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Новини Агресія Росії проти України
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У розмові з Путіним Байден заявив про підтримку суверенітету України

У розмові з Путіним Байден заявив про підтримку суверенітету України

Президент США Джозеф Байден і президент РФ Володимир Путін вперше поговорили по телефону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Байден телефонував Путіну, щоб, серед іншого, підкреслити підтримку суверенітету України. Серед тем розмови, як повідомляється, також було продовження договору СНО-3.

Як повідомляє інформаційне агентство AP з посиланням на двох високопосадовців адміністрації США, під час телефонної розмови з президентом Росії Байден торкнувся теми хакерських атак на американські установи, в яких розвідувальні служби США звинувачують РФ і арешт лідера російської опозиції Олексія Навального.

Повідомлення про розмову президентів опублікував і Кремль. У ньому говориться, на думку Путіна нормалізація відносин між країнами відповідає їхнім інтересам, а серед тем розмови було "внутрішньоукраїнське врегулювання".

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Автор: 

Байден (2883) путін (23740)


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Топ коментарі
+21
а зеленський побачив мір в шеколадному оці пуйла
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26.01.2021 21:49
+18
...а ті кваплять, бо ці поспішають - аж тапки летять

https://mobile.twitter.com/SprechenFuhrer SprechenFuhrer (25%) @SprechenFuhrer

Хня отой закон, переголосовуйте



В разговоре с Путиным Байден заявил о поддержке суверенитета Украины - Цензор.НЕТ 7634
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26.01.2021 21:48
+17
а може йому ермак сказав що поздоровили? ))))
ну щоби дитятко не плакало? )))
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26.01.2021 21:57
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Как же оно похоже на крысу!!! У розмові з Путіним Байден заявив про підтримку суверенітету України - Цензор.НЕТ 4347У розмові з Путіним Байден заявив про підтримку суверенітету України - Цензор.НЕТ 9961У розмові з Путіним Байден заявив про підтримку суверенітету України - Цензор.НЕТ 9961
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27.01.2021 10:35 Відповісти
ПУТИН ЧЁРТ И ВЫДЕЛЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ СВОЕЙ ОХРАНЕ !!! А ПРИ РАЗГОВОРЕ С СИЛЬНЫМИ ОДИН НА ОДИН ДАЁТ ЗАДНЮЮ !!! ТОЛЬКО ПЗДИТ ОН ВСЕМ !)
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26.01.2021 23:59 Відповісти
сиделец обиженный чели?)))
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27.01.2021 12:29 Відповісти
И СИДЕЛ ОН ЗА КРАЖУ ГУМАНИТАРКИ В ПИТЕРЕ !!! И НАВЕРНО ОПУСТИЛИ ТАМ ЕГО !)
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27.01.2021 14:45 Відповісти
1) Зеленский, увлеченно под камеры, смотрит инаугурацию Байдена и очень ждет от него звонок.

2. ГПУ Венедиктова в это же время открывает еще 2 дела против Байдена.

да, это многоходовочка - но не Зеленского. Его взяло на растяжку свое же окружение, которое его вертит на... шесте .. (с)
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27.01.2021 00:37 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28316287.html «Мій меседж простий - нічого про Україну без України. Будь-яка угода з Путіним за спиною України тільки погіршить ситуацію», - так Президент України Петро Порошенко вперше заявив цей дипломатичний тренд 17 лютого 2017 року під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції. І запровадив в життя цей пріорітет.
Петро Порошенко наочно довів своїм партнерам та міжнародній спільноті, що політика умиротворення не зупинить Росію, і що будь-яка угода з Росією за спиною України є неможливою і лише погіршить ситуацію.
https://galinfo.com.ua/articles/kostyantyn_yelisieiev_dyplomatychnyy_trend_pro_ukrainu__bez_ukrainy__pid_zagrozoyu_321238.html Під час президентської каденції П.Порошенка завжди перед великим подіям, як то саміт G20 або G7, Порошенко проводив інтенсивні телефонні консультації з ключовими партнерами - Канадою, США, Францією, Німеччиною, Великобританією - для того, щоб просунути і забезпечити позицію України. Після таких заходів з керівниками названих держав був і зворотній зв'язок. Телефонували і розповідали, що відбулось. Таким чином країна поступово перетворилася на активного міжнародного суб'єкта.
В звязку з цією розмовою Байдена і ***** виникає питання, хто міг говорити з Байденом перед нею про Україну? Хоча, відомо, що Порошенко і Байден спілкувались одразу після інавгурації Джо…
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27.01.2021 01:20 Відповісти
с этим бюрократом всё ясно никогда нигде не работал и быстро позвонил это чисто говорит в переводе гражданская война там ..ублюдок
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27.01.2021 04:22 Відповісти
Хотели Байдена? Получите.
Трамп Путину звонил пару раз за весь срок, Байден за одну неделю
Пустил нелегалов в страну.
Пустил деньги страны в ж(ВОЗ).
Позвонил Путину.

Именно при Байдене и Обаме - был построен "Северный поток-1", Грузия потеряла Абхазию и Южную Осетию, а у Украины был аннексирован Крым и захвачена часть районов на Донбассе.
Повторяю, что ВСЕ ЭТИ вещи - случились при демократах...Байдене и Обаме !
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27.01.2021 08:07 Відповісти
А вы в курсе что очко государево на Байдена новое дело открыла?
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27.01.2021 09:34 Відповісти
"Найвеличнішого" та "найрозумнішого" правителя Вовку-шопопало за Людину не вважають та обходять десятою дорогою.
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27.01.2021 09:55 Відповісти
в разговоре с Путиным... этим фсе сказано!!!
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27.01.2021 10:32 Відповісти
И что??
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27.01.2021 10:32 Відповісти
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден звонил Путину, чтобы, среди прочего, подчеркнуть поддержку суверенитета Украины.

Ну так, за рюмкой чая
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27.01.2021 11:18 Відповісти
Телефонна розмова президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним відбулася з ініціативи російської сторони, перед нею американський лідер проконсультувався з союзниками !
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27.01.2021 11:22 Відповісти
Мрiя... така херя...(
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27.01.2021 11:40 Відповісти
Т.е.врет и пресс-служба Байдена,и "Голос Америки"?
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27.01.2021 11:47 Відповісти
заявить о поддержке - это круто!!!завтра, наверное бонбу кинет на козляндию) ядреную!!!
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27.01.2021 11:43 Відповісти
Уже демократы полезли налаживать диалог с ******...
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27.01.2021 11:45 Відповісти
в то время как Вовка на них дела откроывает
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27.01.2021 20:32 Відповісти
На сынка Байдена даже в США открыли.Тоже Вовкины проделки?
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27.01.2021 21:06 Відповісти
Надо заглянуть в глаза той стороны,перестать стрелять,увидеть их благородную душу,улыбнуться друг другу, обнять,понять и простить Красный Террор,Холокост,Погромы,Геноцид,Голодомор, Адика Гитлера,Генку Гимлера,Ёську Сралина,Пол Пота ,Путьку Сортирного!
Услышать народы Дамбаса!
Мышы *** в натуре же адиннарот!!
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27.01.2021 20:29 Відповісти
https://censor.net/ru/blogs/all/page/1/category/0/interval/5/author/338436/sortby/datehttps://censor.net/ru/blogs/3244468/bayiden_publichno_opustil_putina
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27.01.2021 22:00 Відповісти
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