У Путина и Байдена есть серьезные разногласия по поводу Украины, - Песков

В Кремле прокомментировали разговор президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина, добавив, что позиции президентов относительно ситуации в Украине различаются.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

"В терминах России и США по ситуации в Украине есть серьезные разногласия, но стороны готовы к диалогу", - заявил Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что в разговоре с Путиным Байден заявил о поддержке суверенитета Украины.

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