РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4453 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 784 37

Гражданам Украины после COVID-вакцинации будут выдавать международное свидетельство, - Ляшко

Гражданам Украины после COVID-вакцинации будут выдавать международное свидетельство, - Ляшко

Запись о вакцинации от коронавируса будут делать в электронной системе здравоохранения Украины. Получить международное свидетельство о COVID-вакцинации граждане Украины смогут у своего семейного врача.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время онлайн-дискуссии "Вакцинация. Коррупция. COVID-19", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, украинская власть рассматривает возможность введения международного свидетельства о вакцинации, который могут выдавать после курса прививок от коронавируса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ляшко о вакцинации от коронавируса в Украине: "Все будут иметь доступ"

"Мы понимаем, что в дальнейшем будет расти ажиотаж относительно доступа в частные структуры, чтобы провакцинироваться вне очереди после возможного введения международного свидетельства о вакцинации, которое позволит путешествовать", - отметил он.

Ляшко объяснил, что из электронной системы здравоохранения можно будет сгенерировать международное свидетельство о вакцинации.

"Мы делаем запись в электронной системе здравоохранения, не генерируем никаких других систем. До 10 февраля все медицинские системы протестируют этот модуль, который будет готов к использованию", - объяснил он.

Автор: 

вакцина (3814) карантин (16729) Ляшко Виктор (1363) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Гражданам Украины после COVID-вакцинации будут выдавать международное свидетельство, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2900
показать весь комментарий
27.01.2021 14:54
+6
Вот так и я: верю что вирус существует, но я не могу смотреть на этот дешевый цирк, который вокруг него устроили.

Люфтганза решили выпендриться и с 25 янв требует маски категории FFP2, a KLM решила еще экспресс-тест за 4 часа до регистрации...

Какое-то соревнование массового идиотизма
показать весь комментарий
27.01.2021 15:17
+5
причём это "международное свидетельство" уже точно можно купить и сегодня в киевском метро ))
показать весь комментарий
27.01.2021 14:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гражданам Украины после COVID-вакцинации будут выдавать международное свидетельство, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5811
показать весь комментарий
27.01.2021 14:54 Ответить
Гражданам Украины после COVID-вакцинации будут выдавать международное свидетельство, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2900
показать весь комментарий
27.01.2021 14:54 Ответить
О, даже фанаты Спутника подтянулись...
показать весь комментарий
27.01.2021 15:18 Ответить
Якщо у собак вже такий є, то і піддослідним хом'ячкам треба видати, ато не гарно виходить.
показать весь комментарий
27.01.2021 16:08 Ответить
Международное свидетельство будущего трупа.
показать весь комментарий
27.01.2021 14:54 Ответить
причём это "международное свидетельство" уже точно можно купить и сегодня в киевском метро ))
показать весь комментарий
27.01.2021 14:54 Ответить
формально украино-китайское свидетельство - это международное
показать весь комментарий
27.01.2021 14:57 Ответить
А зебилам нужно бирку в ухо цеплять...скоту скотово ..и зеленый скот не исключение..
показать весь комментарий
27.01.2021 14:55 Ответить
Гражданам Украины после COVID-вакцинации будут выдавать международное свидетельство, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2578
показать весь комментарий
27.01.2021 14:57 Ответить
ага, на олх)
показать весь комментарий
27.01.2021 14:58 Ответить
Все как на роССии. Нужно еще и бирку в ухо как для скота.
показать весь комментарий
27.01.2021 15:01 Ответить
Какое отношение имеет бумажка к здоровью? Как корь, например, так никто ни у кого при пересечении границ никаких документов не требует.
показать весь комментарий
27.01.2021 15:03 Ответить
Это пока.
показать весь комментарий
27.01.2021 15:04 Ответить
Но до сих пор связь бумажки с болячками так и не обнаружили, разве шо в дс и школах требуют.
показать весь комментарий
27.01.2021 15:06 Ответить
Это пока.
показать весь комментарий
27.01.2021 15:07 Ответить
Может, не дойдет до этого, а пока не достигло это все точки кипения.
показать весь комментарий
27.01.2021 15:10 Ответить
Та даже и не близко.
показать весь комментарий
27.01.2021 15:13 Ответить
Повозмущаются в интернете да побегут делать.
показать весь комментарий
27.01.2021 15:14 Ответить
Подействовала-не подействовала прививка, а может запустила новую мутацию - главное уколоться и получить пачпорт уколотого.
показать весь комментарий
27.01.2021 15:08 Ответить
Упоротого.
показать весь комментарий
27.01.2021 15:09 Ответить
Вот так и я: верю что вирус существует, но я не могу смотреть на этот дешевый цирк, который вокруг него устроили.

Люфтганза решили выпендриться и с 25 янв требует маски категории FFP2, a KLM решила еще экспресс-тест за 4 часа до регистрации...

Какое-то соревнование массового идиотизма
показать весь комментарий
27.01.2021 15:17 Ответить
Наверно ни тем, ни другим денех не надо.
показать весь комментарий
27.01.2021 15:25 Ответить
Китайцы молодцы. Тест в аэропорту бесплатно. Маски на борту выдают за счет авиакомпании и меняют каждые 2 часа полета.
показать весь комментарий
27.01.2021 15:26 Ответить
Этот цирк называется коронабесие.
показать весь комментарий
27.01.2021 15:54 Ответить
Если учесть, что прививка от ковида даёт защиту всего лишь на полгода, после чего нужно снова прививаться, то зачем простую справку о прививке громко называть международным свидетельством? Как будто прививка - это лет на 10.
показать весь комментарий
27.01.2021 15:10 Ответить
На сколько времени прививка дает защиту и дает ли вообще покуда точно сказать нельзя. Нет еще достаточной статистики для этого.
показать весь комментарий
27.01.2021 15:55 Ответить
Да, достаточной статистики нет, а свидетельство о вакцинации скоро начнут выдавать с такой помпой, как будто это - международный паспорт! Ну и за него надо будет заплатить, и чем больше помпезности будет в этом процессе, тем дороже он будет стоить.
показать весь комментарий
27.01.2021 16:54 Ответить
Я бы тавро на лбу выжигала, чтобы от таких другие люди заразиться не опасались.
показать весь комментарий
27.01.2021 15:11 Ответить
Первым набить на лбу Ляшко и Степанову
показать весь комментарий
27.01.2021 15:43 Ответить
международное свидетельство на вакцинацию рашистско- китайскими помоями, вполне возможно не будут выдавать из за несоответсвия международным стандандартам
показать весь комментарий
27.01.2021 15:33 Ответить
Та хоча б спочатку вакцину ту завезли, ніяк не визначаться коли, яку і звідки завозити.
показать весь комментарий
27.01.2021 15:56 Ответить
Це як вакцина проти грипу, і вакцина є , і грип є, і вони мирно вживаються. А фармкорпорація отримує з повітря прибутки.
показать весь комментарий
27.01.2021 16:08 Ответить
В каких числах будет вакцинация, и где в Киеве можно ее будет сделать? Есть конкретика?
показать весь комментарий
27.01.2021 16:13 Ответить
а в документе написано "укололи китайским компотом"
показать весь комментарий
27.01.2021 16:51 Ответить
А это ваше " международное свидетельство" - хоть КЕМ то будет признано в ЕС !?
Или только в ветаптеке ?!
показать весь комментарий
27.01.2021 17:00 Ответить
Им главное московитскую вакцину вколоть по цене Пфайзера, а там хоть трава не расти.
Кто вам даст вколоть себе чёрте-что ?
Будем вакцинироваться в других странах, если что.
показать весь комментарий
27.01.2021 17:08 Ответить
Бирку на ухо тоже в других странах будете вешать? Импортная покруче, наверное.
показать весь комментарий
27.01.2021 20:19 Ответить
 
 