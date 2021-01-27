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Україна розпочне вакцинацію вже в лютому, - Шмигаль
Сьогодні Кабмін затвердив два важливі документи, які дозволять закуповувати нові ефективні препарати і вакцини без зайвих законодавчих бар'єрів.
Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про Договори керованого доступу (Managed Entry Agreements).
"Вони дають можливість вступати в прямі переговори з виробниками оригінальних інноваційних лікарських засобів для їх закупівель. Цей інструмент застосовують такі передові країни як США, Велика Британія, Франція, Польща, Італія та інші. Розраховуємо, що в парламенті підтримають законодавчі зміни, які запустять цей процес", - підкреслив Шмигаль.
"Україна почне вакцинацію вже в лютому", - додав прем'єр-міністр.
Топ коментарі
+5 Roine S
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+4 vitaliymkua
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+3 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар27.01.2021 13:09
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