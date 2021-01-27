Кабмін пропонує Раді встановити щорічний дедлайн на індексацію пенсій
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Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді з 2022 року встановити щорічну індексацію пенсій не пізніше 1 березня
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.
"Уряд пропонує з 2022 року встановити щорічну індексацію пенсій не пізніше 1 березня. Сьогодні ми затвердили відповідний законопроєкт, який має на меті вдосконалення пенсійного законодавства та, відповідно, зростання пенсійного забезпечення громадян", - написав Шмигаль.
"Це питання більше не має бути елементом політичних маніпуляцій. Ми пропонуємо зробити все прозоро і встановити чіткі терміни, коли має відбуватися індексація", - додав він.
Зазначається, що законопроєктом також пропонується врегулювати питання індексації пенсій деяких категорій громадян, індексація пенсій яких раніше не проводилася.
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