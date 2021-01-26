В разговоре с Путиным Байден заявил о поддержке суверенитета Украины

Президент США Джозеф Байден и президент РФ Владимир Путин впервые поговорили по телефону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден звонил Путину, чтобы, среди прочего, подчеркнуть поддержку суверенитета Украины. Среди тем разговора, как сообщается, также было продление договора СНВ-3.

Как сообщает информационное агентство AP со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников администрации США, в ходе телефонного разговора с президентом России Байден затронул тему хакерских атак на американские учреждения, в которых разведывательные службы США обвиняют РФ и арест лидера российской оппозиции Алексея Навального.

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Сообщение о разговоре президентов опубликовал и Кремль. В нем говорится, по мнению Путина нормализация отношений между странами отвечает их интересам, а среди тем разговора было "внутриукраинское урегулирование".