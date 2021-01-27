Реформу медицини і соцпослуг необхідно об'єднати, - міністр соцполітики Лазебна

Міністр соціальної політики Марина Лазебна запропонує об'єднати медичну реформу з реформою соціальних послуг, адже це дозволить краще прогнозувати, якою буде старість на пенсії через 20-30 років.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це міністр заявила під час Українського пенсійного форуму.

"На наступному засіданні уряду буде затверджена робоча група, яка напрацьовуватиме законодавчі ініціативи для того, щоб розвивати і робити якіснішою реформу соціальних послуг, і буду говорити з міністром охорони здоров'я, щоб об'єднувати її з медичною реформою", - зазначила Лазебна.

Міністр підкреслила, що багато країн об'єднують реформу соціальних послуг та медичну реформу, що дозволяє краще прогнозувати, якою буде старість на пенсії через 20-30 років.

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