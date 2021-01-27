Україна розпочне вакцинацію вже в лютому, - Шмигаль

Сьогодні Кабмін затвердив два важливі документи, які дозволять закуповувати нові ефективні препарати і вакцини без зайвих законодавчих бар'єрів.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про Договори керованого доступу (Managed Entry Agreements).

"Вони дають можливість вступати в прямі переговори з виробниками оригінальних інноваційних лікарських засобів для їх закупівель. Цей інструмент застосовують такі передові країни як США, Велика Британія, Франція, Польща, Італія та інші. Розраховуємо, що в парламенті підтримають законодавчі зміни, які запустять цей процес", - підкреслив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні розгляне план вакцинації населення та оподаткування міжнародних поштових відправлень

"Україна почне вакцинацію вже в лютому", - додав прем'єр-міністр.