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Реформу медицины и соцуслуг необходимо объединить, - министр соцполитики Лазебная

Реформу медицины и соцуслуг необходимо объединить, - министр соцполитики Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная предложит объединить медицинскую реформу с реформой социальных услуг, ведь это позволит лучше прогнозировать, какой будет старость на пенсии через 20-30 лет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом министр заявила в ходе Украинского пенсионного форума.

"На следующем заседании правительства будет утверждена рабочая группа, которая будет нарабатывать законодательные инициативы для того, чтобы развивать и делать более качественной реформу социальных услуг, и буду говорить с министром здравоохранения, чтобы объединять ее с медицинской реформой", - отметила Лазебная.

Министр подчеркнула, что многие страны объединяют реформу социальных услуг и медицинскую реформу, что позволяет лучше прогнозировать, какой будет старость на пенсии через 20-30 лет.

Также читайте: Министр соцполитики Лазебная в пятницу расскажет о теневом рынке социальных услуг, - "слуга народа" Корниенко

Автор: 

реформы (3951) Министерство социальной политики (882) медреформа (122) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+2
Объединим больницу с комбинатом бытового обслуживания . Чем дальше тем зебильнее. лечение и похороны в одном пакете
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27.01.2021 16:22
+2
Из двух какашек хотят сделать шоколадку.
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27.01.2021 16:24
+2
Обьединять медицину и соц услуги - это уже дно, или еще нет?
С таким успехом можно обьединить монобольшинство и бордель. Разницы не будет.
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27.01.2021 16:53
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психов выпустили, они все пошли в полицию
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27.01.2021 16:19 Ответить
Иными словами теперь для назначения субсидий или иной социальной услуги надо будет идти в поликлинику или в амбулаторию или что круче к семейному врачу.
Совсем там законодатели ******.
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27.01.2021 16:22 Ответить
нет. Болит сердце - идешь к часовщику, дерматит - в прачечную, а заболела нога - то к сапожнику
Реформу медицини і соцпослуг необхідно об'єднати, - міністр соцполітики Лазебна - Цензор.НЕТ 6394
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27.01.2021 16:25 Ответить
Объединим больницу с комбинатом бытового обслуживания . Чем дальше тем зебильнее. лечение и похороны в одном пакете
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27.01.2021 16:22 Ответить
новая программа соцмедуслуг ОТ ЗЕЛЕБОБИКОВ...М..О..Р..Г..-МЫ ОТОРВЕМ РУКИ ГОЛОВЫ
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27.01.2021 16:26 Ответить
Из двух какашек хотят сделать шоколадку.
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27.01.2021 16:24 Ответить
Я бы объединил в рамках расстрельной команды для инициаторов.
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27.01.2021 16:27 Ответить
Обьединять медицину и соц услуги - это уже дно, или еще нет?
С таким успехом можно обьединить монобольшинство и бордель. Разницы не будет.
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27.01.2021 16:53 Ответить
Идея хорошая ....Тока не достаточно глубокая. Видно, нет среди авторов главного реформатора Мишки Ссакашвили... (Кстати ,где он там с такой зряплатой притаился? Видать готовит нам небывалые новшества.) А объединять надо! И медицину и цирковое училище и нефтегаз с пенсионным фондом и балет с шахматной секцией. Флаг вам в руки!
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27.01.2021 17:13 Ответить
Смеюсь сквозь слезы!!!
"...это позволит лучше прогнозировать, какой будет старость на пенсии через 20-30 лет."
И?! Позволит найти методы исчезновения пенсионеров на второй день после выхода на пенсию?
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28.01.2021 02:37 Ответить
 
 