УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4173 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 510 14

Ляшко про вакцинацію проти коронавірусу в Україні: "Всі матимуть доступ"

Ляшко про вакцинацію проти коронавірусу в Україні:

В Україні після отримання вакцини проти коронавірусу почнеться перший етап вакцинації. У Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що доступ до вакцин буде у всіх.

Про це під час онлайн-дискусії "Вакцинація. Корупція. COVID-19" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, вакцинація буде проводитися в кабінетах щеплень при амбулаторіях та центрах первинної медико-санітарної допомоги. Також паралельно працюватимуть мобільні бригади, які будуть виїжджати в установу охорони здоров'я та організовані колективи - школи, підприємства.

"На одну мобільну бригаду розраховується кількість проведених щеплень, це близько 100 в добу. В той час, як в пунктах щеплень, менше, але там доступність буде більше. Але всі будуть мати доступ", - сказав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розпочне вакцинацію вже в лютому, - Шмигаль

Він додав, що люди зможуть дізнатися адресу найближчого пункту вакцинації, прийти і зробити щеплення.

Також Ляшко зазначив, що у другій половині 2021 року на ринку буде більша кількість вакцин від COVID і вони будуть дешевші. Це дозволить зробити щеплення більшій кількості людей.

Автор: 

вакцина (4418) карантин (18172) Ляшко Віктор (1510) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+1
Ляшко о вакцинации от коронавируса в Украине: "Все будут иметь доступ" - Цензор.НЕТ 3720
показати весь коментар
27.01.2021 13:34
+1
Але доступ буде платним.
показати весь коментар
27.01.2021 13:34
+1
Ага,як казав один:чистіть сніг скоріше,бо розстане.
показати весь коментар
27.01.2021 13:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ляшко о вакцинации от коронавируса в Украине: "Все будут иметь доступ" - Цензор.НЕТ 3720
показати весь коментар
27.01.2021 13:34 Відповісти
Але доступ буде платним.
показати весь коментар
27.01.2021 13:34 Відповісти
А какой вакциной - тема старательно обходится, ведь третьесортный китайский Sinovac по цене Pfizer лучше не упоминать/
показати весь коментар
27.01.2021 13:35 Відповісти
Бразилія почала масове щеплення китайською вакциною Sinovac
Бразилія була однією з країн, які проводили випробування вакцини Sinovac
https://zaxid.net/svit_tag50962/ Світ - https://zaxid.net/blogger/yuriy_bratyuk_u53168/ Юрій Братюк, 19 січня4330

https://zaxid.net/*********************************************************************************** Замовлена Україною вакцина показала лише 50% ефективності ZAXID.NET

Бразилія розпочала загальнонаціональну програму імунізації від Covid-19, в рамках якої введено у використання вакцину від китайської компанії Sinovac Biotech. Про це https://www.reuters.com/article/idUSKBN29N11D повідомляє агенція Reuters.
Міністерство охорони здоров'я дало штатам Бразилії дозвіл розпочати щеплення ввечері у понеділок, 18 січня.
Хоча деякі штати почали робити щеплення й раніше, більшість із 26 штатів Бразилії ще не отримали вакцин, що затримало початок вакцинації людей похилого віку та медичних працівників.
Бразильський президент Жаїр Болсонару, який скептично ставиться до Covid-19, відмовився від вакцинації.
Раніше вакцинацію препаратом від Sinovac розпочали Індонезія та Туреччина
показати весь коментар
27.01.2021 20:12 Відповісти
Ага,як казав один:чистіть сніг скоріше,бо розстане.
показати весь коментар
27.01.2021 13:36 Відповісти
ну да...все строго наоборот,не так как цивилизованно...
в нормальніх странах составляют график,сообщают пациенту о времени и адресе прививания.
а у нас как с синими курями в совке-выбросили в продажу,кто успел-тот и сьел.зато свободный доступ с очередями,матами и мордобоем
показати весь коментар
27.01.2021 13:41 Відповісти
Доступ будут иметь все... Сделать смогут не только лишь все... Мало, кто может это сделать...
показати весь коментар
27.01.2021 13:41 Відповісти
Все будут иметь доступ, как и к бесплатным тестам.
показати весь коментар
27.01.2021 13:42 Відповісти
если заплатят
показати весь коментар
27.01.2021 13:44 Відповісти
Ляшко о вакцинации от коронавируса в Украине: "Все будут иметь доступ"

==========
К китайскомц говну и российской вакцине для КРС
показати весь коментар
27.01.2021 13:53 Відповісти
Доступ к отдыху на Канарах тоже типа есть у всех, а вот шанса им воспользоваться....
показати весь коментар
27.01.2021 14:02 Відповісти
Зустрічав десь новину, що кабмін розглядає можливість виплати грошової допомоги в разі згоди особи на добровільну вакцинацію. Сума доплати буде залежати від виробника вакцини і сягати від 1000грн до 2000грн.
Схоже, що навіть безкоштовно немає бажаючих вакцинуватися цим лайном..
показати весь коментар
27.01.2021 14:02 Відповісти
Ты дебил, Шмыгалятина!
показати весь коментар
27.01.2021 15:37 Відповісти
Лікар назвав одну з головних причин смертей від коронавірусу в Україні

https://www.obozrevatel.com/ukr/person/2541.htm Ляшко про вакцинацію проти коронавірусу в Україні: "Всі матимуть доступ" - Цензор.НЕТ 6069


Причиною летальних випадків від https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/koronavirus-2019-ncov/ коронавірусу в Україні часто є самі інфіковані, які не поспішають звертатися за медичною допомогою, а коли вирішують піти в лікарню, то вже стає занадто пізно.
Про це в бліцінтерв'ю https://www.obozrevatel.com/ukr/ OBOZREVATEL розповів військовий епідеміолог https://www.obozrevatel.com/ukr/person/sergej-kravchenko.htm Сергій Кравченко . "Кількість звернень по госпітальну допомогу зменшилась, але одночасно збільшилась кількість госпіталізацій тяжких і критичних форм. Коли пацієнт знаходиться в тяжкій або критичній формі, це дорога майже в один кінець. Тобто люди звертаються по медичну допомогу вже із запущеною формою хвороби", - пояснив медик.
На його думку, великою мірою в цьому винна держава, що не змогла забезпечити широкий доступ людей до тестування на COVID-19 та безкоштовне лікування. "Пацієнти змушені все робити за власний кошт - ліки, діагностика тощо", - констатував Кравченко.
Він додав, що "стандарт надання медичної допомоги, протокол, маршрут пацієнта є неадекватним".
Зокрема, лікар звернув увагу на те, що коронавірус є особливо небезпечною інфекцією. Проте, держава недооцінює його небезпеку і часто-густо порівнює з грипом чи ГРВІ.
"Ця хвороба недооцінена владою, бо з самого початку усіх пацієнтів з легкими формами відправляли амбулаторно лікуватися додому за власний кошт", - зауважив він.
показати весь коментар
27.01.2021 20:09 Відповісти
 
 