Байден і Столтенберг обговорили загрози з боку Росії

Президент США Джо Байден і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили телефоном реагування на спільні виклики безпеці, зокрема з боку Росії.

Про це сказано в офіційному повідомленні Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент подякував Генеральному секретареві за його непохитне керівництво Північноатлантичним союзом і повідомив про свій намір консультуватися і працювати із союзниками щодо всього спектру спільних проблем безпеки, включно з Афганістаном, Іраком та Росією", - йдеться в повідомленні.

Байден підтвердив прихильність США статті 5 Статуту НАТО, яка визначає колективний принцип оборони. Президент також підтвердив наміри і надалі зміцнювати трансатлантичну безпеку..

Читайте на "Цензор.НЕТ": У розмові з Путіним Байден заявив про підтримку суверенітету України