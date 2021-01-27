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Кабмин предлагает Раде установить ежегодный дедлайн на индексацию пенсий

Кабмин предлагает Раде установить ежегодный дедлайн на индексацию пенсий

Кабинет министров предлагает Верховной Раде с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

"Правительство предлагает с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта. Сегодня мы утвердили соответствующий законопроект, имеющий целью совершенствование пенсионного законодательства и, соответственно, рост пенсионного обеспечения граждан", - написал Шмыгаль.

"Этот вопрос больше не должен быть элементом политических манипуляций. Мы предлагаем сделать все прозрачно и установить четкие сроки, когда должна происходить индексация", - добавил он.

Отмечается, что законопроектом также предлагается урегулировать вопрос индексации пенсий некоторых категорий граждан, индексация пенсий которых ранее не проводилась.

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Кабмин предлагает Раде установить ежегодный дедлайн на индексацию пенсий 01

ВР (29226) Кабмин (14024) пенсия (2159) Шмыгаль Денис (2668)


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Топ комментарии
+11
бабалайн!!! словоблуды хреновы!!
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27.01.2021 14:32
+10
Это уже было при правительстве Гройсмана. Вы, зелёные, эту традицию сломали, а теперь выдвигаете то же самое, вроде как своё.
Плагиаторы и лицемеры.
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27.01.2021 14:37
+8
А индексацию пенсий за две месяца которую вы зеленые скоты украли в этом году когда вернете??
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27.01.2021 14:34
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бабалайн!!! словоблуды хреновы!!
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27.01.2021 14:32 Ответить
Но судей это не коснется. Вот увидите.
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27.01.2021 14:33 Ответить
А индексацию пенсий за две месяца которую вы зеленые скоты украли в этом году когда вернете??
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27.01.2021 14:34 Ответить
Імітація рішучих рехворм триває !!!)))
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27.01.2021 14:36 Ответить
Это уже было при правительстве Гройсмана. Вы, зелёные, эту традицию сломали, а теперь выдвигаете то же самое, вроде как своё.
Плагиаторы и лицемеры.
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27.01.2021 14:37 Ответить
Це як з пакунком малюка - тихенько забрали і героїчно повернули
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27.01.2021 15:15 Ответить
Єдиним реальним критерієм оцінки діяльності уряду є рівень життя народа,всього народа ,а не окремих осіб чи груп осіб !!!)))
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27.01.2021 14:39 Ответить
Зеленский открыл уголовное дело против Байдена...
Зелемойские...включите счетчик...ВРЕМЯ ПОШЛО... бараны
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27.01.2021 14:39 Ответить
Це чергове загострення параноїдальної маячні ,манія величі зашкалює !!!))
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27.01.2021 14:44 Ответить
Можливо час привести до відповідності з/п та пенсій до прожиткового ,реального,мінімума !!!))))
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27.01.2021 14:42 Ответить
ні...час привести до відповідальності отих слуг
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27.01.2021 14:57 Ответить
Трепачи и аферисты----все пенсионеры уже давно по мусоркам лазят. Скоро вымрут с такими пенсиями,УБЛЮДКИ.
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27.01.2021 14:42 Ответить
Новый министр финансов США Джанет Елен получила задание,завалить Украину санкциями...А женщина она серьезнаяы...быдло Кучмовское...Данилычу прювет..КРЫСы сраные...
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27.01.2021 14:47 Ответить
Давно потрібно ввести санкції. Як на фізичних так і юридичних осіб пов'язаних з ну дуже успішними піздісменамі!
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27.01.2021 14:50 Ответить
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27.01.2021 14:51 Ответить
а шо в этом году не будет
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27.01.2021 15:04 Ответить
Може шмига в часі загубився? Дедлайн виставили ще при Гройсмані, але зелені на нього поклали болт. Тепер повернення дедлайну нам подають як перемогу?
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27.01.2021 15:14 Ответить
Это вопиющий сексизм! Надо установить не только дедлайн, но и баблайн!
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27.01.2021 15:40 Ответить
зачем оскорблять пенсионеров? Дедлайн - это что такое? Кто такие оскорбления выдумывает в отношении стариков?
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27.01.2021 16:02 Ответить
При Сталіні це було 1 квітня, в День сміху
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27.01.2021 21:41 Ответить
 
 