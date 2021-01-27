Реформу медицины и соцуслуг необходимо объединить, - министр соцполитики Лазебная
Министр социальной политики Марина Лазебная предложит объединить медицинскую реформу с реформой социальных услуг, ведь это позволит лучше прогнозировать, какой будет старость на пенсии через 20-30 лет.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом министр заявила в ходе Украинского пенсионного форума.
"На следующем заседании правительства будет утверждена рабочая группа, которая будет нарабатывать законодательные инициативы для того, чтобы развивать и делать более качественной реформу социальных услуг, и буду говорить с министром здравоохранения, чтобы объединять ее с медицинской реформой", - отметила Лазебная.
Министр подчеркнула, что многие страны объединяют реформу социальных услуг и медицинскую реформу, что позволяет лучше прогнозировать, какой будет старость на пенсии через 20-30 лет.
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Совсем там законодатели ******.
С таким успехом можно обьединить монобольшинство и бордель. Разницы не будет.
"...это позволит лучше прогнозировать, какой будет старость на пенсии через 20-30 лет."
И?! Позволит найти методы исчезновения пенсионеров на второй день после выхода на пенсию?