Байден і Путін готові продовжити ядерний договір
Президент США Джо Байден у першій після вступу на посаду розмові телефоном з російським лідером Володимиром Путіним погодився щодо продовження дії Договору про стратегічні наступальні озброєння.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Білого дому, передає Цензор.НЕТ.
"Вони (Байден і Путін. - Ред.) обговорили готовність обох країн продовжити новий договір СНО на п'ять років", - йдеться в тексті комюніке.
Пресслужба Кремля в свою чергу написала: "Президенти висловили задоволення в зв'язку з здійсненим сьогодні обміном дипломатичними нотами про досягнення домовленості щодо продовження Договору про стратегічні наступальні озброєння. Найближчими днями сторони завершать всі необхідні процедури, що забезпечують подальше функціонування цього важливого міжнародно-правового механізму взаємного обмеження ракетно-ядерних арсеналів".
Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) між США і Росією набув чинності в лютому 2011 року. Кінець його дії - в лютому 2021 року.
Будь ласка, зачекайте...
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Проблема с тем договором была в том, что Рашка его нарушала, а США смотрели сквозь пальцы...Если Рашка его нарушать не будет (что сомнительно) то все пучком. А если будет нарушать, а в ответ США будут бить их по голове - то тоже все пучком!!!
President Biden made clear that the United States will act firmly in defense of its national interests in response to actions by Russia that harm us or our allies.
Все в лаптях ходиш ? Хоч би українські чоботи вдягнув.
Свободно или со словарём?
Я даже знаю откуда ты это скопипастила.
Я ж не маю змоги жити в англомовному середовищі.
Що сама засвоїла, те і є.
нічого приємного.
Мені все зрозуміло.
А тобі ?
Это ты скопипастила со своей "домашней" странички.
"голос белого дома"
Навзаєм.
Mutually.
Байден одразу розставив крапки над І.
Розмова відбулася із ініціативи кремлівськоі криси !
Итак, темы, который Байден поднял во время разговора:
☑ Отравление Навального.
☑ Поддержка США Украины.
☑ Новый договор СНВ (продление которого поддерживает НАТО).
☑ Взлом русскими The Solar Winds.
☑ Российские награды за убийство солдат США в Афганистане.
☑ Вмешательство РФ в выборы в США 2020 года.
☑ Обращение с мирными демонстрантами в России.
аж смішно
«На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было "довесков"», - сказал дипломат.
Просмотрела специально несколько роликов, где Навальному задают четкий вопрос: как ты будешь взаимодействовать с оккупированными территориями Грузии, если станешь президентом?
Он в разных городах, на один и тот же конкретный вопрос в ответе съезжает с темы.
- Так ты выведешь российские войска из Грузии, Навальный?
- Я примерно считал, что Россия дает что-то около 200 тыщ рублей в пересчете на человека... Когда я стану президентом, то не дам ни копейки, пока мы не восстановим российские дороги, больницы, образование...
- А войска? Из Грузии?..
- Так мы Кубе простили долг! И мы всем долги прощаем, мы - нищая страна, но всем прощаем долги! Вы слышали? - стоит, машет руками, получает удовольствие от наличия толпы журналистов, внимания, вспышек фотоаппаратов.
- А Грузия?.. Войска?.. Вывести... - в толпе этот вопрос перебивается другими темами, голос звучит все тише.
- Вот, можно же чем-то взять долг! - Продолжает Навальный. - Ромом, всем, что у них есть, раз нет денег...
Навальный тонко чувствует настроения электората - электорат не хочет выводить зеленых человечков. Он и содержать оккупированные территории не хочет, и знать вообще об этом не хочет. И убитых российскими войсками считать не хочет. И на этом Навальный тонко балансирует.
История говорит вот о чем: в России однажды в октябре случился переворот, победила чернь над образованными (или не очень) людьми. Тот кооператив из потомков победившей черни, который сидит в правительстве России сейчас - он уже чернь. Он и есть победившая когда-то чернь. Чернь выжила интеллигенцию, убила настоящих оппозиционеров, оболванила народ, и что более важно - силовой блок при Путине зарабатывает деньги. Ну не выгодно силовому блоку, чтобы Путина убирали из власти. И Навальный не потянет (кем бы он ни был) перезагрузку России в сторону европейского уровня и образа жизни, потому что чернь сама себя не выживет. Не уберет. Черни с чернью удобно.
Не существует шанса у России жить иначе, чем она живет сейчас. Не будут силовики и армия служить демократии - им просто нужно заплатить больше, чтобы они служили новому президенту. Это железобетонное основание, которое чернь сама себе залила, и перезалить его иначе не получится. Никем и некем.
Можно юлить, чтобы как-то повысить рейтинг и получить власть. А потом? Народ разве поменяешь?
Этот народ научен питаться чужими смертями. Армия этого народа не сможет внезапно сесть на жопу ровно, и никуда не лезть.
По сути, вся основа России ни в коей мере не строится на внутренней политике - а только на внешней. Есть "победа" над "внешним" врагом - есть Россия. Нет победы - нет России. Внутренняя политика у них всегда была несостоятельна.
И не народ российский пойдет на поводу у хотелок Навального - а Навальный вынужден будет пойти за хотелками российского народа. Эта сила давно стала разрушительной и всепоглощающей.
Е.Кудренко
Хотел бы ошибиться, но, похоже, Рыжего мы будем вспоминать с ностальгией.
РФ не выгодна гонка вооружений, денег лишних нет. И никто не хочет ядерной войны.