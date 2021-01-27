У Росії незрівнянно більше тих, хто підтримує Путіна, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Учасники акцій протесту в Росії становлять "незначну кількість людей" порівняно з тими, хто підтримує і голосує за президента РФ Володимира Путіна.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Медуза", про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.
"Є ті, хто негативно ставиться, і є ті, хто підтримують Путіна. І тих, хто підтримує Путіна, їх набагато незрівнянно більше, ніж тих, хто цього не робить. Але і ті, й інші є громадянами Росії, і ми з повагою ставимося до точок зору і тих, і інших. Природно, більшість імпонує більше", - сказав Пєсков.
Говорячи про політичні гасла протестних акцій, він заявив: "Ставлення до глави держави, якщо це не пов'язано з якимись образливими випадами, воно висловлюється в ході голосування на виборах. І ось це ось саме те ставлення, реакція на яке може мати якісь легітимні результати. Але якщо висловлювати це ставлення, розбиваючи машини і кидаючись чимось в поліцейських, то, звичайно, ми до цього ставимося вкрай негативно".
Будь ласка, зачекайте...
московиты будут благодарны путину за Крымнаш до самой смерти Московии..
надеюсь это случится вскоре...
П.С. - за Бутерброд вышли на митинг не много населения на самом то деле, и вышли не против убийств, оккупации Украины, Грузии и тд, а за обновление своей Империи (что бы без коррупции, что бы сильнее стала)
И Каддафи "орячо поддерживали" - Пескоструй, как всегда, пшикнул в лужу.
- а я его еще больше ку!
а что бывает при голосовании "абы против <name> " пример есть