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Киевский форум по безопасности: Перспективы украинско-американского партнерства после избрания Байдена президентом США. ВИДЕО

Сегодня в 13:00 состоится новая онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности "Украина и Соединенные Штаты: план для стратегического партнерства".

Как сообщает Цензор.НЕТ, темой дискуссии станут приоритеты и ​​перспективы украинско-американского стратегического партнерства после избрания Президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена.

- Как повлияет избрание нового Президента США на отношения с Украиной?
- Сможет ли нынешняя власть Украины стать адекватным партнером новой американской администрации?
- Какие задачи должна содержать новая повестка дня Украины и США?
- Как будут действовать Соединенные Штаты в отношении России?
- Как действовать вместе против агрессии Кремля и для восстановления нашей территориальной целостности?
- Какой должна быть новая политика Запада в отношении нашей части Европы?
- Как будет формироваться новая глобальная политика безопасности Соединенных Штатов?

Читайте также: "Безумцы спровоцировали штурм Капитолия и гибель людей. Украина хочет лидерства Байдена", - Яценюк

Эти и другие вопросы обсудит представительное круг участников дискуссии:

Майкл Карпентер - многолетний внешнеполитический советник Джозефа Байдена, экс-заместитель Министра обороны Соединенных Штатов, исполнительный директор Пенн Байден Центра по дипломатии и глобальному взаимодействию;
Алина Полякова - американский эксперт по вопросам трансатлантического сотрудничества, Президент Центра по анализу европейской политики (CEPA);
Джон Хербст - известный американский дипломат и ведущий специалист по вопросам отношений с Украиной и Восточной Европой, директор Центра Евразии Атлантического совета, Посол США в Украине в 2003-2006 годах;
Иванна Климпуш-Цинцадзе - глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции в Европейский Союз, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции (2016-19 гг.), член политической фракции "Европейская Солидарность".
Елизавета Ясько - член Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам, председатель подкомитета по межпарламентскому сотрудничеству, член политической фракции "Слуги народа".
Арсений Яценюк - Председатель Киевского форума, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, экс-глава Верховной Рады и министр иностранных дел Украины.
Даниил Лубкивский - директор Киевского форума, заместитель министра иностранных дел и дипломатический советник премьер-министра Украины в 2014-16 годах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Яценюк призвал страны G7 поддержать модернизацию системы здравоохранения Украины: "Один из лучших примеров сотрудничества с ЕС и свободным миром". ВИДЕО

Автор: 

США (26611) Яценюк Арсений (8006) Хербст Джон (124) Карпентер Майкл (76) Климпуш-Цинцадзе Иванна (385) Лубкивский Даниил (50) Елизавета Ясько (78)


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Топ комментарии
+3
Нічого справді важливого в публічній площині озвучено не буде, чергове "усилить" та "углубить".😜
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27.01.2021 10:31
+2
Что-то мне подсказывает, что без Порошенко никакого партнерства не будет. А гунявая шмаркля приложит максимум усилий, чтобы помешать ему. Наверное, его "план МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ", визированный ******, исключают всяческое сотрудничество Украины и США. А новые уголовные фальсификаты против Порошенко с упоминанием Джо Байдена, совершенно не способствуют конструктивному диалогу с избранным легитимным Президентом США.
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27.01.2021 10:40
+2
все равно будет,но не такое сильное,как хотелось бы...
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27.01.2021 10:44
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Правила форума Совет форумчан
Нічого справді важливого в публічній площині озвучено не буде, чергове "усилить" та "углубить".😜
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27.01.2021 10:31 Ответить
Клуб бывших?
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27.01.2021 10:31 Ответить
Тих, кому дозволено говорити.
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27.01.2021 10:33 Ответить
Там почти все с приставкой экс-, и обсуждают вопросы, на которые повлиять не могут. Смысл постоянного пиара этого междусобойчика на Цензоре?
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27.01.2021 10:37 Ответить
Маразм: штатівські мільйонери платячи в бюджет США прогресивний прибутковий податок у розмірі 48% допомагають Україні , де українські мільйонери платячи прибутковий податок в бюджет України у розмірі 5% довели країну до Жебрацтва....
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27.01.2021 10:51 Ответить
Питання не до мене.
Якщо не зрозуміло, нащо такі форуми, то і починати пояснювати не бачу сенсу. Не ваше.
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27.01.2021 11:06 Ответить
Піду втоплюся.
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27.01.2021 13:01 Ответить
Тю
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27.01.2021 13:32 Ответить
русскім духам заваняла...
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27.01.2021 10:43 Ответить
Промовистий нік.
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27.01.2021 11:07 Ответить
До фанатів в мене виключно відраза та зневага.
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27.01.2021 11:16 Ответить
Что-то мне подсказывает, что без Порошенко никакого партнерства не будет. А гунявая шмаркля приложит максимум усилий, чтобы помешать ему. Наверное, его "план МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ", визированный ******, исключают всяческое сотрудничество Украины и США. А новые уголовные фальсификаты против Порошенко с упоминанием Джо Байдена, совершенно не способствуют конструктивному диалогу с избранным легитимным Президентом США.
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27.01.2021 10:40 Ответить
все равно будет,но не такое сильное,как хотелось бы...
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27.01.2021 10:44 Ответить
Гига, не веди себе, як агент кримля - без Порошенко завтра Земля зі своєї осі злетить!Київський безпековий форум: Перспективи українсько-американського партнерства після обрання Байдена президентом США - Цензор.НЕТ 5322
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27.01.2021 13:03 Ответить
не,Земля нет...а вот нарит Украины уже слетел 2019 году...на всю катушку
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27.01.2021 13:05 Ответить
Це, Гига, сталося трохи раніше, коли народ України побачив що привів до влади 25 травня 2014-го року.
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27.01.2021 13:06 Ответить
сватів у телевізорі він побачив...та й ти теж
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27.01.2021 13:08 Ответить
Тобто всі стали агентами кримля, так?
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27.01.2021 13:09 Ответить
ні агентами бородатої бабусі.роззявили рота на халяву.їжте,не обляпайтесь
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27.01.2021 13:11 Ответить
"Кругом врагі"? Гига, а не забагато "врагов"?
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27.01.2021 13:16 Ответить
само написало про ворогів,а мені приписуєш?
ото уся ваша тактика недолуга.
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27.01.2021 13:19 Ответить
Гига, ти давай без хамства дай відповідь чому народ України так зненавидів святого Петра?
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27.01.2021 13:38 Ответить
бо дививсь голобородька та сватів. ти теж дивився?
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27.01.2021 13:42 Ответить
Знову мимо! У твого "свата" підтримка населення на час виборів була лише 30%. Чому за святого Петра лише 16%?
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27.01.2021 13:53 Ответить
у свата може й 30...а у голоборотька 73..
сподобалось пиплу,як він с двох рук,по-макєдонськи парламент валив...
а насправді навіть один собачий ріт не може не лише завалита,а навіть з фракції виключити
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27.01.2021 14:03 Ответить
Не оцінив поганий народ України вашого бога святого Петра, так?
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27.01.2021 14:05 Ответить
є старинне прислів'я "нєт пророка в свойом отєчєствє"
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27.01.2021 14:39 Ответить
І я так вважаюКиївський безпековий форум: Перспективи українсько-американського партнерства після обрання Байдена президентом США - Цензор.НЕТ 1326.
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27.01.2021 14:42 Ответить
У тебе є відповідь на питання: чому лише 16 відсотків населення України проголосували за святого Петра?
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27.01.2021 13:08 Ответить
я ж тобі вже написав https://censor.net/ru/comments/locate/3244304/01921483-80dd-7305-91ad-2c616e3a36bd
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27.01.2021 13:12 Ответить
Ну, Земля не Земля, а Украина слетит запроста. Не шмаркле же удержать Украину на орбите.
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27.01.2021 13:11 Ответить
Ваша секта вже два роки кожного дня Україну хоронить.
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27.01.2021 13:17 Ответить
Київський безпековий форум: Перспективи українсько-американського партнерства після обрання Байдена президентом США - Цензор.НЕТ 8162
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27.01.2021 10:40 Ответить
https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение
Украина разрешила длительное присутствие на своей территории до 2000 военных США и до 2000 военных других стран НАТО. Это на 1000 больше, чем в 2020 году. Кроме того, Киев дал добро на круглогодичное размещение иностранной военной техники и десятков самолетов НАТО.
РТ

Київський безпековий форум: Перспективи українсько-американського партнерства після обрання Байдена президентом США - Цензор.НЕТ 6001
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27.01.2021 10:43 Ответить
Ну какой форум, если вопросы безопасности и деоккупации Украины больше нужны США и Байдену, чем нынешним найвэлычнишим? Не смешите мои тапки...
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27.01.2021 11:12 Ответить
А они не хотят обсудить как повлияют на Украино-Американские отношение два новых уголовных дела против Байдена?
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27.01.2021 13:04 Ответить
 
 