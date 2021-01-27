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Новини Коронавірус і карантин
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Україна розпочне вакцинацію вже в лютому, - Шмигаль

Україна розпочне вакцинацію вже в лютому, - Шмигаль

Сьогодні Кабмін затвердив два важливі документи, які дозволять закуповувати нові ефективні препарати і вакцини без зайвих законодавчих бар'єрів.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про Договори керованого доступу (Managed Entry Agreements).

"Вони дають можливість вступати в прямі переговори з виробниками оригінальних інноваційних лікарських засобів для їх закупівель. Цей інструмент застосовують такі передові країни як США, Велика Британія, Франція, Польща, Італія та інші. Розраховуємо, що в парламенті підтримають законодавчі зміни, які запустять цей процес", - підкреслив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні розгляне план вакцинації населення та оподаткування міжнародних поштових відправлень

"Україна почне вакцинацію вже в лютому", - додав прем'єр-міністр.

Автор: 

вакцина (4418) карантин (18172) Денис Шмигаль (4543) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
Чем колоться будем, шмыг?
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27.01.2021 13:08
+4
Від творця: 500 000 нових робочих місць вже у травні!
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27.01.2021 13:08
+3
отеми тремя украденными в Польше флакончиками? )))
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27.01.2021 13:09
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Від творця: 500 000 нових робочих місць вже у травні!
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27.01.2021 13:08 Відповісти
Чем колоться будем, шмыг?
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27.01.2021 13:08 Відповісти
Из серии, - заграница нам поможет!
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27.01.2021 13:17 Відповісти
отеми тремя украденными в Польше флакончиками? )))
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27.01.2021 13:09 Відповісти
Та да ,осталось начать и кончить ...
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27.01.2021 13:18 Відповісти
начнут 28 февраля, когда за месяц промедления помрут еше 5000 украинцев.
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27.01.2021 13:20 Відповісти
Ой. І знову обіцянки- цяцянки.
Яким шмурдяком плануєте "вакцинувати"?
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27.01.2021 13:21 Відповісти
Пфайзером для избранных со скидкой за 1500 ойро, как и ты , шмыгаль?
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27.01.2021 13:26 Відповісти
Да уж пора бы. Единственная страна в Европе где не началась вакцинация.
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27.01.2021 13:30 Відповісти
Богатырева уже подвезла вакцину спутничок?
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27.01.2021 13:37 Відповісти
Ох уж эти барьеры, всё время мешают.
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27.01.2021 13:38 Відповісти
 
 