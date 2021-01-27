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Реформу медицини і соцпослуг необхідно об'єднати, - міністр соцполітики Лазебна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Реформу медицини і соцпослуг необхідно об'єднати, - міністр соцполітики Лазебна

Міністр соціальної політики Марина Лазебна запропонує об'єднати медичну реформу з реформою соціальних послуг, адже це дозволить краще прогнозувати, якою буде старість на пенсії через 20-30 років.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це міністр заявила під час Українського пенсійного форуму.

"На наступному засіданні уряду буде затверджена робоча група, яка напрацьовуватиме законодавчі ініціативи для того, щоб розвивати і робити якіснішою реформу соціальних послуг, і буду говорити з міністром охорони здоров'я, щоб об'єднувати її з медичною реформою", - зазначила Лазебна.

Міністр підкреслила, що багато країн об'єднують реформу соціальних послуг та медичну реформу, що дозволяє краще прогнозувати, якою буде старість на пенсії через 20-30 років.

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Топ коментарі
+2
Объединим больницу с комбинатом бытового обслуживания Реформу медицини і соцпослуг необхідно об'єднати, - міністр соцполітики Лазебна - Цензор.НЕТ 3239 . Чем дальше тем зебильнее. лечение и похороны в одном пакете
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27.01.2021 16:22
+2
Из двух какашек хотят сделать шоколадку. Реформу медицини і соцпослуг необхідно об'єднати, - міністр соцполітики Лазебна - Цензор.НЕТ 5246
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27.01.2021 16:24
+2
Обьединять медицину и соц услуги - это уже дно, или еще нет?
С таким успехом можно обьединить монобольшинство и бордель. Разницы не будет.
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27.01.2021 16:53
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психов выпустили, они все пошли в полицию
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27.01.2021 16:19 Відповісти
Иными словами теперь для назначения субсидий или иной социальной услуги надо будет идти в поликлинику или в амбулаторию или что круче к семейному врачу.
Совсем там законодатели ******.
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27.01.2021 16:22 Відповісти
нет. Болит сердце - идешь к часовщику, дерматит - в прачечную, а заболела нога - то к сапожнику
Реформу медицини і соцпослуг необхідно об'єднати, - міністр соцполітики Лазебна - Цензор.НЕТ 6394
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27.01.2021 16:25 Відповісти
Объединим больницу с комбинатом бытового обслуживания Реформу медицини і соцпослуг необхідно об'єднати, - міністр соцполітики Лазебна - Цензор.НЕТ 3239 . Чем дальше тем зебильнее. лечение и похороны в одном пакете
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27.01.2021 16:22 Відповісти
новая программа соцмедуслуг ОТ ЗЕЛЕБОБИКОВ...М..О..Р..Г..-МЫ ОТОРВЕМ РУКИ ГОЛОВЫ
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27.01.2021 16:26 Відповісти
Из двух какашек хотят сделать шоколадку. Реформу медицини і соцпослуг необхідно об'єднати, - міністр соцполітики Лазебна - Цензор.НЕТ 5246
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27.01.2021 16:24 Відповісти
Я бы объединил в рамках расстрельной команды для инициаторов.
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27.01.2021 16:27 Відповісти
Обьединять медицину и соц услуги - это уже дно, или еще нет?
С таким успехом можно обьединить монобольшинство и бордель. Разницы не будет.
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27.01.2021 16:53 Відповісти
Идея хорошая ....Тока не достаточно глубокая. Видно, нет среди авторов главного реформатора Мишки Ссакашвили... (Кстати ,где он там с такой зряплатой притаился? Видать готовит нам небывалые новшества.) А объединять надо! И медицину и цирковое училище и нефтегаз с пенсионным фондом и балет с шахматной секцией. Флаг вам в руки!
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27.01.2021 17:13 Відповісти
Смеюсь сквозь слезы!!!
"...это позволит лучше прогнозировать, какой будет старость на пенсии через 20-30 лет."
И?! Позволит найти методы исчезновения пенсионеров на второй день после выхода на пенсию?
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28.01.2021 02:37 Відповісти
 
 