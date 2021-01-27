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Путин болен, в России де-факто начался период трансфера власти, - доклад СВР

Путин болен, в России де-факто начался период трансфера власти, - доклад СВР

На фоне проблем со здоровьем президента России Владимира Путина в России начался период трансфера власти.

Такие данные обнародованы в Белой книге Службы внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

"На фоне все более очевидных проблем со здоровьем В. Путина, заметной сложности для него физически выполнять публичные функции главы государства, в России де-факто начался период трансфера власти", - говорится в данных разведки.

При этом в ведомстве полагают, что Россия, даже при условии ухода Путина, продолжит агрессивную политику против Украины. Также в стране будет процветать "путинизм".

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Разведчики отмечают, что цели России в отношении Украины останутся неизменными, и агрессор дальше будет пытаться держать Украину в сфере своего влияния и не допустить вступления в ЕС и НАТО.

"Независимо от конкретного варианта ("Путин - пожизненный президент", "Путин - лидер нации", "Путин - тандем", "наследник Путина" и тому подобное), базовый сценарий на среднесрочную перспективу предполагает сохранение в России государственной модели "путинизма" с Путиным или без него", - говорится в "Книге".

здоровье (1386) путин (31197) разведка (4168) СВР (129)


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Топ комментарии
+97
этот педофил уже 21 год как болен, причем на голову
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27.01.2021 15:39
+57
на кацапії всі довбануті на голову)
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27.01.2021 15:42
+56
https://twitter.com/asurepin Захар Тимофеев

А вы знаете, что идеологическому клише "Загнивающий Запад" - 180 лет?
Его ввел в 1841 году критик, академик, славянофил Степан Шевырёв.
С того времени Запад всё гниёт, а Российской империи давно уже нет.
И кстати, да, Шевырёв умер в Париже...

Путин болен, в России де-факто начался период трансфера власти, - доклад СВР - Цензор.НЕТ 4706
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27.01.2021 15:45
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давно пора йому здохнути прямо в пекло! А там і розвал паРАШКИ не за горами....
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28.01.2021 03:22 Ответить
ОТРАВИТЕ ИХ ВСЕХ !!! СКОЛЬКО НУЖНО ДЕНЕГ !!!??? ИЛИ ВЫ ЗА ОДНО !!!???
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28.01.2021 03:27 Ответить
М-дя! Хотелось бы! Но вряд ли. Он и Нас с Вами переживет
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28.01.2021 04:37 Ответить
Путін хворий, у Росії де-факто почався період трансферу влади, - доповідь СЗР - Цензор.НЕТ 3809
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28.01.2021 05:11 Ответить
Это да конечно. ЦРУ молчит, Ми-6 как в рот воды набрала, BND разводит руками, Моссад нервно курит в стороне, а филиал ФСБ в Украине работает сливным бачком. Этого мало, дайте еще аналитики, типа Путин скоро сдохнет, надо быстрее снимать санкции а то не успеем. В СБУ шпион на шпионе сидит, в АП уже продали все что представляло хоть какой-то интерес, але то таке, головне що ми знаемо шо пуйло скоро помре.
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28.01.2021 08:00 Ответить
Ну да, Фома неверующий, вам шо только мосчами доказывать, шо у муйлуши рак , а хай того пыню трясця вiзьме з пранцями.
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28.01.2021 08:13 Ответить
Старик кабаєв на тонку пряде і це хорошо
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28.01.2021 08:30 Ответить
Опять ***** в отставку???? Какой раз за 6 лет???
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28.01.2021 09:00 Ответить
Алооо !. ..
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..

-поставьте пожалуста песню===
=
0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
.
. . . .. . ....
......
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..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............


., а не РжУБЛЕЙ !!!, .


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.https://uploads.disquscdn.com/images/8f20aae830d5afb567c4b937e4b7d9ec0984c0c57c0b9433bc231615a03db338.jpg .
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юююююююююююю....
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28.01.2021 10:34 Ответить
СВР наконец то посмотрела ютуб с выступлениями профессора Соловья, который уже два года рассказывает эти байки про умирающего Путина.
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28.01.2021 11:20 Ответить
А кацапоботи вже тут як тут!)))
Терміново нову роботу шукайте, козломорді!
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28.01.2021 11:24 Ответить
СВРу провели интернет???)))
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28.01.2021 11:41 Ответить
путин *****.
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28.01.2021 11:48 Ответить
В Рассее болен не Путин а вся страна,- причем на всю голову.Абсолютно потеря причинно следственных связей.
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28.01.2021 13:02 Ответить
скорее был сдох этот российский мини -фюрер *****!
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28.01.2021 15:57 Ответить
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