В России несравнимо больше тех, кто поддерживает Путина, - Песков

Участники акций протеста в России составляют "незначительное количество людей" по сравнению с теми, кто поддерживает и голосует за президента РФ Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Медуза", об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

"Есть те, кто негативно относится, и есть те, кто поддерживают Путина. И тех, кто поддерживает Путина, их гораздо несравнимо больше, чем тех, кто этого не делает. Но и те, и другие являются гражданами России, и мы с уважением относимся к точкам зрения и тех и других. Естественно, большинство импонирует больше", - сказал Песков.

Говоря о политических лозунгах протестных акций, он заявил следующее: "Отношение к главе государства, если это не связано с какими-то оскорбительными выпадами, оно высказывается в ходе голосования на выборах. И вот это вот именно то отношение, реакция на которое может иметь какие-то легитимные результаты. Но если высказывать это отношение, разбивая машины и кидаясь чем-то в полицейских, то, конечно, мы к этому относимся крайне негативно".

Читайте: У Путина и Байдена есть серьезные разногласия по поводу Украины, - Песков