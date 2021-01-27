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Київський безпековий форум: Перспективи українсько-американського партнерства після обрання Байдена президентом США. ВIДЕО

Сьогодні о 13:00 відбудеться нова онлайн-дискусія Київського безпекового форуму "Україна і Сполучені Штати: план для стратегічного партнерства".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, темою дискусії стануть пріоритети і перспективи українсько-американського стратегічного партнерства після обрання Президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена.

  • Як вплине обрання нового Президента США на відносини з Україною?
  • Чи зможе нинішня влада України стати адекватним партнером нової американської адміністрації?
  • Які завдання повинен містити новий порядок денний України і США?
  • Як діятимуть Сполучені Штати стосовно Росії?
  • Як діяти разом проти агресії Кремля і задля відновлення нашої територіальної цілісності?
  • Якою має бути нова політика Заходу стосовно нашої частини Європи?
  • Як формуватиметься нова глобальна безпекова політика Сполучених Штатів?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Безумці спровокували штурм Капітолію і загибель людей. Україна хоче лідерства Байдена", - Яценюк

Ці та інші питання обговорить представницьке коло учасників дискусії:

Майкл Карпентер – багатолітній зовнішньополітичний радник Джозефа Байдена, колишній заступник Міністра оборони Сполучених Штатів, виконавчий директор Пенн Байден Центру з дипломатії та глобальної взаємодії;
Аліна Полякова – американський експерт з питань трансатлантичного співробітництва, президент Центру з аналізу європейської політики (CEPA);
Джон Гербст – відомий американський дипломат і провідний фахівець з питань відносин з Україною і Східною Європою, директор Центру Євразії Атлантичної ради, посол Сполучених Штатів в Україні у 2003-2006 роках;
Іванна Климпуш-Цинцадзе – голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції до Європейського Союзу, віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (2016-19 роки), член політичної фракції "Європейська Солідарність".
Єлизавета Ясько – член Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, голова підкомітету з міжпарламентського співробітництва, член політичної фракції "Слуги народу".
Арсеній Яценюк – голова Київського Безпекового форуму, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, колишній голова Верховної Ради і міністр закордонних справ України.
Данило Лубківський – директор Київського Безпекового Форуму, заступник міністра закордонних справ і дипломатичний радник прем’єр-міністра України у 2014-16 роках.

Також дивіться: Яценюк закликав країни G7 підтримати модернізацію системи охорони здоров'я України: "Один з найкращих прикладів співпраці з ЄС і вільним світом". ВIДЕО

Автор: 

США (22417) Яценюк (2570) Гербст (111) Карпентер (86) Климпуш-Цинцадзе (390) Лубківський Данило (46) Єлизавета Ясько (79)


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Топ коментарі
+3
Нічого справді важливого в публічній площині озвучено не буде, чергове "усилить" та "углубить".😜
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27.01.2021 10:31
+2
Что-то мне подсказывает, что без Порошенко никакого партнерства не будет. А гунявая шмаркля приложит максимум усилий, чтобы помешать ему. Наверное, его "план МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ", визированный ******, исключают всяческое сотрудничество Украины и США. А новые уголовные фальсификаты против Порошенко с упоминанием Джо Байдена, совершенно не способствуют конструктивному диалогу с избранным легитимным Президентом США.
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27.01.2021 10:40
+2
все равно будет,но не такое сильное,как хотелось бы...
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27.01.2021 10:44
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Нічого справді важливого в публічній площині озвучено не буде, чергове "усилить" та "углубить".😜
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27.01.2021 10:31 Відповісти
Клуб бывших?
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27.01.2021 10:31 Відповісти
Тих, кому дозволено говорити.
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27.01.2021 10:33 Відповісти
Там почти все с приставкой экс-, и обсуждают вопросы, на которые повлиять не могут. Смысл постоянного пиара этого междусобойчика на Цензоре?
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27.01.2021 10:37 Відповісти
Маразм: штатівські мільйонери платячи в бюджет США прогресивний прибутковий податок у розмірі 48% допомагають Україні , де українські мільйонери платячи прибутковий податок в бюджет України у розмірі 5% довели країну до Жебрацтва....
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27.01.2021 10:51 Відповісти
Питання не до мене.
Якщо не зрозуміло, нащо такі форуми, то і починати пояснювати не бачу сенсу. Не ваше.
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27.01.2021 11:06 Відповісти
Піду втоплюся.
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27.01.2021 13:01 Відповісти
Тю
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27.01.2021 13:32 Відповісти
русскім духам заваняла...
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27.01.2021 10:43 Відповісти
Промовистий нік.
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27.01.2021 11:07 Відповісти
До фанатів в мене виключно відраза та зневага.
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27.01.2021 11:16 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что без Порошенко никакого партнерства не будет. А гунявая шмаркля приложит максимум усилий, чтобы помешать ему. Наверное, его "план МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ", визированный ******, исключают всяческое сотрудничество Украины и США. А новые уголовные фальсификаты против Порошенко с упоминанием Джо Байдена, совершенно не способствуют конструктивному диалогу с избранным легитимным Президентом США.
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27.01.2021 10:40 Відповісти
все равно будет,но не такое сильное,как хотелось бы...
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27.01.2021 10:44 Відповісти
Гига, не веди себе, як агент кримля - без Порошенко завтра Земля зі своєї осі злетить!Київський безпековий форум: Перспективи українсько-американського партнерства після обрання Байдена президентом США - Цензор.НЕТ 5322
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27.01.2021 13:03 Відповісти
не,Земля нет...а вот нарит Украины уже слетел 2019 году...на всю катушку
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27.01.2021 13:05 Відповісти
Це, Гига, сталося трохи раніше, коли народ України побачив що привів до влади 25 травня 2014-го року.
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27.01.2021 13:06 Відповісти
сватів у телевізорі він побачив...та й ти теж
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27.01.2021 13:08 Відповісти
Тобто всі стали агентами кримля, так?
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27.01.2021 13:09 Відповісти
ні агентами бородатої бабусі.роззявили рота на халяву.їжте,не обляпайтесь
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27.01.2021 13:11 Відповісти
"Кругом врагі"? Гига, а не забагато "врагов"?
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27.01.2021 13:16 Відповісти
само написало про ворогів,а мені приписуєш?
ото уся ваша тактика недолуга.
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27.01.2021 13:19 Відповісти
Гига, ти давай без хамства дай відповідь чому народ України так зненавидів святого Петра?
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27.01.2021 13:38 Відповісти
бо дививсь голобородька та сватів. ти теж дивився?
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27.01.2021 13:42 Відповісти
Знову мимо! У твого "свата" підтримка населення на час виборів була лише 30%. Чому за святого Петра лише 16%?
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27.01.2021 13:53 Відповісти
у свата може й 30...а у голоборотька 73..
сподобалось пиплу,як він с двох рук,по-макєдонськи парламент валив...
а насправді навіть один собачий ріт не може не лише завалита,а навіть з фракції виключити
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27.01.2021 14:03 Відповісти
Не оцінив поганий народ України вашого бога святого Петра, так?
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27.01.2021 14:05 Відповісти
є старинне прислів'я "нєт пророка в свойом отєчєствє"
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27.01.2021 14:39 Відповісти
І я так вважаюКиївський безпековий форум: Перспективи українсько-американського партнерства після обрання Байдена президентом США - Цензор.НЕТ 1326.
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27.01.2021 14:42 Відповісти
У тебе є відповідь на питання: чому лише 16 відсотків населення України проголосували за святого Петра?
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27.01.2021 13:08 Відповісти
я ж тобі вже написав https://censor.net/ru/comments/locate/3244304/01921483-80dd-7305-91ad-2c616e3a36bd
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27.01.2021 13:12 Відповісти
Ну, Земля не Земля, а Украина слетит запроста. Не шмаркле же удержать Украину на орбите.
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27.01.2021 13:11 Відповісти
Ваша секта вже два роки кожного дня Україну хоронить.
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27.01.2021 13:17 Відповісти
Київський безпековий форум: Перспективи українсько-американського партнерства після обрання Байдена президентом США - Цензор.НЕТ 8162
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27.01.2021 10:40 Відповісти
https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение
Украина разрешила длительное присутствие на своей территории до 2000 военных США и до 2000 военных других стран НАТО. Это на 1000 больше, чем в 2020 году. Кроме того, Киев дал добро на круглогодичное размещение иностранной военной техники и десятков самолетов НАТО.
РТ

Київський безпековий форум: Перспективи українсько-американського партнерства після обрання Байдена президентом США - Цензор.НЕТ 6001
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27.01.2021 10:43 Відповісти
Ну какой форум, если вопросы безопасности и деоккупации Украины больше нужны США и Байдену, чем нынешним найвэлычнишим? Не смешите мои тапки...
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27.01.2021 11:12 Відповісти
А они не хотят обсудить как повлияют на Украино-Американские отношение два новых уголовных дела против Байдена?
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27.01.2021 13:04 Відповісти
 
 