале", - добавил премьер-министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Яким шмурдяком плануєте "вакцинувати"?