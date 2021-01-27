В России несравнимо больше тех, кто поддерживает Путина, - Песков
Участники акций протеста в России составляют "незначительное количество людей" по сравнению с теми, кто поддерживает и голосует за президента РФ Владимира Путина.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Медуза", об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.
"Есть те, кто негативно относится, и есть те, кто поддерживают Путина. И тех, кто поддерживает Путина, их гораздо несравнимо больше, чем тех, кто этого не делает. Но и те, и другие являются гражданами России, и мы с уважением относимся к точкам зрения и тех и других. Естественно, большинство импонирует больше", - сказал Песков.
Говоря о политических лозунгах протестных акций, он заявил следующее: "Отношение к главе государства, если это не связано с какими-то оскорбительными выпадами, оно высказывается в ходе голосования на выборах. И вот это вот именно то отношение, реакция на которое может иметь какие-то легитимные результаты. Но если высказывать это отношение, разбивая машины и кидаясь чем-то в полицейских, то, конечно, мы к этому относимся крайне негативно".
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московиты будут благодарны путину за Крымнаш до самой смерти Московии..
надеюсь это случится вскоре...
П.С. - за Бутерброд вышли на митинг не много населения на самом то деле, и вышли не против убийств, оккупации Украины, Грузии и тд, а за обновление своей Империи (что бы без коррупции, что бы сильнее стала)
И Каддафи "орячо поддерживали" - Пескоструй, как всегда, пшикнул в лужу.
- а я его еще больше ку!
а что бывает при голосовании "абы против <name> " пример есть