Нова адміністрація США може значно посилити військову підтримку України, - експосол Гербст

Найкращий спосіб примусити Росію платити вищу ціну за свою агресію на Донбасі – це переконати Європейський Союз у необхідності додаткових санкцій проти Росії.

Про це під час Київського Безпекового Форуму заявив американський дипломат, Директор Центру Євразії Атлантичної ради, посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст, інформує Цензор.НЕТ.

"Сподіваюся, нова адміністрація піде саме таким шляхом. Працюватимуть зі столицями європейських держав, надаватимуть додаткові аргументи на користь додаткових санкцій, наприклад, в разі будь-якої ескалації воєнних дій Росії в Україні", - сказав дипломат.

Гербст зазначив, що відстоював би впровадження додаткових санкцій, якщо за рік російські військові, зброя чи найманці продовжуватимуть агресію на Донбасі.

"Щоб ціна, яку Росія має платити за агресію, зростала з часом", - підкреслив дипломат.

Він також висловив думку, що новій американській адміністрації буде легше допомогти Україні примусити Росію платити вищу ціну шляхом надання Україні систем озброєння.

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"Джевеліни" - це вже не питання, вони надаються. Ми також надаємо швидкісні патрульні катери "Марк-6". Було б варто надавати їх більше. Протикорабельні ракети системи "Гарпун", так само як і засоби протиповітряної оборони. Але це все коштовні речі, і я дуже сподіваюся, що Конгрес та нова адміністрація розглянуть можливість значного посилення нашої військової допомоги для України", - сказав Джон Гербст.

"Це важливо не лише для безпеки України, а й для нашої власної. Якщо Росії доведеться дорого платити за свою агресію проти України, в неї буде менше здатності вдаватися до агресії деінде", - резюмував він.

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