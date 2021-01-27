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Кабмін пропонує Раді встановити щорічний дедлайн на індексацію пенсій

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін пропонує Раді встановити щорічний дедлайн на індексацію пенсій

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді з 2022 року встановити щорічну індексацію пенсій не пізніше 1 березня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

"Уряд пропонує з 2022 року встановити щорічну індексацію пенсій не пізніше 1 березня. Сьогодні ми затвердили відповідний законопроєкт, який має на меті вдосконалення пенсійного законодавства та, відповідно, зростання пенсійного забезпечення громадян", - написав Шмигаль.

"Це питання більше не має бути елементом політичних маніпуляцій. Ми пропонуємо зробити все прозоро і встановити чіткі терміни, коли має відбуватися індексація", - додав він.

Зазначається, що законопроєктом також пропонується врегулювати питання індексації пенсій деяких категорій громадян, індексація пенсій яких раніше не проводилася.

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Кабмін пропонує Раді встановити щорічний дедлайн на індексацію пенсій 01

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Топ коментарі
+11
бабалайн!!! словоблуды хреновы!!
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27.01.2021 14:32
+10
Это уже было при правительстве Гройсмана. Вы, зелёные, эту традицию сломали, а теперь выдвигаете то же самое, вроде как своё.
Плагиаторы и лицемеры.
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27.01.2021 14:37
+8
А индексацию пенсий за две месяца которую вы зеленые скоты украли в этом году когда вернете??
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27.01.2021 14:34
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бабалайн!!! словоблуды хреновы!!
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27.01.2021 14:32 Відповісти
Но судей это не коснется. Вот увидите.
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27.01.2021 14:33 Відповісти
А индексацию пенсий за две месяца которую вы зеленые скоты украли в этом году когда вернете??
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27.01.2021 14:34 Відповісти
Імітація рішучих рехворм триває !!!)))
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27.01.2021 14:36 Відповісти
Это уже было при правительстве Гройсмана. Вы, зелёные, эту традицию сломали, а теперь выдвигаете то же самое, вроде как своё.
Плагиаторы и лицемеры.
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27.01.2021 14:37 Відповісти
Це як з пакунком малюка - тихенько забрали і героїчно повернули
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27.01.2021 15:15 Відповісти
Єдиним реальним критерієм оцінки діяльності уряду є рівень життя народа,всього народа ,а не окремих осіб чи груп осіб !!!)))
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27.01.2021 14:39 Відповісти
Зеленский открыл уголовное дело против Байдена...
Зелемойские...включите счетчик...ВРЕМЯ ПОШЛО... Кабмин предлагает Раде установить ежегодный дедлайн на индексацию пенсий - Цензор.НЕТ 3949бараны
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27.01.2021 14:39 Відповісти
Це чергове загострення параноїдальної маячні ,манія величі зашкалює !!!))
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27.01.2021 14:44 Відповісти
Можливо час привести до відповідності з/п та пенсій до прожиткового ,реального,мінімума !!!))))
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27.01.2021 14:42 Відповісти
ні...час привести до відповідальності отих слуг
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27.01.2021 14:57 Відповісти
Трепачи и аферисты----все пенсионеры уже давно по мусоркам лазят. Скоро вымрут с такими пенсиями,УБЛЮДКИ. Кабмин предлагает Раде установить ежегодный дедлайн на индексацию пенсий - Цензор.НЕТ 5064
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27.01.2021 14:42 Відповісти
Новый министр финансов США Джанет Елен получила задание,завалить Украину санкциями...А женщина она серьезнаяы...быдло Кучмовское...Данилычу прювет..КРЫСы сраные...
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27.01.2021 14:47 Відповісти
Давно потрібно ввести санкції. Як на фізичних так і юридичних осіб пов'язаних з ну дуже успішними піздісменамі!
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27.01.2021 14:50 Відповісти
Кабмин предлагает Раде установить ежегодный дедлайн на индексацию пенсий - Цензор.НЕТ 9471 Кабмин предлагает Раде установить ежегодный дедлайн на индексацию пенсий - Цензор.НЕТ 3018
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27.01.2021 14:51 Відповісти
а шо в этом году не будет Кабмин предлагает Раде установить ежегодный дедлайн на индексацию пенсий - Цензор.НЕТ 5196
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27.01.2021 15:04 Відповісти
Може шмига в часі загубився? Дедлайн виставили ще при Гройсмані, але зелені на нього поклали болт. Тепер повернення дедлайну нам подають як перемогу?
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27.01.2021 15:14 Відповісти
Это вопиющий сексизм! Надо установить не только дедлайн, но и баблайн! Кабмін пропонує Раді встановити щорічний дедлайн на індексацію пенсій - Цензор.НЕТ 3030
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27.01.2021 15:40 Відповісти
зачем оскорблять пенсионеров? Дедлайн - это что такое? Кто такие оскорбления выдумывает в отношении стариков?
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27.01.2021 16:02 Відповісти
При Сталіні це було 1 квітня, в День сміху
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27.01.2021 21:41 Відповісти
 
 