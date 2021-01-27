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Громадянам України після COVID-вакцинації видаватимуть міжнародне свідоцтво, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Громадянам України після COVID-вакцинації видаватимуть міжнародне свідоцтво, - Ляшко

Запис про вакцинацію від коронавірусу будуть робити в електронній системі охорони здоров'я України. Отримати міжнародне свідоцтво про COVID-вакцинацію громадяни України зможуть у свого сімейного лікаря.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час онлайн-дискусії "Вакцинація. Корупція. COVID-19", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, українська влада розглядає можливість введення міжнародного свідоцтва про вакцинацію, яке можуть видавати після курсу щеплень від коронавірусу.

"Ми розуміємо, що надалі буде зростати ажіотаж щодо доступу до приватних структур, щоб провакцинуватися поза чергою після можливого введення міжнародного свідоцтва про вакцинацію, яке дозволить подорожувати", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко про вакцинацію проти коронавірусу в Україні: "Всі матимуть доступ"

Ляшко пояснив, що з електронної системи охорони здоров'я можна буде згенерувати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

"Ми робимо запис в електронній системі охорони здоров'я, не генеруємо жодних інших систем. До 10 лютого всі медичні системи протестують цей модуль, який буде готовий до використання", - пояснив він.

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Топ коментарі
+9
Гражданам Украины после COVID-вакцинации будут выдавать международное свидетельство, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2900
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27.01.2021 14:54
+6
Вот так и я: верю что вирус существует, но я не могу смотреть на этот дешевый цирк, который вокруг него устроили.

Люфтганза решили выпендриться и с 25 янв требует маски категории FFP2, a KLM решила еще экспресс-тест за 4 часа до регистрации...

Какое-то соревнование массового идиотизма
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27.01.2021 15:17
+5
А зебилам нужно бирку в ухо цеплять...скоту скотово ..и зеленый скот не исключение..
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27.01.2021 14:55
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Гражданам Украины после COVID-вакцинации будут выдавать международное свидетельство, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5811
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27.01.2021 14:54 Відповісти
Гражданам Украины после COVID-вакцинации будут выдавать международное свидетельство, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2900
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27.01.2021 14:54 Відповісти
О, даже фанаты Спутника подтянулись...
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27.01.2021 15:18 Відповісти
Якщо у собак вже такий є, то і піддослідним хом'ячкам треба видати, ато не гарно виходить.
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27.01.2021 16:08 Відповісти
Международное свидетельство будущего трупа.
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27.01.2021 14:54 Відповісти
причём это "международное свидетельство" уже точно можно купить и сегодня в киевском метро ))
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27.01.2021 14:54 Відповісти
формально украино-китайское свидетельство - это международное
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27.01.2021 14:57 Відповісти
А зебилам нужно бирку в ухо цеплять...скоту скотово ..и зеленый скот не исключение..
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27.01.2021 14:55 Відповісти
Гражданам Украины после COVID-вакцинации будут выдавать международное свидетельство, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2578
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27.01.2021 14:57 Відповісти
ага, на олх)
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27.01.2021 14:58 Відповісти
Все как на роССии. Нужно еще и бирку в ухо как для скота.
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27.01.2021 15:01 Відповісти
Какое отношение имеет бумажка к здоровью? Как корь, например, так никто ни у кого при пересечении границ никаких документов не требует.
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27.01.2021 15:03 Відповісти
Это пока.
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27.01.2021 15:04 Відповісти
Но до сих пор связь бумажки с болячками так и не обнаружили, разве шо в дс и школах требуют.
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27.01.2021 15:06 Відповісти
Это пока.
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27.01.2021 15:07 Відповісти
Может, не дойдет до этого, а пока не достигло это все точки кипения.
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27.01.2021 15:10 Відповісти
Та даже и не близко.
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27.01.2021 15:13 Відповісти
Повозмущаются в интернете да побегут делать.
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27.01.2021 15:14 Відповісти
Подействовала-не подействовала прививка, а может запустила новую мутацию - главное уколоться и получить пачпорт уколотого.
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27.01.2021 15:08 Відповісти
Упоротого.
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27.01.2021 15:09 Відповісти
Вот так и я: верю что вирус существует, но я не могу смотреть на этот дешевый цирк, который вокруг него устроили.

Люфтганза решили выпендриться и с 25 янв требует маски категории FFP2, a KLM решила еще экспресс-тест за 4 часа до регистрации...

Какое-то соревнование массового идиотизма
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27.01.2021 15:17 Відповісти
Наверно ни тем, ни другим денех не надо.
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27.01.2021 15:25 Відповісти
Китайцы молодцы. Тест в аэропорту бесплатно. Маски на борту выдают за счет авиакомпании и меняют каждые 2 часа полета.
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27.01.2021 15:26 Відповісти
Этот цирк называется коронабесие. Громадянам України після COVID-вакцинації видаватимуть міжнародне свідоцтво, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8150
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27.01.2021 15:54 Відповісти
Если учесть, что прививка от ковида даёт защиту всего лишь на полгода, после чего нужно снова прививаться, то зачем простую справку о прививке громко называть международным свидетельством? Как будто прививка - это лет на 10.
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27.01.2021 15:10 Відповісти
На сколько времени прививка дает защиту и дает ли вообще покуда точно сказать нельзя. Нет еще достаточной статистики для этого.
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27.01.2021 15:55 Відповісти
Да, достаточной статистики нет, а свидетельство о вакцинации скоро начнут выдавать с такой помпой, как будто это - международный паспорт! Ну и за него надо будет заплатить, и чем больше помпезности будет в этом процессе, тем дороже он будет стоить.
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27.01.2021 16:54 Відповісти
Я бы тавро на лбу выжигала, чтобы от таких другие люди Громадянам України після COVID-вакцинації видаватимуть міжнародне свідоцтво, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7530 заразиться не опасались.
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27.01.2021 15:11 Відповісти
Первым набить на лбу Ляшко и Степанову
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27.01.2021 15:43 Відповісти
международное свидетельство на вакцинацию рашистско- китайскими помоями, вполне возможно не будут выдавать из за несоответсвия международным стандандартам
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27.01.2021 15:33 Відповісти
Та хоча б спочатку вакцину ту завезли, ніяк не визначаться коли, яку і звідки завозити.
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27.01.2021 15:56 Відповісти
Це як вакцина проти грипу, і вакцина є , і грип є, і вони мирно вживаються. А фармкорпорація отримує з повітря прибутки.
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27.01.2021 16:08 Відповісти
В каких числах будет вакцинация, и где в Киеве можно ее будет сделать? Есть конкретика?
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27.01.2021 16:13 Відповісти
а в документе написано "укололи китайским компотом"
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27.01.2021 16:51 Відповісти
А это ваше " международное свидетельство" - хоть КЕМ то будет признано в ЕС !?
Или только в ветаптеке ?!
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27.01.2021 17:00 Відповісти
Им главное московитскую вакцину вколоть по цене Пфайзера, а там хоть трава не расти.
Кто вам даст вколоть себе чёрте-что ?
Будем вакцинироваться в других странах, если что.
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27.01.2021 17:08 Відповісти
Бирку на ухо тоже в других странах будете вешать? Импортная покруче, наверное.
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27.01.2021 20:19 Відповісти
 
 