Байден и Столтенберг обсудили угрозы со стороны России

Президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили по телефону реагирования на общие вызовы безопасности, в том числе со стороны России.

Об этом сказано в официальном сообщении Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент поблагодарил Генерального секретаря за его непоколебимое руководство Североатлантическим союзом и сообщил о своем намерении консультироваться и работать с союзниками по всему спектру общих проблем безопасности, включая Афганистан, Ирак и Россию", - говорится в сообщении.

Байден подтвердил приверженность США статье 5 Устава НАТО, которая определяет коллективный принцип обороны. Президент также подтвердил намерения и в дальнейшем укреплять трансатлантическую безопасность.

Также на Цензор.НЕТ: В разговоре с Путиным Байден заявил о поддержке суверенитета Украины