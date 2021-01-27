Громадянам України після COVID-вакцинації видаватимуть міжнародне свідоцтво, - Ляшко
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Запис про вакцинацію від коронавірусу будуть робити в електронній системі охорони здоров'я України. Отримати міжнародне свідоцтво про COVID-вакцинацію громадяни України зможуть у свого сімейного лікаря.
Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час онлайн-дискусії "Вакцинація. Корупція. COVID-19", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, українська влада розглядає можливість введення міжнародного свідоцтва про вакцинацію, яке можуть видавати після курсу щеплень від коронавірусу.
"Ми розуміємо, що надалі буде зростати ажіотаж щодо доступу до приватних структур, щоб провакцинуватися поза чергою після можливого введення міжнародного свідоцтва про вакцинацію, яке дозволить подорожувати", - зазначив він.
Ляшко пояснив, що з електронної системи охорони здоров'я можна буде згенерувати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.
"Ми робимо запис в електронній системі охорони здоров'я, не генеруємо жодних інших систем. До 10 лютого всі медичні системи протестують цей модуль, який буде готовий до використання", - пояснив він.
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Какое-то соревнование массового идиотизма
Или только в ветаптеке ?!
Кто вам даст вколоть себе чёрте-что ?
Будем вакцинироваться в других странах, если что.