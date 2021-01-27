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Байден і Столтенберг обговорили загрози з боку Росії

Байден і Столтенберг обговорили загрози з боку Росії

Президент США Джо Байден і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили телефоном реагування на спільні виклики безпеці, зокрема з боку Росії.

Про це сказано в офіційному повідомленні Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент подякував Генеральному секретареві за його непохитне керівництво Північноатлантичним союзом і повідомив про свій намір консультуватися і працювати із союзниками щодо всього спектру спільних проблем безпеки, включно з Афганістаном, Іраком та Росією", - йдеться в повідомленні.

Байден підтвердив прихильність США статті 5 Статуту НАТО, яка визначає колективний принцип оборони. Президент також підтвердив наміри і надалі зміцнювати трансатлантичну безпеку..

Читайте на "Цензор.НЕТ": У розмові з Путіним Байден заявив про підтримку суверенітету України

Автор: 

Байден (2883) НАТО (6395) росія (64871) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+2
Байден будет со всеми общаться исключительно по телефону. Даже с женой.
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27.01.2021 01:36
+2
уточнюйте ,з чиєю , бо ваша інформованість натякає на вашу .
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27.01.2021 01:40
+2
слова нічого не варті , подивимось , що робитимуть .
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27.01.2021 01:41
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Хто ж їх підслуховував??
🤣
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27.01.2021 01:11 Відповісти
Факін рашен федерашен довидригувалась.
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27.01.2021 01:36 Відповісти
слова нічого не варті , подивимось , що робитимуть .
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27.01.2021 01:41 Відповісти
Як це слова нічого не варті? Один лише заголовок статті підіймає настрій!
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27.01.2021 02:06 Відповісти
обнадіює.
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27.01.2021 02:11 Відповісти
Байден будет со всеми общаться исключительно по телефону. Даже с женой.
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27.01.2021 01:36 Відповісти
уточнюйте ,з чиєю , бо ваша інформованість натякає на вашу .
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27.01.2021 01:40 Відповісти
Байдет наминальный през. Ничего не решает. Говорящая голова...а точнее голос по телефону...так проще читать текст, который ему пишут. А там и теплая ванна, как он любит.
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27.01.2021 01:49 Відповісти
У Байдена секретов в политике уже нет. Может и интерес потерял. Он сенатор когда ему исполнилось 30 лет.
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27.01.2021 01:51 Відповісти
Ты еще скажи,что он гопник из подворотни и завхоз-гэбист!
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27.01.2021 05:59 Відповісти
Ну,поссать в кацапских подъездах ему всегда интересно.
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27.01.2021 07:24 Відповісти
Діаспора про Байдена все знає. Їхня розвідка працює як Моссад.
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27.01.2021 02:08 Відповісти
Переводя с дипломатического языка на простой: парашку будут трахать всем миром.
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27.01.2021 07:05 Відповісти
У меня вся надежда на Байдена....Надеюсь, он добьёт путинский режим.....По паническому поведению кремлёвской полудохлой крысы вижу, что она со мной согласна....Да и наша местная пропутинская нечисть пусть готовится на выход...С вещичками...
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27.01.2021 07:22 Відповісти
Байден і Столтенберг обговорили загрози з боку Росії - Цензор.НЕТ 9567
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27.01.2021 08:56 Відповісти
То , что Байден сразу взял бьіка за рога , обнадеживает. Путин явно не ожидал , что кроме разговора по СНВ-3 , ему напихают сразу полну ж.опу огурцов : агрессия в Украине , хакерские атаки , финансирование Талибана , преследование оппозиции и отравление Навального. А для Столтенберга бьіло важно убедиться в четком курсе США на поддержку Альянса. Отличное начало внешней политики новой администрации США , вернее , возвращение на правильньій курс .
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27.01.2021 09:22 Відповісти
Свободу Имарату Кавказ
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27.01.2021 13:00 Відповісти
 
 