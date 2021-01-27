Дело Майдана: суд разрешил заочное расследование против экс-главы Минобороны Лебедева

Печерский районный суд Киева разрешил провести досудебное расследование против бывшего министра обороны Украины. Его подозревают в участии в группировке, которая осуществляла преступления против активистов Майдана.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Разрешение предоставлено в уголовном производстве по подозрению бывших президента Украины, министра внутренних дел и его заместителя, председателя Службы безопасности Украины ... и других высокопоставленных должностных лиц в организации в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014 года ряда тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

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В ведомстве также добавили, что такое решение суда дает право проводить расследования в отсутствие бывшего чиновника, поскольку он скрывается от следствия.

Отметим, в период с 2012 по 27 февраля 2014 года должность министра обороны Украины занимал бывший украинский политик русского происхождения Павел Лебедев.