Київський безпековий форум: Перспективи українсько-американського партнерства після обрання Байдена президентом США. ВIДЕО
Сьогодні о 13:00 відбудеться нова онлайн-дискусія Київського безпекового форуму "Україна і Сполучені Штати: план для стратегічного партнерства".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, темою дискусії стануть пріоритети і перспективи українсько-американського стратегічного партнерства після обрання Президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена.
- Як вплине обрання нового Президента США на відносини з Україною?
- Чи зможе нинішня влада України стати адекватним партнером нової американської адміністрації?
- Які завдання повинен містити новий порядок денний України і США?
- Як діятимуть Сполучені Штати стосовно Росії?
- Як діяти разом проти агресії Кремля і задля відновлення нашої територіальної цілісності?
- Якою має бути нова політика Заходу стосовно нашої частини Європи?
- Як формуватиметься нова глобальна безпекова політика Сполучених Штатів?
Ці та інші питання обговорить представницьке коло учасників дискусії:
Майкл Карпентер – багатолітній зовнішньополітичний радник Джозефа Байдена, колишній заступник Міністра оборони Сполучених Штатів, виконавчий директор Пенн Байден Центру з дипломатії та глобальної взаємодії;
Аліна Полякова – американський експерт з питань трансатлантичного співробітництва, президент Центру з аналізу європейської політики (CEPA);
Джон Гербст – відомий американський дипломат і провідний фахівець з питань відносин з Україною і Східною Європою, директор Центру Євразії Атлантичної ради, посол Сполучених Штатів в Україні у 2003-2006 роках;
Іванна Климпуш-Цинцадзе – голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції до Європейського Союзу, віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (2016-19 роки), член політичної фракції "Європейська Солідарність".
Єлизавета Ясько – член Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, голова підкомітету з міжпарламентського співробітництва, член політичної фракції "Слуги народу".
Арсеній Яценюк – голова Київського Безпекового форуму, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, колишній голова Верховної Ради і міністр закордонних справ України.
Данило Лубківський – директор Київського Безпекового Форуму, заступник міністра закордонних справ і дипломатичний радник прем’єр-міністра України у 2014-16 роках.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо не зрозуміло, нащо такі форуми, то і починати пояснювати не бачу сенсу. Не ваше.
ото уся ваша тактика недолуга.
сподобалось пиплу,як він с двох рук,по-макєдонськи парламент валив...
а насправді навіть один собачий ріт не може не лише завалита,а навіть з фракції виключити
Украина разрешила длительное присутствие на своей территории до 2000 военных США и до 2000 военных других стран НАТО. Это на 1000 больше, чем в 2020 году. Кроме того, Киев дал добро на круглогодичное размещение иностранной военной техники и десятков самолетов НАТО.
РТ