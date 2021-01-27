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Байден і Путін готові продовжити ядерний договір

Байден і Путін готові продовжити ядерний договір

Президент США Джо Байден у першій після вступу на посаду розмові телефоном з російським лідером Володимиром Путіним погодився щодо продовження дії Договору про стратегічні наступальні озброєння.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Білого дому, передає Цензор.НЕТ.

"Вони (Байден і Путін. - Ред.) обговорили готовність обох країн продовжити новий договір СНО на п'ять років", - йдеться в тексті комюніке.

Пресслужба Кремля в свою чергу написала: "Президенти висловили задоволення в зв'язку з здійсненим сьогодні обміном дипломатичними нотами про досягнення домовленості щодо продовження Договору про стратегічні наступальні озброєння. Найближчими днями сторони завершать всі необхідні процедури, що забезпечують подальше функціонування цього важливого міжнародно-правового механізму взаємного обмеження ракетно-ядерних арсеналів".

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) між США і Росією набув чинності в лютому 2011 року. Кінець його дії - в лютому 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден і Столтенберг обговорили загрози з боку Росії

Автор: 

Байден (2883) путін (23740) ядерна зброя (1144) ядерна безпека (559)


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Топ коментарі
+8
Це містер Джозеф Байден у нас називають - граблі. Ну-ну
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27.01.2021 09:51
+7
А ти ще не опанував англійської ?
Все в лаптях ходиш ? Хоч би українські чоботи вдягнув.
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27.01.2021 10:00
+6
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3435801.html В Мордоре - все Путины, без исключения

Просмотрела специально несколько роликов, где Навальному задают четкий вопрос: как ты будешь взаимодействовать с оккупированными территориями Грузии, если станешь президентом?

Он в разных городах, на один и тот же конкретный вопрос в ответе съезжает с темы.
- Так ты выведешь российские войска из Грузии, Навальный?
- Я примерно считал, что Россия дает что-то около 200 тыщ рублей в пересчете на человека... Когда я стану президентом, то не дам ни копейки, пока мы не восстановим российские дороги, больницы, образование...
- А войска? Из Грузии?..
- Так мы Кубе простили долг! И мы всем долги прощаем, мы - нищая страна, но всем прощаем долги! Вы слышали? - стоит, машет руками, получает удовольствие от наличия толпы журналистов, внимания, вспышек фотоаппаратов.
- А Грузия?.. Войска?.. Вывести... - в толпе этот вопрос перебивается другими темами, голос звучит все тише.
- Вот, можно же чем-то взять долг! - Продолжает Навальный. - Ромом, всем, что у них есть, раз нет денег...

Навальный тонко чувствует настроения электората - электорат не хочет выводить зеленых человечков. Он и содержать оккупированные территории не хочет, и знать вообще об этом не хочет. И убитых российскими войсками считать не хочет. И на этом Навальный тонко балансирует.

История говорит вот о чем: в России однажды в октябре случился переворот, победила чернь над образованными (или не очень) людьми. Тот кооператив из потомков победившей черни, который сидит в правительстве России сейчас - он уже чернь. Он и есть победившая когда-то чернь. Чернь выжила интеллигенцию, убила настоящих оппозиционеров, оболванила народ, и что более важно - силовой блок при Путине зарабатывает деньги. Ну не выгодно силовому блоку, чтобы Путина убирали из власти. И Навальный не потянет (кем бы он ни был) перезагрузку России в сторону европейского уровня и образа жизни, потому что чернь сама себя не выживет. Не уберет. Черни с чернью удобно.

Не существует шанса у России жить иначе, чем она живет сейчас. Не будут силовики и армия служить демократии - им просто нужно заплатить больше, чтобы они служили новому президенту. Это железобетонное основание, которое чернь сама себе залила, и перезалить его иначе не получится. Никем и некем.

Можно юлить, чтобы как-то повысить рейтинг и получить власть. А потом? Народ разве поменяешь?
Этот народ научен питаться чужими смертями. Армия этого народа не сможет внезапно сесть на жопу ровно, и никуда не лезть.
По сути, вся основа России ни в коей мере не строится на внутренней политике - а только на внешней. Есть "победа" над "внешним" врагом - есть Россия. Нет победы - нет России. Внутренняя политика у них всегда была несостоятельна.

И не народ российский пойдет на поводу у хотелок Навального - а Навальный вынужден будет пойти за хотелками российского народа. Эта сила давно стала разрушительной и всепоглощающей.
Е.Кудренко
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27.01.2021 10:08
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Це містер Джозеф Байден у нас називають - граблі. Ну-ну
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27.01.2021 09:51 Відповісти
це швидше відкладення проблеми на 5-ть років. гроші потрібні на більш нагальні потреби.
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27.01.2021 10:09 Відповісти
Не факт! Договор нужен - а это факт!
Проблема с тем договором была в том, что Рашка его нарушала, а США смотрели сквозь пальцы...Если Рашка его нарушать не будет (что сомнительно) то все пучком. А если будет нарушать, а в ответ США будут бить их по голове - то тоже все пучком!!!
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27.01.2021 10:19 Відповісти
его и сша нарушает, договор давно стал бумажным
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27.01.2021 10:59 Відповісти
І це не граблі, ні?
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27.01.2021 11:44 Відповісти
Повторюсь: Если за каждое нарушение будут вставлять Рашке болт, то не грабли!
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27.01.2021 11:59 Відповісти
President Biden reaffirmed the United States' firm support for Ukraine's sovereignty.

President Biden made clear that the United States will act firmly in defense of its national interests in response to actions by Russia that harm us or our allies.
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27.01.2021 09:52 Відповісти
Ти вже перейшла на рідну мову?
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27.01.2021 09:58 Відповісти
А ти ще не опанував англійської ?
Все в лаптях ходиш ? Хоч би українські чоботи вдягнув.
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27.01.2021 10:00 Відповісти
А ты освоила?
Свободно или со словарём?
Я даже знаю откуда ты это скопипастила.
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27.01.2021 10:10 Відповісти
Часом і словник потрібний. Для англійської.
Я ж не маю змоги жити в англомовному середовищі.
Що сама засвоїла, те і є.
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27.01.2021 10:13 Відповісти
"шо сама засвоїла"
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27.01.2021 10:16 Відповісти
Тобі пальця показати - для сміху ?
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27.01.2021 10:22 Відповісти
"шо ти сьогодні засвоїла" на сніданок?
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27.01.2021 10:28 Відповісти
про тебе ?
нічого приємного.
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27.01.2021 10:33 Відповісти
Це з сайту Білого Дому.
Мені все зрозуміло.
А тобі ?
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27.01.2021 10:13 Відповісти
Верно.
Это ты скопипастила со своей "домашней" странички.
"голос белого дома"
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27.01.2021 10:18 Відповісти
Не хвилюйся, я пам'ятаю, що ти тупенький троль.
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27.01.2021 10:23 Відповісти
Взаимно.
Навзаєм.
Mutually.
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27.01.2021 10:26 Відповісти
Ти мав написати agreed
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27.01.2021 10:32 Відповісти
Буде знову парашню псакать.
Байден одразу розставив крапки над І.
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27.01.2021 10:24 Відповісти
Брехня !!
Розмова відбулася із ініціативи кремлівськоі криси !

Итак, темы, который Байден поднял во время разговора:
☑ Отравление Навального.
☑ Поддержка США Украины.
☑ Новый договор СНВ (продление которого поддерживает НАТО).
☑ Взлом русскими The Solar Winds.
☑ Российские награды за убийство солдат США в Афганистане.
☑ Вмешательство РФ в выборы в США 2020 года.
☑ Обращение с мирными демонстрантами в России.
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27.01.2021 12:23 Відповісти
Пуйлу нужно верить. Просто верить и не задавать глупых вопросов. Назовите хотя бы один пример когда он кого-нибудь "кинул"?!
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27.01.2021 09:53 Відповісти
А ***** при разговоре перетирал в карманах "ядерный пепел"..
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27.01.2021 09:56 Відповісти
Это еще что, Байден хочет резко сократить добычу сланцевого газа и нефти а кому это выгодно думаю всем понятно.
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27.01.2021 09:59 Відповісти
А почему он не хочет добывать сланцевые нефть и газ?
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27.01.2021 10:00 Відповісти
Ну официально из-за вреда окружающей среде при технологии разрыва пластов.
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27.01.2021 10:11 Відповісти
сказав пуйлотроль андруша сміцкій.
аж смішно
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27.01.2021 10:43 Відповісти
Він пропонує більш швидкий перехід на альтернативні джерела, у тому числі водень для зменшення викидів. Якщо сказав, то кажи вже повністю його наміри
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27.01.2021 10:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9zikMYGrLh4 Шикарная визуализация Путинской России
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27.01.2021 09:59 Відповісти
Кацапы радуются Россия договорилась о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на своих условиях - договор продлят на пять лет. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было "довесков"», - сказал дипломат.
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27.01.2021 10:00 Відповісти
Не джерело інфи, якому варто довіряти.
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27.01.2021 10:07 Відповісти
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27.01.2021 10:07 Відповісти
Полагаю, что договор выгоден обеим сторонам. Дальнейшее наращивание арсенала бессмысленно в силу гарантированного уничтожения человечества уже имеющимся. Комментарий российской стороны - "хорошая мина при плохой игре". Скорее кремль надеялся на торг, размен например на Украину, Беларусь, снятие санкций или гарантии санкционного неужесточения. Я так понимаю - с этим они пролетели. Теперь у США развязаны руки, а рычагов экономического, санкционного воздействия у них предостаточно.
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27.01.2021 10:37 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3435801.html В Мордоре - все Путины, без исключения

Просмотрела специально несколько роликов, где Навальному задают четкий вопрос: как ты будешь взаимодействовать с оккупированными территориями Грузии, если станешь президентом?

Он в разных городах, на один и тот же конкретный вопрос в ответе съезжает с темы.
- Так ты выведешь российские войска из Грузии, Навальный?
- Я примерно считал, что Россия дает что-то около 200 тыщ рублей в пересчете на человека... Когда я стану президентом, то не дам ни копейки, пока мы не восстановим российские дороги, больницы, образование...
- А войска? Из Грузии?..
- Так мы Кубе простили долг! И мы всем долги прощаем, мы - нищая страна, но всем прощаем долги! Вы слышали? - стоит, машет руками, получает удовольствие от наличия толпы журналистов, внимания, вспышек фотоаппаратов.
- А Грузия?.. Войска?.. Вывести... - в толпе этот вопрос перебивается другими темами, голос звучит все тише.
- Вот, можно же чем-то взять долг! - Продолжает Навальный. - Ромом, всем, что у них есть, раз нет денег...

Навальный тонко чувствует настроения электората - электорат не хочет выводить зеленых человечков. Он и содержать оккупированные территории не хочет, и знать вообще об этом не хочет. И убитых российскими войсками считать не хочет. И на этом Навальный тонко балансирует.

История говорит вот о чем: в России однажды в октябре случился переворот, победила чернь над образованными (или не очень) людьми. Тот кооператив из потомков победившей черни, который сидит в правительстве России сейчас - он уже чернь. Он и есть победившая когда-то чернь. Чернь выжила интеллигенцию, убила настоящих оппозиционеров, оболванила народ, и что более важно - силовой блок при Путине зарабатывает деньги. Ну не выгодно силовому блоку, чтобы Путина убирали из власти. И Навальный не потянет (кем бы он ни был) перезагрузку России в сторону европейского уровня и образа жизни, потому что чернь сама себя не выживет. Не уберет. Черни с чернью удобно.

Не существует шанса у России жить иначе, чем она живет сейчас. Не будут силовики и армия служить демократии - им просто нужно заплатить больше, чтобы они служили новому президенту. Это железобетонное основание, которое чернь сама себе залила, и перезалить его иначе не получится. Никем и некем.

Можно юлить, чтобы как-то повысить рейтинг и получить власть. А потом? Народ разве поменяешь?
Этот народ научен питаться чужими смертями. Армия этого народа не сможет внезапно сесть на жопу ровно, и никуда не лезть.
По сути, вся основа России ни в коей мере не строится на внутренней политике - а только на внешней. Есть "победа" над "внешним" врагом - есть Россия. Нет победы - нет России. Внутренняя политика у них всегда была несостоятельна.

И не народ российский пойдет на поводу у хотелок Навального - а Навальный вынужден будет пойти за хотелками российского народа. Эта сила давно стала разрушительной и всепоглощающей.
Е.Кудренко
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27.01.2021 10:08 Відповісти
Не знаю, кто такой Е.Кудренко, но с его постом абсолютно согласен. Более того, запоребрик "прирастал землями" всегда, а не только после октябрьского переворота. В этом - изначальная суть запоребрика.
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27.01.2021 10:15 Відповісти
В обмен на что?
Хотел бы ошибиться, но, похоже, Рыжего мы будем вспоминать с ностальгией.
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27.01.2021 10:10 Відповісти
Ні, ви не помиляєтесь.
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27.01.2021 10:27 Відповісти
Да ни на что. Этот договор выгоден обоим сторонам. Сам по себе.

РФ не выгодна гонка вооружений, денег лишних нет. И никто не хочет ядерной войны.
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27.01.2021 10:52 Відповісти
Я думаю что Байден согласился оплачивать утилизацию стареющих российских боеголовок которые иначе бы просто гнили на складах или были бы просто закопаны где-то в лесотундре.
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27.01.2021 10:23 Відповісти
все простіше... Expiration 5 February 2021 як бачимо ***** теж "любить" швидкість... вже ратифікувати наказав.
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27.01.2021 11:10 Відповісти
В 200 км от Минска оборудовали концлагерь в вышками, собаками, и бараками - для протестующих.с Целуйтесь и дальше с ****** и Лукой, взасос, в десна. Газовые камеры уже не за горами. Европа 2021-го ?
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27.01.2021 10:23 Відповісти
Цікаво, а Трамп б назвали за таку зустріч агентом кремля?
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27.01.2021 10:27 Відповісти
путин и Байден - галантерейщик и кардинал.
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27.01.2021 10:30 Відповісти
все это очень напоминает Горбачева с его перестройкой.
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27.01.2021 10:36 Відповісти
рашисту тільки цього і потрібно , інакше гонка озброєнь ,загнала б його в могилу як і совок.
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27.01.2021 11:56 Відповісти
 
 