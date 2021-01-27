Гражданам Украины после COVID-вакцинации будут выдавать международное свидетельство, - Ляшко
Запись о вакцинации от коронавируса будут делать в электронной системе здравоохранения Украины. Получить международное свидетельство о COVID-вакцинации граждане Украины смогут у своего семейного врача.
Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время онлайн-дискуссии "Вакцинация. Коррупция. COVID-19", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, украинская власть рассматривает возможность введения международного свидетельства о вакцинации, который могут выдавать после курса прививок от коронавируса.
"Мы понимаем, что в дальнейшем будет расти ажиотаж относительно доступа в частные структуры, чтобы провакцинироваться вне очереди после возможного введения международного свидетельства о вакцинации, которое позволит путешествовать", - отметил он.
Ляшко объяснил, что из электронной системы здравоохранения можно будет сгенерировать международное свидетельство о вакцинации.
"Мы делаем запись в электронной системе здравоохранения, не генерируем никаких других систем. До 10 февраля все медицинские системы протестируют этот модуль, который будет готов к использованию", - объяснил он.
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Какое-то соревнование массового идиотизма
Или только в ветаптеке ?!
Кто вам даст вколоть себе чёрте-что ?
Будем вакцинироваться в других странах, если что.