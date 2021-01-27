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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Дело Майдана: суд разрешил заочное расследование против экс-главы Минобороны Лебедева

Дело Майдана: суд разрешил заочное расследование против экс-главы Минобороны Лебедева

Печерский районный суд Киева разрешил провести досудебное расследование против бывшего министра обороны Украины. Его подозревают в участии в группировке, которая осуществляла преступления против активистов Майдана.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Разрешение предоставлено в уголовном производстве по подозрению бывших президента Украины, министра внутренних дел и его заместителя, председателя Службы безопасности Украины ... и других высокопоставленных должностных лиц в организации в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014 года ряда тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

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В ведомстве также добавили, что такое решение суда дает право проводить расследования в отсутствие бывшего чиновника, поскольку он скрывается от следствия.

Отметим, в период с 2012 по 27 февраля 2014 года должность министра обороны Украины занимал бывший украинский политик русского происхождения Павел Лебедев.

Автор: 

Лебедев (136) расследование (3036) евромайдан (7835)


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Вопрос знатокам "па приколу" и "хуже не будет", когда его оправдают и возобновят в должности?
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27.01.2021 14:09 Ответить
А при Порошенко такого не було.
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27.01.2021 14:23 Ответить
Было. Только к чему вопрос?
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27.01.2021 14:26 Ответить
Ви про своє питання чи про моє?
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27.01.2021 15:04 Ответить
До речі, у мене не питання, а твердження
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27.01.2021 15:05 Ответить
А... ну, если уже говорить, то у Порошенка был не плохой шанс посадить на бутылку пятую колону. Но, по "не понятным" причинам он поступил как Ющенко.
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27.01.2021 15:56 Ответить
Такого цирку з намаганням малювати бурхливу діяльність точно не було!
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27.01.2021 16:43 Ответить
Не прошло и пол года!,
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27.01.2021 16:27 Ответить
просто нужно рядовых зашкваренных шестерок типа дубинского бужанского которые есть у всех партий - сажать
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27.01.2021 17:57 Ответить
вон Тимошенко как отомстила всем, кто её в Качановской колонии мучал - уже никого в живых не осталось
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27.01.2021 17:58 Ответить
 
 