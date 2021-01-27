Путин болен, в России де-факто начался период трансфера власти, - доклад СВР
На фоне проблем со здоровьем президента России Владимира Путина в России начался период трансфера власти.
Такие данные обнародованы в Белой книге Службы внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.
"На фоне все более очевидных проблем со здоровьем В. Путина, заметной сложности для него физически выполнять публичные функции главы государства, в России де-факто начался период трансфера власти", - говорится в данных разведки.
При этом в ведомстве полагают, что Россия, даже при условии ухода Путина, продолжит агрессивную политику против Украины. Также в стране будет процветать "путинизм".
Разведчики отмечают, что цели России в отношении Украины останутся неизменными, и агрессор дальше будет пытаться держать Украину в сфере своего влияния и не допустить вступления в ЕС и НАТО.
"Независимо от конкретного варианта ("Путин - пожизненный президент", "Путин - лидер нации", "Путин - тандем", "наследник Путина" и тому подобное), базовый сценарий на среднесрочную перспективу предполагает сохранение в России государственной модели "путинизма" с Путиным или без него", - говорится в "Книге".
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