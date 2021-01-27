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Нова адміністрація США може значно посилити військову підтримку України, - експосол Гербст

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нова адміністрація США може значно посилити військову підтримку України, - експосол Гербст

Найкращий спосіб примусити Росію платити вищу ціну за свою агресію на Донбасі – це переконати Європейський Союз у необхідності додаткових санкцій проти Росії.

Про це під час Київського Безпекового Форуму заявив американський дипломат, Директор Центру Євразії Атлантичної ради, посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст, інформує Цензор.НЕТ.

"Сподіваюся, нова адміністрація піде саме таким шляхом. Працюватимуть зі столицями європейських держав, надаватимуть додаткові аргументи на користь додаткових санкцій, наприклад, в разі будь-якої ескалації воєнних дій Росії в Україні", - сказав дипломат.

Гербст зазначив, що відстоював би впровадження додаткових санкцій, якщо за рік російські військові, зброя чи найманці продовжуватимуть агресію на Донбасі.

"Щоб ціна, яку Росія має платити за агресію, зростала з часом", - підкреслив дипломат.

Він також висловив думку, що новій американській адміністрації буде легше допомогти Україні примусити Росію платити вищу ціну шляхом надання Україні систем озброєння.

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"Джевеліни" - це вже не питання, вони надаються. Ми також надаємо швидкісні патрульні катери "Марк-6". Було б варто надавати їх більше. Протикорабельні ракети системи "Гарпун", так само як і засоби протиповітряної оборони. Але це все коштовні речі, і я дуже сподіваюся, що Конгрес та нова адміністрація розглянуть можливість значного посилення нашої військової допомоги для України", - сказав Джон Гербст.

"Це важливо не лише для безпеки України, а й для нашої власної. Якщо Росії доведеться дорого платити за свою агресію проти України, в неї буде менше здатності вдаватися до агресії деінде", - резюмував він.

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Топ коментарі
+6
Украине нужны военные базы США вдоль границы Украины и России. Это гарантирует безопасность Украине и для США будет ближе к врагу - РФ. Можно установить ПРО и ПВО и т.д.
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27.01.2021 16:06
+6
Пока подобные заявления делают экс-чиновники, то это все ниочем. Не более чем подбодрить партнеров. Когда начнет делать такие заявления действующее правительство и президент Штатов, тогда можно о чем-то говорить и как-то это оценивать.
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27.01.2021 16:14
+2
И разведку нам усилить! И котразведку! И всех путинских червей на кукан! И шоб на вчера!
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27.01.2021 16:05
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И разведку нам усилить! И котразведку! И всех путинских червей на кукан! И шоб на вчера!
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27.01.2021 16:05 Відповісти
Украине нужны военные базы США вдоль границы Украины и России. Это гарантирует безопасность Украине и для США будет ближе к врагу - РФ. Можно установить ПРО и ПВО и т.д.
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27.01.2021 16:06 Відповісти
Якщо поставити бази і сказати поки на Донбасі і в Криму будуть окупанти бази будуть тут .Бистріше вийдете Бистріше ми підемо а так буде як є.
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27.01.2021 16:40 Відповісти
а платить за базы кто будет ?
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28.01.2021 06:58 Відповісти
"Новая администрация США может значительно усилить военную поддержку Украины, - экс-посол Хербст"

Может усилить, а может не усилить. Поживем - увидим.
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27.01.2021 16:06 Відповісти
Джавеліни вже порохом припали на складах. Ні один не вистрелив. Ось така війна.
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27.01.2021 16:07 Відповісти
Так ведь и танковьіх атака не бьіло. А пулять по блиндажам нет смьісла , слишком дорого.
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27.01.2021 16:34 Відповісти
Була купа "блуждающих" танків по всій лінії фронту
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27.01.2021 17:56 Відповісти
Пока подобные заявления делают экс-чиновники, то это все ниочем. Не более чем подбодрить партнеров. Когда начнет делать такие заявления действующее правительство и президент Штатов, тогда можно о чем-то говорить и как-то это оценивать.
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27.01.2021 16:14 Відповісти
А что смешного? Вам больше понравится госдеп?
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27.01.2021 20:08 Відповісти
Вот именно, что Украина делает для того, чтобы её помогали? США и НАТО в целом - это не каталог вооружения за деньги их же налогоплатильщиков, пока мы будем успешно затягивать реформирование свой силовой системы. Пример Израиль с его 3 лярдами помощи в год. Так что евреи делали все эти годы, для такой щедрости? Сколько они труда и главное УМА вложили в это дело? Это не самый худший для нас пример. Естественно у них свои особенности, но всё же
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27.01.2021 16:23 Відповісти
Средняя область в Украине 8.8 миллионов населения?... А всего украинцев в мире 80 лямов и Канада - это Америка?.. Вопросов больше не имею Нова адміністрація США може значно посилити військову підтримку України, - експосол Гербст - Цензор.НЕТ 9794
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27.01.2021 17:06 Відповісти
правильно...поставить их на счетчик.
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27.01.2021 16:10 Відповісти
США повинні заставити прибрати з влади московських агентів, повністю замінити керівний склад ЗСУ,служб розвідки, контрозвідки, безпеки патріотичними професійними службовцями які доказати свою відданість Україні в війні з ерефією. Повинні бути ТЕРМІНОВО запрацювати незалежні антикорупційні структури, суди і прибрати від влади корупціонерів. Повинен бути запроваджений закон щодо провокації хабаря, відповідність декларування витрат службовців легальним доходам. Незаконно ПРИВЛАСНЕНЕ МАЙНО, вкрадене майно повинно бути КОНФІСКОВАНО.
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27.01.2021 16:19 Відповісти
Треба ракет побільше малих і великих.Плюс техніки в них законуервованої гори. Рекет Гагпун 70-80 років з дальністю 120 км гори навряд чи будуть вони їх використання так як застарілі . Можна просити 3-4 дивізіони їх для захисту своїх інтересів вистачить, якщо поставити дивізіон на острові Зміїний то до Одеси їм так просто не підпливти до того ж газові вишки будуть під прицілом.Потім наші Нептун перекриють але зараз можна вже б було прикрити себе.Тільки це реально за Порошенко зі зеленим лайном ніхто не буде вести справи.
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27.01.2021 16:37 Відповісти
Вы воюйте, оружием поможем.
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27.01.2021 17:50 Відповісти
читаю коменты и поражаюсь.кто нам будет помогать если наш зепрез увидел мир в глазах путина и просто перестал стрелять.и не просто нельзя стрелять а даже из винтовки нельзя.
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27.01.2021 22:27 Відповісти
может или усилит ?
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28.01.2021 06:55 Відповісти
 
 