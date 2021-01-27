Байден и Путин готовы продлить ядерный договор

Президент США Джо Байден в первом после вступления в должность разговоре по телефону с российским лидером Владимиром Путиным согласился на счет продления действия Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

"Они (Байден и Путин. - Ред.) обсудили готовность обеих стран продлить новый договор СНВ на пять лет", - говорится в тексте коммюнике.

Пресс-служба Кремля в свою очередь написала: "Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществлённым сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов".

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Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между США и Россией вступил в силу в феврале 2011 г. Конец его действия – в феврале 2021 года.