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Новости Агрессия России против Украины
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В разговоре с Путиным Байден заявил о поддержке суверенитета Украины

В разговоре с Путиным Байден заявил о поддержке суверенитета Украины

Президент США Джозеф Байден и президент РФ Владимир Путин впервые поговорили по телефону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден звонил Путину, чтобы, среди прочего, подчеркнуть поддержку суверенитета Украины. Среди тем разговора, как сообщается, также было продление договора СНВ-3.

Как сообщает информационное агентство AP со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников администрации США, в ходе телефонного разговора с президентом России Байден затронул тему хакерских атак на американские учреждения, в которых разведывательные службы США обвиняют РФ и арест лидера российской оппозиции Алексея Навального. 

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Сообщение о разговоре президентов опубликовал и Кремль. В нем говорится, по мнению Путина нормализация отношений между странами отвечает их интересам, а среди тем разговора было "внутриукраинское урегулирование".

Автор: 

Байден (2785) путин (31197)


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Топ комментарии
+21
а зеленський побачив мір в шеколадному оці пуйла
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26.01.2021 21:49
+18
...а ті кваплять, бо ці поспішають - аж тапки летять

https://mobile.twitter.com/SprechenFuhrer SprechenFuhrer (25%) @SprechenFuhrer

Хня отой закон, переголосовуйте



В разговоре с Путиным Байден заявил о поддержке суверенитета Украины - Цензор.НЕТ 7634
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26.01.2021 21:48
+17
а може йому ермак сказав що поздоровили? ))))
ну щоби дитятко не плакало? )))
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26.01.2021 21:57
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Как же оно похоже на крысу!!! У розмові з Путіним Байден заявив про підтримку суверенітету України - Цензор.НЕТ 4347У розмові з Путіним Байден заявив про підтримку суверенітету України - Цензор.НЕТ 9961У розмові з Путіним Байден заявив про підтримку суверенітету України - Цензор.НЕТ 9961
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27.01.2021 10:35 Ответить
ПУТИН ЧЁРТ И ВЫДЕЛЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ СВОЕЙ ОХРАНЕ !!! А ПРИ РАЗГОВОРЕ С СИЛЬНЫМИ ОДИН НА ОДИН ДАЁТ ЗАДНЮЮ !!! ТОЛЬКО ПЗДИТ ОН ВСЕМ !)
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26.01.2021 23:59 Ответить
сиделец обиженный чели?)))
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27.01.2021 12:29 Ответить
И СИДЕЛ ОН ЗА КРАЖУ ГУМАНИТАРКИ В ПИТЕРЕ !!! И НАВЕРНО ОПУСТИЛИ ТАМ ЕГО !)
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27.01.2021 14:45 Ответить
1) Зеленский, увлеченно под камеры, смотрит инаугурацию Байдена и очень ждет от него звонок.

2. ГПУ Венедиктова в это же время открывает еще 2 дела против Байдена.

да, это многоходовочка - но не Зеленского. Его взяло на растяжку свое же окружение, которое его вертит на... шесте .. (с)
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27.01.2021 00:37 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28316287.html «Мій меседж простий - нічого про Україну без України. Будь-яка угода з Путіним за спиною України тільки погіршить ситуацію», - так Президент України Петро Порошенко вперше заявив цей дипломатичний тренд 17 лютого 2017 року під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції. І запровадив в життя цей пріорітет.
Петро Порошенко наочно довів своїм партнерам та міжнародній спільноті, що політика умиротворення не зупинить Росію, і що будь-яка угода з Росією за спиною України є неможливою і лише погіршить ситуацію.
https://galinfo.com.ua/articles/kostyantyn_yelisieiev_dyplomatychnyy_trend_pro_ukrainu__bez_ukrainy__pid_zagrozoyu_321238.html Під час президентської каденції П.Порошенка завжди перед великим подіям, як то саміт G20 або G7, Порошенко проводив інтенсивні телефонні консультації з ключовими партнерами - Канадою, США, Францією, Німеччиною, Великобританією - для того, щоб просунути і забезпечити позицію України. Після таких заходів з керівниками названих держав був і зворотній зв'язок. Телефонували і розповідали, що відбулось. Таким чином країна поступово перетворилася на активного міжнародного суб'єкта.
В звязку з цією розмовою Байдена і ***** виникає питання, хто міг говорити з Байденом перед нею про Україну? Хоча, відомо, що Порошенко і Байден спілкувались одразу після інавгурації Джо…
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27.01.2021 01:20 Ответить
с этим бюрократом всё ясно никогда нигде не работал и быстро позвонил это чисто говорит в переводе гражданская война там ..ублюдок
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27.01.2021 04:22 Ответить
Хотели Байдена? Получите.
Трамп Путину звонил пару раз за весь срок, Байден за одну неделю
Пустил нелегалов в страну.
Пустил деньги страны в ж(ВОЗ).
Позвонил Путину.

Именно при Байдене и Обаме - был построен "Северный поток-1", Грузия потеряла Абхазию и Южную Осетию, а у Украины был аннексирован Крым и захвачена часть районов на Донбассе.
Повторяю, что ВСЕ ЭТИ вещи - случились при демократах...Байдене и Обаме !
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27.01.2021 08:07 Ответить
А вы в курсе что очко государево на Байдена новое дело открыла?
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27.01.2021 09:34 Ответить
"Найвеличнішого" та "найрозумнішого" правителя Вовку-шопопало за Людину не вважають та обходять десятою дорогою.
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27.01.2021 09:55 Ответить
в разговоре с Путиным... этим фсе сказано!!!
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27.01.2021 10:32 Ответить
И что??
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27.01.2021 10:32 Ответить
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден звонил Путину, чтобы, среди прочего, подчеркнуть поддержку суверенитета Украины.

Ну так, за рюмкой чая
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27.01.2021 11:18 Ответить
Телефонна розмова президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним відбулася з ініціативи російської сторони, перед нею американський лідер проконсультувався з союзниками !
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27.01.2021 11:22 Ответить
Мрiя... така херя...(
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27.01.2021 11:40 Ответить
Т.е.врет и пресс-служба Байдена,и "Голос Америки"?
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27.01.2021 11:47 Ответить
заявить о поддержке - это круто!!!завтра, наверное бонбу кинет на козляндию) ядреную!!!
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27.01.2021 11:43 Ответить
Уже демократы полезли налаживать диалог с ******...
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27.01.2021 11:45 Ответить
в то время как Вовка на них дела откроывает
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27.01.2021 20:32 Ответить
На сынка Байдена даже в США открыли.Тоже Вовкины проделки?
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27.01.2021 21:06 Ответить
Надо заглянуть в глаза той стороны,перестать стрелять,увидеть их благородную душу,улыбнуться друг другу, обнять,понять и простить Красный Террор,Холокост,Погромы,Геноцид,Голодомор, Адика Гитлера,Генку Гимлера,Ёську Сралина,Пол Пота ,Путьку Сортирного!
Услышать народы Дамбаса!
Мышы *** в натуре же адиннарот!!
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27.01.2021 20:29 Ответить
https://censor.net/ru/blogs/all/page/1/category/0/interval/5/author/338436/sortby/datehttps://censor.net/ru/blogs/3244468/bayiden_publichno_opustil_putina
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27.01.2021 22:00 Ответить
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