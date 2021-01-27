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В России несравнимо больше тех, кто поддерживает Путина, - Песков

В России несравнимо больше тех, кто поддерживает Путина, - Песков

Участники акций протеста в России составляют "незначительное количество людей" по сравнению с теми, кто поддерживает и голосует за президента РФ Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Медуза", об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

"Есть те, кто негативно относится, и есть те, кто поддерживают Путина. И тех, кто поддерживает Путина, их гораздо несравнимо больше, чем тех, кто этого не делает. Но и те, и другие являются гражданами России, и мы с уважением относимся к точкам зрения и тех и других. Естественно, большинство импонирует больше", - сказал Песков.

Говоря о политических лозунгах протестных акций, он заявил следующее: "Отношение к главе государства, если это не связано с какими-то оскорбительными выпадами, оно высказывается в ходе голосования на выборах. И вот это вот именно то отношение, реакция на которое может иметь какие-то легитимные результаты. Но если высказывать это отношение, разбивая машины и кидаясь чем-то в полицейских, то, конечно, мы к этому относимся крайне негативно".

Читайте: У Путина и Байдена есть серьезные разногласия по поводу Украины, - Песков

Автор: 

Песков (1854) путин (31197) россия (95326)


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Топ комментарии
+13
Ну я таких пацанів також знаю

В России несравнимо больше тех, кто поддерживает Путина, - Песков - Цензор.НЕТ 1391
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27.01.2021 16:37
+12
Це вам не хто небудь порахував а "ёршик путина"!
В России несравнимо больше тех, кто поддерживает Путина, - Песков - Цензор.НЕТ 6188
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27.01.2021 16:41
+11
ну если об этом говорит песок - то значит уже звиздят и бздят
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27.01.2021 16:34
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Мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще.(с)
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27.01.2021 16:33 Ответить
набираем в Фейсбуке "СПЛИН-Гарри Потер" и слушаем музыку по этому вопросу.
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27.01.2021 18:31 Ответить
ну если об этом говорит песок - то значит уже звиздят и бздят
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27.01.2021 16:34 Ответить
это правда..
московиты будут благодарны путину за Крымнаш до самой смерти Московии..
надеюсь это случится вскоре...
П.С. - за Бутерброд вышли на митинг не много населения на самом то деле, и вышли не против убийств, оккупации Украины, Грузии и тд, а за обновление своей Империи (что бы без коррупции, что бы сильнее стала)
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27.01.2021 16:42 Ответить
Брехня и ещё раз брехня, это основы кацапского формирования мнения винторогов.
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27.01.2021 16:34 Ответить
«В стадах немає нічого хорошого, навіть коли вони біжать слідом за тобою».© Фрідріх Ніцше.
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27.01.2021 16:36 Ответить
О так... Вперше в житті Піськов сказав правду. На Росії дегенератів більшість.
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27.01.2021 16:36 Ответить
...только все сидят в телевизоре и в реал переходить не собираются)
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27.01.2021 16:36 Ответить
Ты действительно думаешь, что Навальный - реал, и у него есть хотя бы один шанс из миллиона, стать президентом?
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27.01.2021 18:27 Ответить
Ну я таких пацанів також знаю

В России несравнимо больше тех, кто поддерживает Путина, - Песков - Цензор.НЕТ 1391
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27.01.2021 16:37 Ответить
Да, да.. Раздай им вилы, они с радостью его на вилах будут подерживать.
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27.01.2021 16:37 Ответить
и тут враньё ! основная масса кацапов мечтает воскресить сталина ! а путин только на втором месте !
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27.01.2021 16:38 Ответить
каждый кацап мечтает стать путлером
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27.01.2021 16:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9zikMYGrLh4 Шикарная визуализация Путинской России
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27.01.2021 16:39 Ответить
І дояр лука теж так вважає,і наш шлепер так вважав .
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27.01.2021 16:39 Ответить
а шо, - само ужо ходить не могёть, надо поддерживать?...
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27.01.2021 16:39 Ответить
Туалетный ёршик сказал-как отрезал. Все поверили.))
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27.01.2021 16:40 Ответить
"Халва,халва".....
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27.01.2021 16:41 Ответить
Це вам не хто небудь порахував а "ёршик путина"!
В России несравнимо больше тех, кто поддерживает Путина, - Песков - Цензор.НЕТ 6188
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27.01.2021 16:41 Ответить
Фотография О ВЛАСТИ В РОССИИ очень сильна, если внимательно посмотреть.
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27.01.2021 16:41 Ответить
Значит боится
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27.01.2021 16:41 Ответить
"помазанника божьего" Николая императора тоже любили и поддерживали и чем все кончилось. Как там.. " от любви ( поддержки) до ненависти один шаг" а в России даже пол шага.
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27.01.2021 16:46 Ответить
Чаушеску тоже поддерживали а расстреляли как собаку.
И Каддафи "орячо поддерживали" - Пескоструй, как всегда, пшикнул в лужу.
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27.01.2021 16:46 Ответить
забавно что каддафи всего лишь хотел продавать нефть за золото, а его за это убили
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27.01.2021 18:02 Ответить
Халва халва халва
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27.01.2021 16:47 Ответить
В России несравнимо больше тех, кто поддерживает Путина, - Песков - Цензор.НЕТ 8080
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27.01.2021 16:48 Ответить
В России несравнимо больше тех, кто поддерживает Путина, - Песков - Цензор.НЕТ 7903
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27.01.2021 16:48 Ответить
чомусь мені здається, що це правда
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27.01.2021 16:51 Ответить
да, люди там десятилетиями под воздействием агрессивной пропаганды, только холодильник их заставит выйти из анабиоза, как это было при совке.
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27.01.2021 16:52 Ответить
Поэтому мы не расслабляемся....
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27.01.2021 16:53 Ответить
- я очень люблю ПЖ!
- а я его еще больше ку!
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27.01.2021 16:54 Ответить
Ну то ,что ***** само уже передвигается с трудом и его надо поддерживать это неплохо .
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27.01.2021 16:57 Ответить
Не знаю фактов , думаю , что это всё фейки ( о состоянии здоровья ***** - путина ) , но сам факт того , что президент страны , которого всё население любит , -- сидит безвылазно в бункере , - таки о чём-то значит . Кстати , непонятно поведение путина - ***** . Зачем строить себе дворцы ? . Для того , чтоб остаток жизни проводить в подземном бункере ? ((
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27.01.2021 17:24 Ответить
Ну раз об этом сказал сам спикер ***** , значит это мнение самого ***** - путина . Это знаковый спич . Ешё ( кажись ) Маркс учил , что революция это когда верхи не могут управлять по-новому , а низы не хотят жить по-старому .
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27.01.2021 17:13 Ответить
У Росії незрівнянно більше тих, хто підтримує Путіна, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5936
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27.01.2021 17:14 Ответить
ходунки пусть ему ещё подарят, для поддержки в путешествиях по своему дворцу )
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27.01.2021 17:17 Ответить
Слышишь, Песковы? - В этом и трагедия... Пока что ты, дебил, не осознаешь этого, но ваши кацапоиды, проблемы!
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27.01.2021 17:18 Ответить
Я очень рад, за тех, кого несравнимо больше. Тем лучше для остальных
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27.01.2021 17:25 Ответить
А эта странная фраза "путин друг человека"! Срамота !
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27.01.2021 17:48 Ответить
ну так поддерживать больше некого, был бы хоть один приличный кандидат, пусть даже из оппозиции, а то одни чмошники

а что бывает при голосовании "абы против <name> " пример есть
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27.01.2021 18:00 Ответить
Пора вже зрозуміти що ***** це квінтесенція імперськості пересічного кацапа. Щось на кшалт "точки збірки" в якій концентруються всі вологі мрії свинособак стосовно світового порядку під назвою "рускій мір". Персони (*****-2, 3, ...) будуть мінятись але сутність ******** буде лишатись незмінною до "раптового краху" режиму. Сьогодні влада ***** крепка як ніколи і весь цей фарс з Гапоном Навальним потрібен лише для фіксації потенційних проблем на майбутнє. За 20 років виросло дурне але "не бите покоління" яке "щуриться на *****" і щось там "замишляє". Після "протестів" їх швиденько "візьмуть на олівець" і проведуть відповідну виховну роботу. Змивати "недовіру до *****" будуть вони в таборах і кровю на Донбасі, в Сирії, в Казахстані та Вірменії... Далі наступить "стабільність" - ***** відійде "в тінь" зберігаючи всю повноту абсолютної влади, а весь негатив перекладе на наступника та "бояр" яких буде потрошку публічно дрюкати... Всередині *****стану ніхто завадити ***** не може і саме головне, якщо і хоче якась мізерна частка населення то не здатна. ********* потрібно ізолювати і шляхом санкцій поступово доводити до самознищення. В залежності від інтенсивності застосування зовнішніх санкцій процес може зайняти від 3 до 10 років. В результаті отримаємо десяток держав. Сумне в цій історії лише те що сама здебілована частина *****стану все одно буде нашим сусідом...
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27.01.2021 18:42 Ответить
У Росії незрівнянно більше тих, хто підтримує Путіна, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6032
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27.01.2021 22:55 Ответить
У Росії незрівнянно більше тих, хто підтримує Путіна, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9598
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28.01.2021 01:32 Ответить
НУ ТАК ХЙЛО СТАРОЕ !!! ЕГО УЖЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ НАДО )))
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28.01.2021 01:23 Ответить
 
 