Київський безпековий форум: Перспективи українсько-американського партнерства після обрання Байдена президентом США. ВIДЕО

Сьогодні о 13:00 відбудеться нова онлайн-дискусія Київського безпекового форуму "Україна і Сполучені Штати: план для стратегічного партнерства".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, темою дискусії стануть пріоритети і перспективи українсько-американського стратегічного партнерства після обрання Президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена.

Як вплине обрання нового Президента США на відносини з Україною?

Чи зможе нинішня влада України стати адекватним партнером нової американської адміністрації?

Які завдання повинен містити новий порядок денний України і США?

Як діятимуть Сполучені Штати стосовно Росії?

Як діяти разом проти агресії Кремля і задля відновлення нашої територіальної цілісності?

Якою має бути нова політика Заходу стосовно нашої частини Європи?

Як формуватиметься нова глобальна безпекова політика Сполучених Штатів?

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Ці та інші питання обговорить представницьке коло учасників дискусії:

Майкл Карпентер – багатолітній зовнішньополітичний радник Джозефа Байдена, колишній заступник Міністра оборони Сполучених Штатів, виконавчий директор Пенн Байден Центру з дипломатії та глобальної взаємодії;

Аліна Полякова – американський експерт з питань трансатлантичного співробітництва, президент Центру з аналізу європейської політики (CEPA);

Джон Гербст – відомий американський дипломат і провідний фахівець з питань відносин з Україною і Східною Європою, директор Центру Євразії Атлантичної ради, посол Сполучених Штатів в Україні у 2003-2006 роках;

Іванна Климпуш-Цинцадзе – голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції до Європейського Союзу, віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (2016-19 роки), член політичної фракції "Європейська Солідарність".

Єлизавета Ясько – член Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, голова підкомітету з міжпарламентського співробітництва, член політичної фракції "Слуги народу".

Арсеній Яценюк – голова Київського Безпекового форуму, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, колишній голова Верховної Ради і міністр закордонних справ України.

Данило Лубківський – директор Київського Безпекового Форуму, заступник міністра закордонних справ і дипломатичний радник прем’єр-міністра України у 2014-16 роках.

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