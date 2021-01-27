Ляшко про вакцинацію проти коронавірусу в Україні: "Всі матимуть доступ"
В Україні після отримання вакцини проти коронавірусу почнеться перший етап вакцинації. У Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що доступ до вакцин буде у всіх.
Про це під час онлайн-дискусії "Вакцинація. Корупція. COVID-19" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, вакцинація буде проводитися в кабінетах щеплень при амбулаторіях та центрах первинної медико-санітарної допомоги. Також паралельно працюватимуть мобільні бригади, які будуть виїжджати в установу охорони здоров'я та організовані колективи - школи, підприємства.
"На одну мобільну бригаду розраховується кількість проведених щеплень, це близько 100 в добу. В той час, як в пунктах щеплень, менше, але там доступність буде більше. Але всі будуть мати доступ", - сказав Ляшко.
Він додав, що люди зможуть дізнатися адресу найближчого пункту вакцинації, прийти і зробити щеплення.
Також Ляшко зазначив, що у другій половині 2021 року на ринку буде більша кількість вакцин від COVID і вони будуть дешевші. Це дозволить зробити щеплення більшій кількості людей.
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Бразилія була однією з країн, які проводили випробування вакцини Sinovac
https://zaxid.net/svit_tag50962/ Світ - https://zaxid.net/blogger/yuriy_bratyuk_u53168/ Юрій Братюк, 19 січня4330
https://zaxid.net/*********************************************************************************** Замовлена Україною вакцина показала лише 50% ефективності ZAXID.NET
Бразилія розпочала загальнонаціональну програму імунізації від Covid-19, в рамках якої введено у використання вакцину від китайської компанії Sinovac Biotech. Про це https://www.reuters.com/article/idUSKBN29N11D повідомляє агенція Reuters.
Міністерство охорони здоров'я дало штатам Бразилії дозвіл розпочати щеплення ввечері у понеділок, 18 січня.
Хоча деякі штати почали робити щеплення й раніше, більшість із 26 штатів Бразилії ще не отримали вакцин, що затримало початок вакцинації людей похилого віку та медичних працівників.
Бразильський президент Жаїр Болсонару, який скептично ставиться до Covid-19, відмовився від вакцинації.
Раніше вакцинацію препаратом від Sinovac розпочали Індонезія та Туреччина
в нормальніх странах составляют график,сообщают пациенту о времени и адресе прививания.
а у нас как с синими курями в совке-выбросили в продажу,кто успел-тот и сьел.зато свободный доступ с очередями,матами и мордобоем
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К китайскомц говну и российской вакцине для КРС
Схоже, що навіть безкоштовно немає бажаючих вакцинуватися цим лайном..
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/2541.htm
Причиною летальних випадків від https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/koronavirus-2019-ncov/ коронавірусу в Україні часто є самі інфіковані, які не поспішають звертатися за медичною допомогою, а коли вирішують піти в лікарню, то вже стає занадто пізно.
Про це в бліцінтерв'ю https://www.obozrevatel.com/ukr/ OBOZREVATEL розповів військовий епідеміолог https://www.obozrevatel.com/ukr/person/sergej-kravchenko.htm Сергій Кравченко . "Кількість звернень по госпітальну допомогу зменшилась, але одночасно збільшилась кількість госпіталізацій тяжких і критичних форм. Коли пацієнт знаходиться в тяжкій або критичній формі, це дорога майже в один кінець. Тобто люди звертаються по медичну допомогу вже із запущеною формою хвороби", - пояснив медик.
На його думку, великою мірою в цьому винна держава, що не змогла забезпечити широкий доступ людей до тестування на COVID-19 та безкоштовне лікування. "Пацієнти змушені все робити за власний кошт - ліки, діагностика тощо", - констатував Кравченко.
Він додав, що "стандарт надання медичної допомоги, протокол, маршрут пацієнта є неадекватним".
Зокрема, лікар звернув увагу на те, що коронавірус є особливо небезпечною інфекцією. Проте, держава недооцінює його небезпеку і часто-густо порівнює з грипом чи ГРВІ.
"Ця хвороба недооцінена владою, бо з самого початку усіх пацієнтів з легкими формами відправляли амбулаторно лікуватися додому за власний кошт", - зауважив він.