УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4150 відвідувачів онлайн
Новини Розслідування злочинів на Майдані
805 10

Справа Майдану: суд дозволив заочне розслідування проти ексглави Міноборони Лебедєва

Справа Майдану: суд дозволив заочне розслідування проти ексглави Міноборони Лебедєва

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на проведення досудового розслідування проти колишнього міністра оборони України. Його підозрюють в участі в угрупованні, яке здійснювало злочини проти активістів Майдану.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Дозвіл надано в кримінальному провадженні за підозрою колишніх президента України, міністра внутрішніх справ і його заступника, голови Служби безпеки України ... і інших високопоставлених посадових осіб в організації в складі злочинного угруповання з 18 по 20 лютого 2014 року низки тяжких і особливо тяжких злочинів", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також додали, що таке рішення суду дає право проводити розслідування за відсутності колишнього чиновника, оскільки він ховається від слідства.

Зазначимо, в період з 2012 по 27 лютого 2014 року посаду міністра оборони України займав колишній український політик російського походження Павло Лебедєв.

Читайте: Суд виправдав від звинувачень в організації тітушок проти Євромайдану екскерівників міліції Дніпропетровщини Третьякова і Хуторного

Автор: 

Лебедєв (33) розслідування (2265) Євромайдан (957)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вопрос знатокам "па приколу" и "хуже не будет", когда его оправдают и возобновят в должности?
показати весь коментар
27.01.2021 14:09 Відповісти
А при Порошенко такого не було.
показати весь коментар
27.01.2021 14:23 Відповісти
Было. Только к чему вопрос?
показати весь коментар
27.01.2021 14:26 Відповісти
Ви про своє питання чи про моє?
показати весь коментар
27.01.2021 15:04 Відповісти
До речі, у мене не питання, а твердження
показати весь коментар
27.01.2021 15:05 Відповісти
А... ну, если уже говорить, то у Порошенка был не плохой шанс посадить на бутылку пятую колону. Но, по "не понятным" причинам он поступил как Ющенко.
показати весь коментар
27.01.2021 15:56 Відповісти
Такого цирку з намаганням малювати бурхливу діяльність точно не було!
показати весь коментар
27.01.2021 16:43 Відповісти
Не прошло и пол года!,
показати весь коментар
27.01.2021 16:27 Відповісти
просто нужно рядовых зашкваренных шестерок типа дубинского бужанского которые есть у всех партий - сажать
показати весь коментар
27.01.2021 17:57 Відповісти
вон Тимошенко как отомстила всем, кто её в Качановской колонии мучал - уже никого в живых не осталось
показати весь коментар
27.01.2021 17:58 Відповісти
 
 