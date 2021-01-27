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Байден и Столтенберг обсудили угрозы со стороны России

Байден и Столтенберг обсудили угрозы со стороны России

Президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили по телефону реагирования на общие вызовы безопасности, в том числе со стороны России.

Об этом сказано в официальном сообщении Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент поблагодарил Генерального секретаря за его непоколебимое руководство Североатлантическим союзом и сообщил о своем намерении консультироваться и работать с союзниками по всему спектру общих проблем безопасности, включая Афганистан, Ирак и Россию", - говорится в сообщении.

Байден подтвердил приверженность США статье 5 Устава НАТО, которая определяет коллективный принцип обороны. Президент также подтвердил намерения и в дальнейшем укреплять трансатлантическую безопасность.

Также на Цензор.НЕТ: В разговоре с Путиным Байден заявил о поддержке суверенитета Украины

Автор: 

Байден (2785) НАТО (9934) россия (95326) Столтенберг (1619)


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Топ комментарии
+2
Байден будет со всеми общаться исключительно по телефону. Даже с женой.
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27.01.2021 01:36
+2
уточнюйте ,з чиєю , бо ваша інформованість натякає на вашу .
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27.01.2021 01:40
+2
слова нічого не варті , подивимось , що робитимуть .
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27.01.2021 01:41
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Хто ж їх підслуховував??
🤣
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27.01.2021 01:11 Ответить
Факін рашен федерашен довидригувалась.
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27.01.2021 01:36 Ответить
слова нічого не варті , подивимось , що робитимуть .
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27.01.2021 01:41 Ответить
Як це слова нічого не варті? Один лише заголовок статті підіймає настрій!
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27.01.2021 02:06 Ответить
обнадіює.
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27.01.2021 02:11 Ответить
Байден будет со всеми общаться исключительно по телефону. Даже с женой.
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27.01.2021 01:36 Ответить
уточнюйте ,з чиєю , бо ваша інформованість натякає на вашу .
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27.01.2021 01:40 Ответить
Байдет наминальный през. Ничего не решает. Говорящая голова...а точнее голос по телефону...так проще читать текст, который ему пишут. А там и теплая ванна, как он любит.
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27.01.2021 01:49 Ответить
У Байдена секретов в политике уже нет. Может и интерес потерял. Он сенатор когда ему исполнилось 30 лет.
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27.01.2021 01:51 Ответить
Ты еще скажи,что он гопник из подворотни и завхоз-гэбист!
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27.01.2021 05:59 Ответить
Ну,поссать в кацапских подъездах ему всегда интересно.
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27.01.2021 07:24 Ответить
Діаспора про Байдена все знає. Їхня розвідка працює як Моссад.
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27.01.2021 02:08 Ответить
Переводя с дипломатического языка на простой: парашку будут трахать всем миром.
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27.01.2021 07:05 Ответить
У меня вся надежда на Байдена....Надеюсь, он добьёт путинский режим.....По паническому поведению кремлёвской полудохлой крысы вижу, что она со мной согласна....Да и наша местная пропутинская нечисть пусть готовится на выход...С вещичками...
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27.01.2021 07:22 Ответить
Байден і Столтенберг обговорили загрози з боку Росії - Цензор.НЕТ 9567
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27.01.2021 08:56 Ответить
То , что Байден сразу взял бьіка за рога , обнадеживает. Путин явно не ожидал , что кроме разговора по СНВ-3 , ему напихают сразу полну ж.опу огурцов : агрессия в Украине , хакерские атаки , финансирование Талибана , преследование оппозиции и отравление Навального. А для Столтенберга бьіло важно убедиться в четком курсе США на поддержку Альянса. Отличное начало внешней политики новой администрации США , вернее , возвращение на правильньій курс .
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27.01.2021 09:22 Ответить
Свободу Имарату Кавказ
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27.01.2021 13:00 Ответить
 
 