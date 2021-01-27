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Пєсков (1118) Путін (18441) Росія (34496)

У Росії незрівнянно більше тих, хто підтримує Путіна, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Росії незрівнянно більше тих, хто підтримує Путіна, - Пєсков

Учасники акцій протесту в Росії становлять "незначну кількість людей" порівняно з тими, хто підтримує і голосує за президента РФ Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Медуза", про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

"Є ті, хто негативно ставиться, і є ті, хто підтримують Путіна. І тих, хто підтримує Путіна, їх набагато незрівнянно більше, ніж тих, хто цього не робить. Але і ті, й інші є громадянами Росії, і ми з повагою ставимося до точок зору і тих, і інших. Природно, більшість імпонує більше", - сказав Пєсков.

Говорячи про політичні гасла протестних акцій, він заявив: "Ставлення до глави держави, якщо це не пов'язано з якимись образливими випадами, воно висловлюється в ході голосування на виборах. І ось це ось саме те ставлення, реакція на яке може мати якісь легітимні результати. Але якщо висловлювати це ставлення, розбиваючи машини і кидаючись чимось в поліцейських, то, звичайно, ми до цього ставимося вкрай негативно".

Читайте: Путін хворий, у Росії де-факто почався період трансферу влади, - доповідь СЗР

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Топ коментарі
+13
Ну я таких пацанів також знаю В России несравнимо больше тех, кто поддерживает Путина, - Песков - Цензор.НЕТ 4317

В России несравнимо больше тех, кто поддерживает Путина, - Песков - Цензор.НЕТ 1391
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27.01.2021 16:37
+12
Це вам не хто небудь порахував а "ёршик путина"!
В России несравнимо больше тех, кто поддерживает Путина, - Песков - Цензор.НЕТ 6188
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27.01.2021 16:41
+11
ну если об этом говорит песок - то значит уже звиздят и бздят
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27.01.2021 16:34
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Мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще.(с)
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27.01.2021 16:33 Відповісти
набираем в Фейсбуке "СПЛИН-Гарри Потер" и слушаем музыку по этому вопросу.
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27.01.2021 18:31 Відповісти
ну если об этом говорит песок - то значит уже звиздят и бздят
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27.01.2021 16:34 Відповісти
это правда..
московиты будут благодарны путину за Крымнаш до самой смерти Московии..
надеюсь это случится вскоре...
П.С. - за Бутерброд вышли на митинг не много населения на самом то деле, и вышли не против убийств, оккупации Украины, Грузии и тд, а за обновление своей Империи (что бы без коррупции, что бы сильнее стала) В России несравнимо больше тех, кто поддерживает Путина, - Песков - Цензор.НЕТ 669
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27.01.2021 16:42 Відповісти
Брехня и ещё раз брехня, это основы кацапского формирования мнения винторогов.
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27.01.2021 16:34 Відповісти
«В стадах немає нічого хорошого, навіть коли вони біжать слідом за тобою».© Фрідріх Ніцше.
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27.01.2021 16:36 Відповісти
О так... Вперше в житті Піськов сказав правду. На Росії дегенератів більшість.
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27.01.2021 16:36 Відповісти
...только все сидят в телевизоре и в реал переходить не собираются)
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27.01.2021 16:36 Відповісти
Ты действительно думаешь, что Навальный - реал, и у него есть хотя бы один шанс из миллиона, стать президентом?
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27.01.2021 18:27 Відповісти
Ну я таких пацанів також знаю В России несравнимо больше тех, кто поддерживает Путина, - Песков - Цензор.НЕТ 4317

В России несравнимо больше тех, кто поддерживает Путина, - Песков - Цензор.НЕТ 1391
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27.01.2021 16:37 Відповісти
Да, да.. Раздай им вилы, они с радостью его на вилах будут подерживать. В России несравнимо больше тех, кто поддерживает Путина, - Песков - Цензор.НЕТ 2291
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27.01.2021 16:37 Відповісти
и тут враньё ! основная масса кацапов мечтает воскресить сталина ! а путин только на втором месте !
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27.01.2021 16:38 Відповісти
каждый кацап мечтает стать путлером
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27.01.2021 16:43 Відповісти
Шикарная визуализация Путинской России
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27.01.2021 16:39 Відповісти
І дояр лука теж так вважає,і наш шлепер так вважав . В России несравнимо больше тех, кто поддерживает Путина, - Песков - Цензор.НЕТ 4904
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27.01.2021 16:39 Відповісти
а шо, - само ужо ходить не могёть, надо поддерживать?...
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27.01.2021 16:39 Відповісти
Туалетный ёршик сказал-как отрезал. Все поверили.))
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27.01.2021 16:40 Відповісти
"Халва,халва".....
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27.01.2021 16:41 Відповісти
Це вам не хто небудь порахував а "ёршик путина"!
В России несравнимо больше тех, кто поддерживает Путина, - Песков - Цензор.НЕТ 6188
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27.01.2021 16:41 Відповісти
Фотография О ВЛАСТИ В РОССИИ очень сильна, если внимательно посмотреть.
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27.01.2021 16:41 Відповісти
Значит боится
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27.01.2021 16:41 Відповісти
"помазанника божьего" Николая императора тоже любили и поддерживали и чем все кончилось. Как там.. " от любви ( поддержки) до ненависти один шаг" а в России даже пол шага.
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27.01.2021 16:46 Відповісти
Чаушеску тоже поддерживали а расстреляли как собаку.
И Каддафи "орячо поддерживали" - Пескоструй, как всегда, пшикнул в лужу.
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27.01.2021 16:46 Відповісти
забавно что каддафи всего лишь хотел продавать нефть за золото, а его за это убили
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27.01.2021 18:02 Відповісти
Халва халва халва
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27.01.2021 16:47 Відповісти
В России несравнимо больше тех, кто поддерживает Путина, - Песков - Цензор.НЕТ 8080
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27.01.2021 16:48 Відповісти
В России несравнимо больше тех, кто поддерживает Путина, - Песков - Цензор.НЕТ 7903 В России несравнимо больше тех, кто поддерживает Путина, - Песков - Цензор.НЕТ 106
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27.01.2021 16:48 Відповісти
чомусь мені здається, що це правда
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27.01.2021 16:51 Відповісти
да, люди там десятилетиями под воздействием агрессивной пропаганды, только холодильник их заставит выйти из анабиоза, как это было при совке.
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27.01.2021 16:52 Відповісти
Поэтому мы не расслабляемся.... У Росії незрівнянно більше тих, хто підтримує Путіна, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7431
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27.01.2021 16:53 Відповісти
- я очень люблю ПЖ!
- а я его еще больше ку!
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27.01.2021 16:54 Відповісти
Ну то ,что ***** само уже передвигается с трудом и его надо поддерживать это неплохо . У Росії незрівнянно більше тих, хто підтримує Путіна, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5758
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27.01.2021 16:57 Відповісти
Не знаю фактов , думаю , что это всё фейки ( о состоянии здоровья ***** - путина ) , но сам факт того , что президент страны , которого всё население любит , -- сидит безвылазно в бункере , - таки о чём-то значит . Кстати , непонятно поведение путина - ***** . Зачем строить себе дворцы ? . Для того , чтоб остаток жизни проводить в подземном бункере ? ((
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27.01.2021 17:24 Відповісти
Ну раз об этом сказал сам спикер ***** , значит это мнение самого ***** - путина . Это знаковый спич . Ешё ( кажись ) Маркс учил , что революция это когда верхи не могут управлять по-новому , а низы не хотят жить по-старому .
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27.01.2021 17:13 Відповісти
У Росії незрівнянно більше тих, хто підтримує Путіна, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5936
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27.01.2021 17:14 Відповісти
ходунки пусть ему ещё подарят, для поддержки в путешествиях по своему дворцу )
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27.01.2021 17:17 Відповісти
Слышишь, Песковы? - В этом и трагедия... Пока что ты, дебил, не осознаешь этого, но ваши кацапоиды, проблемы!
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27.01.2021 17:18 Відповісти
Я очень рад, за тех, кого несравнимо больше. Тем лучше для остальных
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27.01.2021 17:25 Відповісти
А эта странная фраза "путин друг человека"! Срамота !
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27.01.2021 17:48 Відповісти
ну так поддерживать больше некого, был бы хоть один приличный кандидат, пусть даже из оппозиции, а то одни чмошники

а что бывает при голосовании "абы против <name> " пример есть
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27.01.2021 18:00 Відповісти
Пора вже зрозуміти що ***** це квінтесенція імперськості пересічного кацапа. Щось на кшалт "точки збірки" в якій концентруються всі вологі мрії свинособак стосовно світового порядку під назвою "рускій мір". Персони (*****-2, 3, ...) будуть мінятись але сутність ******** буде лишатись незмінною до "раптового краху" режиму. Сьогодні влада ***** крепка як ніколи і весь цей фарс з Гапоном Навальним потрібен лише для фіксації потенційних проблем на майбутнє. За 20 років виросло дурне але "не бите покоління" яке "щуриться на *****" і щось там "замишляє". Після "протестів" їх швиденько "візьмуть на олівець" і проведуть відповідну виховну роботу. Змивати "недовіру до *****" будуть вони в таборах і кровю на Донбасі, в Сирії, в Казахстані та Вірменії... Далі наступить "стабільність" - ***** відійде "в тінь" зберігаючи всю повноту абсолютної влади, а весь негатив перекладе на наступника та "бояр" яких буде потрошку публічно дрюкати... Всередині *****стану ніхто завадити ***** не може і саме головне, якщо і хоче якась мізерна частка населення то не здатна. ********* потрібно ізолювати і шляхом санкцій поступово доводити до самознищення. В залежності від інтенсивності застосування зовнішніх санкцій процес може зайняти від 3 до 10 років. В результаті отримаємо десяток держав. Сумне в цій історії лише те що сама здебілована частина *****стану все одно буде нашим сусідом...
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27.01.2021 18:42 Відповісти
У Росії незрівнянно більше тих, хто підтримує Путіна, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6032
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27.01.2021 22:55 Відповісти
У Росії незрівнянно більше тих, хто підтримує Путіна, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9598
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28.01.2021 01:32 Відповісти
НУ ТАК ХЙЛО СТАРОЕ !!! ЕГО УЖЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ НАДО )))
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28.01.2021 01:23 Відповісти
 
 