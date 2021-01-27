Байден і Путін готові продовжити ядерний договір

Президент США Джо Байден у першій після вступу на посаду розмові телефоном з російським лідером Володимиром Путіним погодився щодо продовження дії Договору про стратегічні наступальні озброєння.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Білого дому, передає Цензор.НЕТ.

"Вони (Байден і Путін. - Ред.) обговорили готовність обох країн продовжити новий договір СНО на п'ять років", - йдеться в тексті комюніке.

Пресслужба Кремля в свою чергу написала: "Президенти висловили задоволення в зв'язку з здійсненим сьогодні обміном дипломатичними нотами про досягнення домовленості щодо продовження Договору про стратегічні наступальні озброєння. Найближчими днями сторони завершать всі необхідні процедури, що забезпечують подальше функціонування цього важливого міжнародно-правового механізму взаємного обмеження ракетно-ядерних арсеналів".

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) між США і Росією набув чинності в лютому 2011 року. Кінець його дії - в лютому 2021 року.

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