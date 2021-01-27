"Новая администрация США может значительно усилить военную поддержку Украины, - экс-посол Хербст"

Лучший способ заставить Россию платить более высокую цену за свою агрессию на Донбассе - это убедить Европейский Союз в необходимости дополнительных санкций против России.

Об этом во время Киевского форума по безопасности заявил американский дипломат, директор Центра Евразии Атлантического совета, посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст, информирует Цензор.НЕТ.

"Надеюсь, новая администрация пойдет именно таким путем. Работать со столицами европейских государств, предоставлять дополнительные аргументы в пользу дополнительных санкций, например, в случае любой эскалации военных действий России в Украине", - сказал дипломат.

Хербст отметил, что отстаивал бы внедрение дополнительных санкций, если за год российские военные, оружие или наемники продолжать агрессию на Донбассе.

"Чтобы цена, которую Россия должна платить за агрессию, росла со временем", - подчеркнул дипломат.

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Он также высказал мнение, что новой американской администрации будет легче помочь Украине заставить Россию платить высокую цену путем предоставления Украине систем вооружения.

"Джевелины" - это уже не вопрос, они предоставляются. Мы также предоставляем скоростные патрульные катера "Марк-6". Стоило бы предоставлять их больше. Противокорабельные ракеты системы "Гарпун", так же как и средства противовоздушной обороны. Но это все ценные вещи, и я очень надеюсь, что Конгресс и новая администрация рассмотрят возможность значительного усиления нашей военной помощи для Украины", - сказал Джон Хербст.

"Это важно не только для безопасности Украины, но и для нашей собственной. Если России придется дорого платить за свою агрессию против Украины, у нее будет меньше способности прибегать к агрессии в других местах", - резюмировал он.

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