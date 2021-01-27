Байден і Столтенберг обговорили загрози з боку Росії
Президент США Джо Байден і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили телефоном реагування на спільні виклики безпеці, зокрема з боку Росії.
Про це сказано в офіційному повідомленні Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент подякував Генеральному секретареві за його непохитне керівництво Північноатлантичним союзом і повідомив про свій намір консультуватися і працювати із союзниками щодо всього спектру спільних проблем безпеки, включно з Афганістаном, Іраком та Росією", - йдеться в повідомленні.
Байден підтвердив прихильність США статті 5 Статуту НАТО, яка визначає колективний принцип оборони. Президент також підтвердив наміри і надалі зміцнювати трансатлантичну безпеку..
Топ коментарі
+2 Dennis Alexander #482092
показати весь коментар27.01.2021 01:36
+2 Костянтин Болтівець
показати весь коментар27.01.2021 01:40
+2 Костянтин Болтівець
показати весь коментар27.01.2021 01:41
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