В разговоре с Путиным Байден заявил о поддержке суверенитета Украины
Президент США Джозеф Байден и президент РФ Владимир Путин впервые поговорили по телефону.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден звонил Путину, чтобы, среди прочего, подчеркнуть поддержку суверенитета Украины. Среди тем разговора, как сообщается, также было продление договора СНВ-3.
Как сообщает информационное агентство AP со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников администрации США, в ходе телефонного разговора с президентом России Байден затронул тему хакерских атак на американские учреждения, в которых разведывательные службы США обвиняют РФ и арест лидера российской оппозиции Алексея Навального.
Сообщение о разговоре президентов опубликовал и Кремль. В нем говорится, по мнению Путина нормализация отношений между странами отвечает их интересам, а среди тем разговора было "внутриукраинское урегулирование".
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2. ГПУ Венедиктова в это же время открывает еще 2 дела против Байдена.
да, это многоходовочка - но не Зеленского. Его взяло на растяжку свое же окружение, которое его вертит на... шесте .. (с)
Петро Порошенко наочно довів своїм партнерам та міжнародній спільноті, що політика умиротворення не зупинить Росію, і що будь-яка угода з Росією за спиною України є неможливою і лише погіршить ситуацію.
https://galinfo.com.ua/articles/kostyantyn_yelisieiev_dyplomatychnyy_trend_pro_ukrainu__bez_ukrainy__pid_zagrozoyu_321238.html Під час президентської каденції П.Порошенка завжди перед великим подіям, як то саміт G20 або G7, Порошенко проводив інтенсивні телефонні консультації з ключовими партнерами - Канадою, США, Францією, Німеччиною, Великобританією - для того, щоб просунути і забезпечити позицію України. Після таких заходів з керівниками названих держав був і зворотній зв'язок. Телефонували і розповідали, що відбулось. Таким чином країна поступово перетворилася на активного міжнародного суб'єкта.
В звязку з цією розмовою Байдена і ***** виникає питання, хто міг говорити з Байденом перед нею про Україну? Хоча, відомо, що Порошенко і Байден спілкувались одразу після інавгурації Джо…
Трамп Путину звонил пару раз за весь срок, Байден за одну неделю
Пустил нелегалов в страну.
Пустил деньги страны в ж(ВОЗ).
Позвонил Путину.
Именно при Байдене и Обаме - был построен "Северный поток-1", Грузия потеряла Абхазию и Южную Осетию, а у Украины был аннексирован Крым и захвачена часть районов на Донбассе.
Повторяю, что ВСЕ ЭТИ вещи - случились при демократах...Байдене и Обаме !
Ну так, за рюмкой чая
Услышать народы Дамбаса!
Мышы *** в натуре же адиннарот!!