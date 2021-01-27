У Росії незрівнянно більше тих, хто підтримує Путіна, - Пєсков

Учасники акцій протесту в Росії становлять "незначну кількість людей" порівняно з тими, хто підтримує і голосує за президента РФ Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Медуза", про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

"Є ті, хто негативно ставиться, і є ті, хто підтримують Путіна. І тих, хто підтримує Путіна, їх набагато незрівнянно більше, ніж тих, хто цього не робить. Але і ті, й інші є громадянами Росії, і ми з повагою ставимося до точок зору і тих, і інших. Природно, більшість імпонує більше", - сказав Пєсков.

Говорячи про політичні гасла протестних акцій, він заявив: "Ставлення до глави держави, якщо це не пов'язано з якимись образливими випадами, воно висловлюється в ході голосування на виборах. І ось це ось саме те ставлення, реакція на яке може мати якісь легітимні результати. Але якщо висловлювати це ставлення, розбиваючи машини і кидаючись чимось в поліцейських, то, звичайно, ми до цього ставимося вкрай негативно".

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