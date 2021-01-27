Справа Майдану: суд дозволив заочне розслідування проти ексглави Міноборони Лебедєва

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на проведення досудового розслідування проти колишнього міністра оборони України. Його підозрюють в участі в угрупованні, яке здійснювало злочини проти активістів Майдану.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Дозвіл надано в кримінальному провадженні за підозрою колишніх президента України, міністра внутрішніх справ і його заступника, голови Служби безпеки України ... і інших високопоставлених посадових осіб в організації в складі злочинного угруповання з 18 по 20 лютого 2014 року низки тяжких і особливо тяжких злочинів", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також додали, що таке рішення суду дає право проводити розслідування за відсутності колишнього чиновника, оскільки він ховається від слідства.

Зазначимо, в період з 2012 по 27 лютого 2014 року посаду міністра оборони України займав колишній український політик російського походження Павло Лебедєв.

Читайте: Суд виправдав від звинувачень в організації тітушок проти Євромайдану екскерівників міліції Дніпропетровщини Третьякова і Хуторного