Байден и Столтенберг обсудили угрозы со стороны России
Президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили по телефону реагирования на общие вызовы безопасности, в том числе со стороны России.
Об этом сказано в официальном сообщении Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент поблагодарил Генерального секретаря за его непоколебимое руководство Североатлантическим союзом и сообщил о своем намерении консультироваться и работать с союзниками по всему спектру общих проблем безопасности, включая Афганистан, Ирак и Россию", - говорится в сообщении.
Байден подтвердил приверженность США статье 5 Устава НАТО, которая определяет коллективный принцип обороны. Президент также подтвердил намерения и в дальнейшем укреплять трансатлантическую безопасность.
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