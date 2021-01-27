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Новая администрация США может значительно усилить военную поддержку Украины, - экс-посол Хербст

Новая администрация США может значительно усилить военную поддержку Украины, - экс-посол Хербст

Лучший способ заставить Россию платить более высокую цену за свою агрессию на Донбассе - это убедить Европейский Союз в необходимости дополнительных санкций против России.

Об этом во время Киевского форума по безопасности заявил американский дипломат, директор Центра Евразии Атлантического совета, посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст, информирует Цензор.НЕТ.

"Надеюсь, новая администрация пойдет именно таким путем. Работать со столицами европейских государств, предоставлять дополнительные аргументы в пользу дополнительных санкций, например, в случае любой эскалации военных действий России в Украине", - сказал дипломат.

Хербст отметил, что отстаивал бы внедрение дополнительных санкций, если за год российские военные, оружие или наемники продолжать агрессию на Донбассе.

"Чтобы цена, которую Россия должна платить за агрессию, росла со временем", - подчеркнул дипломат.

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Он также высказал мнение, что новой американской администрации будет легче помочь Украине заставить Россию платить высокую цену путем предоставления Украине систем вооружения.

"Джевелины" - это уже не вопрос, они предоставляются. Мы также предоставляем скоростные патрульные катера "Марк-6". Стоило бы предоставлять их больше. Противокорабельные ракеты системы "Гарпун", так же как и средства противовоздушной обороны. Но это все ценные вещи, и я очень надеюсь, что Конгресс и новая администрация рассмотрят возможность значительного усиления нашей военной помощи для Украины", - сказал Джон Хербст.

"Это важно не только для безопасности Украины, но и для нашей собственной. Если России придется дорого платить за свою агрессию против Украины, у нее будет меньше способности прибегать к агрессии в других местах", - резюмировал он.

Также читайте: Евродепутаты призвали руководство ЕС помочь Украине получить COVID-вакцину: Нужно подготовить детальный план

Автор: 

россия (95326) США (26336) Евросоюз (17056) Хербст (124)


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Топ комментарии
+6
Украине нужны военные базы США вдоль границы Украины и России. Это гарантирует безопасность Украине и для США будет ближе к врагу - РФ. Можно установить ПРО и ПВО и т.д.
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27.01.2021 16:06
+6
Пока подобные заявления делают экс-чиновники, то это все ниочем. Не более чем подбодрить партнеров. Когда начнет делать такие заявления действующее правительство и президент Штатов, тогда можно о чем-то говорить и как-то это оценивать.
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27.01.2021 16:14
+2
И разведку нам усилить! И котразведку! И всех путинских червей на кукан! И шоб на вчера!
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27.01.2021 16:05
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Правила форума Совет форумчан
И разведку нам усилить! И котразведку! И всех путинских червей на кукан! И шоб на вчера!
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27.01.2021 16:05 Ответить
Украине нужны военные базы США вдоль границы Украины и России. Это гарантирует безопасность Украине и для США будет ближе к врагу - РФ. Можно установить ПРО и ПВО и т.д.
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27.01.2021 16:06 Ответить
Якщо поставити бази і сказати поки на Донбасі і в Криму будуть окупанти бази будуть тут .Бистріше вийдете Бистріше ми підемо а так буде як є.
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27.01.2021 16:40 Ответить
а платить за базы кто будет ?
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28.01.2021 06:58 Ответить
"Новая администрация США может значительно усилить военную поддержку Украины, - экс-посол Хербст"

Может усилить, а может не усилить. Поживем - увидим.
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27.01.2021 16:06 Ответить
Джавеліни вже порохом припали на складах. Ні один не вистрелив. Ось така війна.
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27.01.2021 16:07 Ответить
Так ведь и танковьіх атака не бьіло. А пулять по блиндажам нет смьісла , слишком дорого.
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27.01.2021 16:34 Ответить
Була купа "блуждающих" танків по всій лінії фронту
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27.01.2021 17:56 Ответить
Пока подобные заявления делают экс-чиновники, то это все ниочем. Не более чем подбодрить партнеров. Когда начнет делать такие заявления действующее правительство и президент Штатов, тогда можно о чем-то говорить и как-то это оценивать.
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27.01.2021 16:14 Ответить
А что смешного? Вам больше понравится госдеп?
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27.01.2021 20:08 Ответить
Вот именно, что Украина делает для того, чтобы её помогали? США и НАТО в целом - это не каталог вооружения за деньги их же налогоплатильщиков, пока мы будем успешно затягивать реформирование свой силовой системы. Пример Израиль с его 3 лярдами помощи в год. Так что евреи делали все эти годы, для такой щедрости? Сколько они труда и главное УМА вложили в это дело? Это не самый худший для нас пример. Естественно у них свои особенности, но всё же
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27.01.2021 16:23 Ответить
Средняя область в Украине 8.8 миллионов населения?... А всего украинцев в мире 80 лямов и Канада - это Америка?.. Вопросов больше не имею
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27.01.2021 17:06 Ответить
правильно...поставить их на счетчик.
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27.01.2021 16:10 Ответить
США повинні заставити прибрати з влади московських агентів, повністю замінити керівний склад ЗСУ,служб розвідки, контрозвідки, безпеки патріотичними професійними службовцями які доказати свою відданість Україні в війні з ерефією. Повинні бути ТЕРМІНОВО запрацювати незалежні антикорупційні структури, суди і прибрати від влади корупціонерів. Повинен бути запроваджений закон щодо провокації хабаря, відповідність декларування витрат службовців легальним доходам. Незаконно ПРИВЛАСНЕНЕ МАЙНО, вкрадене майно повинно бути КОНФІСКОВАНО.
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27.01.2021 16:19 Ответить
Треба ракет побільше малих і великих.Плюс техніки в них законуервованої гори. Рекет Гагпун 70-80 років з дальністю 120 км гори навряд чи будуть вони їх використання так як застарілі . Можна просити 3-4 дивізіони їх для захисту своїх інтересів вистачить, якщо поставити дивізіон на острові Зміїний то до Одеси їм так просто не підпливти до того ж газові вишки будуть під прицілом.Потім наші Нептун перекриють але зараз можна вже б було прикрити себе.Тільки це реально за Порошенко зі зеленим лайном ніхто не буде вести справи.
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27.01.2021 16:37 Ответить
Вы воюйте, оружием поможем.
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27.01.2021 17:50 Ответить
читаю коменты и поражаюсь.кто нам будет помогать если наш зепрез увидел мир в глазах путина и просто перестал стрелять.и не просто нельзя стрелять а даже из винтовки нельзя.
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27.01.2021 22:27 Ответить
может или усилит ?
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28.01.2021 06:55 Ответить
 
 