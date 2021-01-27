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Байден и Путин готовы продлить ядерный договор

Байден и Путин готовы продлить ядерный договор

Президент США Джо Байден в первом после вступления в должность разговоре по телефону с российским лидером Владимиром Путиным согласился на счет продления действия Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

"Они (Байден и Путин. - Ред.) обсудили готовность обеих стран продлить новый договор СНВ на пять лет", - говорится в тексте коммюнике.

Пресс-служба Кремля в свою очередь написала: "Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществлённым сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов". 

Читайте также: Байден предложит РФ продлить ядерный договор СНВ-III на 5 лет, – The Washington Post

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между США и Россией вступил в силу в феврале 2011 г. Конец его действия – в феврале 2021 года.

Байден (2785) путин (31197) ядерное оружие (1325) ядерная безопасность (490)


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Топ комментарии
+8
Це містер Джозеф Байден у нас називають - граблі. Ну-ну
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27.01.2021 09:51
+7
А ти ще не опанував англійської ?
Все в лаптях ходиш ? Хоч би українські чоботи вдягнув.
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27.01.2021 10:00
+6
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3435801.html В Мордоре - все Путины, без исключения

Просмотрела специально несколько роликов, где Навальному задают четкий вопрос: как ты будешь взаимодействовать с оккупированными территориями Грузии, если станешь президентом?

Он в разных городах, на один и тот же конкретный вопрос в ответе съезжает с темы.
- Так ты выведешь российские войска из Грузии, Навальный?
- Я примерно считал, что Россия дает что-то около 200 тыщ рублей в пересчете на человека... Когда я стану президентом, то не дам ни копейки, пока мы не восстановим российские дороги, больницы, образование...
- А войска? Из Грузии?..
- Так мы Кубе простили долг! И мы всем долги прощаем, мы - нищая страна, но всем прощаем долги! Вы слышали? - стоит, машет руками, получает удовольствие от наличия толпы журналистов, внимания, вспышек фотоаппаратов.
- А Грузия?.. Войска?.. Вывести... - в толпе этот вопрос перебивается другими темами, голос звучит все тише.
- Вот, можно же чем-то взять долг! - Продолжает Навальный. - Ромом, всем, что у них есть, раз нет денег...

Навальный тонко чувствует настроения электората - электорат не хочет выводить зеленых человечков. Он и содержать оккупированные территории не хочет, и знать вообще об этом не хочет. И убитых российскими войсками считать не хочет. И на этом Навальный тонко балансирует.

История говорит вот о чем: в России однажды в октябре случился переворот, победила чернь над образованными (или не очень) людьми. Тот кооператив из потомков победившей черни, который сидит в правительстве России сейчас - он уже чернь. Он и есть победившая когда-то чернь. Чернь выжила интеллигенцию, убила настоящих оппозиционеров, оболванила народ, и что более важно - силовой блок при Путине зарабатывает деньги. Ну не выгодно силовому блоку, чтобы Путина убирали из власти. И Навальный не потянет (кем бы он ни был) перезагрузку России в сторону европейского уровня и образа жизни, потому что чернь сама себя не выживет. Не уберет. Черни с чернью удобно.

Не существует шанса у России жить иначе, чем она живет сейчас. Не будут силовики и армия служить демократии - им просто нужно заплатить больше, чтобы они служили новому президенту. Это железобетонное основание, которое чернь сама себе залила, и перезалить его иначе не получится. Никем и некем.

Можно юлить, чтобы как-то повысить рейтинг и получить власть. А потом? Народ разве поменяешь?
Этот народ научен питаться чужими смертями. Армия этого народа не сможет внезапно сесть на жопу ровно, и никуда не лезть.
По сути, вся основа России ни в коей мере не строится на внутренней политике - а только на внешней. Есть "победа" над "внешним" врагом - есть Россия. Нет победы - нет России. Внутренняя политика у них всегда была несостоятельна.

И не народ российский пойдет на поводу у хотелок Навального - а Навальный вынужден будет пойти за хотелками российского народа. Эта сила давно стала разрушительной и всепоглощающей.
Е.Кудренко
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27.01.2021 10:08
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Це містер Джозеф Байден у нас називають - граблі. Ну-ну
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27.01.2021 09:51 Ответить
це швидше відкладення проблеми на 5-ть років. гроші потрібні на більш нагальні потреби.
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27.01.2021 10:09 Ответить
Не факт! Договор нужен - а это факт!
Проблема с тем договором была в том, что Рашка его нарушала, а США смотрели сквозь пальцы...Если Рашка его нарушать не будет (что сомнительно) то все пучком. А если будет нарушать, а в ответ США будут бить их по голове - то тоже все пучком!!!
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27.01.2021 10:19 Ответить
его и сша нарушает, договор давно стал бумажным
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27.01.2021 10:59 Ответить
І це не граблі, ні?
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27.01.2021 11:44 Ответить
Повторюсь: Если за каждое нарушение будут вставлять Рашке болт, то не грабли!
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27.01.2021 11:59 Ответить
President Biden reaffirmed the United States' firm support for Ukraine's sovereignty.

President Biden made clear that the United States will act firmly in defense of its national interests in response to actions by Russia that harm us or our allies.
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27.01.2021 09:52 Ответить
Ти вже перейшла на рідну мову?
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27.01.2021 09:58 Ответить
А ти ще не опанував англійської ?
Все в лаптях ходиш ? Хоч би українські чоботи вдягнув.
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27.01.2021 10:00 Ответить
А ты освоила?
Свободно или со словарём?
Я даже знаю откуда ты это скопипастила.
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27.01.2021 10:10 Ответить
Часом і словник потрібний. Для англійської.
Я ж не маю змоги жити в англомовному середовищі.
Що сама засвоїла, те і є.
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27.01.2021 10:13 Ответить
"шо сама засвоїла"
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27.01.2021 10:16 Ответить
Тобі пальця показати - для сміху ?
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27.01.2021 10:22 Ответить
"шо ти сьогодні засвоїла" на сніданок?
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27.01.2021 10:28 Ответить
про тебе ?
нічого приємного.
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27.01.2021 10:33 Ответить
Це з сайту Білого Дому.
Мені все зрозуміло.
А тобі ?
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27.01.2021 10:13 Ответить
Верно.
Это ты скопипастила со своей "домашней" странички.
"голос белого дома"
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27.01.2021 10:18 Ответить
Не хвилюйся, я пам'ятаю, що ти тупенький троль.
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27.01.2021 10:23 Ответить
Взаимно.
Навзаєм.
Mutually.
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27.01.2021 10:26 Ответить
Ти мав написати agreed
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27.01.2021 10:32 Ответить
Буде знову парашню псакать.
Байден одразу розставив крапки над І.
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27.01.2021 10:24 Ответить
Брехня !!
Розмова відбулася із ініціативи кремлівськоі криси !

Итак, темы, который Байден поднял во время разговора:
☑ Отравление Навального.
☑ Поддержка США Украины.
☑ Новый договор СНВ (продление которого поддерживает НАТО).
☑ Взлом русскими The Solar Winds.
☑ Российские награды за убийство солдат США в Афганистане.
☑ Вмешательство РФ в выборы в США 2020 года.
☑ Обращение с мирными демонстрантами в России.
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27.01.2021 12:23 Ответить
Пуйлу нужно верить. Просто верить и не задавать глупых вопросов. Назовите хотя бы один пример когда он кого-нибудь "кинул"?!
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27.01.2021 09:53 Ответить
А ***** при разговоре перетирал в карманах "ядерный пепел"..
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27.01.2021 09:56 Ответить
Это еще что, Байден хочет резко сократить добычу сланцевого газа и нефти а кому это выгодно думаю всем понятно.
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27.01.2021 09:59 Ответить
А почему он не хочет добывать сланцевые нефть и газ?
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27.01.2021 10:00 Ответить
Ну официально из-за вреда окружающей среде при технологии разрыва пластов.
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27.01.2021 10:11 Ответить
сказав пуйлотроль андруша сміцкій.
аж смішно
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27.01.2021 10:43 Ответить
Він пропонує більш швидкий перехід на альтернативні джерела, у тому числі водень для зменшення викидів. Якщо сказав, то кажи вже повністю його наміри
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27.01.2021 10:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9zikMYGrLh4 Шикарная визуализация Путинской России
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27.01.2021 09:59 Ответить
Кацапы радуются Россия договорилась о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на своих условиях - договор продлят на пять лет. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было "довесков"», - сказал дипломат.
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27.01.2021 10:00 Ответить
Не джерело інфи, якому варто довіряти.
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27.01.2021 10:07 Ответить
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27.01.2021 10:07 Ответить
Полагаю, что договор выгоден обеим сторонам. Дальнейшее наращивание арсенала бессмысленно в силу гарантированного уничтожения человечества уже имеющимся. Комментарий российской стороны - "хорошая мина при плохой игре". Скорее кремль надеялся на торг, размен например на Украину, Беларусь, снятие санкций или гарантии санкционного неужесточения. Я так понимаю - с этим они пролетели. Теперь у США развязаны руки, а рычагов экономического, санкционного воздействия у них предостаточно.
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27.01.2021 10:37 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3435801.html В Мордоре - все Путины, без исключения

Просмотрела специально несколько роликов, где Навальному задают четкий вопрос: как ты будешь взаимодействовать с оккупированными территориями Грузии, если станешь президентом?

Он в разных городах, на один и тот же конкретный вопрос в ответе съезжает с темы.
- Так ты выведешь российские войска из Грузии, Навальный?
- Я примерно считал, что Россия дает что-то около 200 тыщ рублей в пересчете на человека... Когда я стану президентом, то не дам ни копейки, пока мы не восстановим российские дороги, больницы, образование...
- А войска? Из Грузии?..
- Так мы Кубе простили долг! И мы всем долги прощаем, мы - нищая страна, но всем прощаем долги! Вы слышали? - стоит, машет руками, получает удовольствие от наличия толпы журналистов, внимания, вспышек фотоаппаратов.
- А Грузия?.. Войска?.. Вывести... - в толпе этот вопрос перебивается другими темами, голос звучит все тише.
- Вот, можно же чем-то взять долг! - Продолжает Навальный. - Ромом, всем, что у них есть, раз нет денег...

Навальный тонко чувствует настроения электората - электорат не хочет выводить зеленых человечков. Он и содержать оккупированные территории не хочет, и знать вообще об этом не хочет. И убитых российскими войсками считать не хочет. И на этом Навальный тонко балансирует.

История говорит вот о чем: в России однажды в октябре случился переворот, победила чернь над образованными (или не очень) людьми. Тот кооператив из потомков победившей черни, который сидит в правительстве России сейчас - он уже чернь. Он и есть победившая когда-то чернь. Чернь выжила интеллигенцию, убила настоящих оппозиционеров, оболванила народ, и что более важно - силовой блок при Путине зарабатывает деньги. Ну не выгодно силовому блоку, чтобы Путина убирали из власти. И Навальный не потянет (кем бы он ни был) перезагрузку России в сторону европейского уровня и образа жизни, потому что чернь сама себя не выживет. Не уберет. Черни с чернью удобно.

Не существует шанса у России жить иначе, чем она живет сейчас. Не будут силовики и армия служить демократии - им просто нужно заплатить больше, чтобы они служили новому президенту. Это железобетонное основание, которое чернь сама себе залила, и перезалить его иначе не получится. Никем и некем.

Можно юлить, чтобы как-то повысить рейтинг и получить власть. А потом? Народ разве поменяешь?
Этот народ научен питаться чужими смертями. Армия этого народа не сможет внезапно сесть на жопу ровно, и никуда не лезть.
По сути, вся основа России ни в коей мере не строится на внутренней политике - а только на внешней. Есть "победа" над "внешним" врагом - есть Россия. Нет победы - нет России. Внутренняя политика у них всегда была несостоятельна.

И не народ российский пойдет на поводу у хотелок Навального - а Навальный вынужден будет пойти за хотелками российского народа. Эта сила давно стала разрушительной и всепоглощающей.
Е.Кудренко
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27.01.2021 10:08 Ответить
Не знаю, кто такой Е.Кудренко, но с его постом абсолютно согласен. Более того, запоребрик "прирастал землями" всегда, а не только после октябрьского переворота. В этом - изначальная суть запоребрика.
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27.01.2021 10:15 Ответить
В обмен на что?
Хотел бы ошибиться, но, похоже, Рыжего мы будем вспоминать с ностальгией.
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27.01.2021 10:10 Ответить
Ні, ви не помиляєтесь.
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27.01.2021 10:27 Ответить
Да ни на что. Этот договор выгоден обоим сторонам. Сам по себе.

РФ не выгодна гонка вооружений, денег лишних нет. И никто не хочет ядерной войны.
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27.01.2021 10:52 Ответить
Я думаю что Байден согласился оплачивать утилизацию стареющих российских боеголовок которые иначе бы просто гнили на складах или были бы просто закопаны где-то в лесотундре.
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27.01.2021 10:23 Ответить
все простіше... Expiration 5 February 2021 як бачимо ***** теж "любить" швидкість... вже ратифікувати наказав.
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27.01.2021 11:10 Ответить
В 200 км от Минска оборудовали концлагерь в вышками, собаками, и бараками - для протестующих.с Целуйтесь и дальше с ****** и Лукой, взасос, в десна. Газовые камеры уже не за горами. Европа 2021-го ?
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27.01.2021 10:23 Ответить
Цікаво, а Трамп б назвали за таку зустріч агентом кремля?
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27.01.2021 10:27 Ответить
путин и Байден - галантерейщик и кардинал.
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27.01.2021 10:30 Ответить
все это очень напоминает Горбачева с его перестройкой.
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27.01.2021 10:36 Ответить
рашисту тільки цього і потрібно , інакше гонка озброєнь ,загнала б його в могилу як і совок.
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27.01.2021 11:56 Ответить
 
 