У розмові з Путіним Байден заявив про підтримку суверенітету України

Президент США Джозеф Байден і президент РФ Володимир Путін вперше поговорили по телефону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Байден телефонував Путіну, щоб, серед іншого, підкреслити підтримку суверенітету України. Серед тем розмови, як повідомляється, також було продовження договору СНО-3.

Як повідомляє інформаційне агентство AP з посиланням на двох високопосадовців адміністрації США, під час телефонної розмови з президентом Росії Байден торкнувся теми хакерських атак на американські установи, в яких розвідувальні служби США звинувачують РФ і арешт лідера російської опозиції Олексія Навального.

Повідомлення про розмову президентів опублікував і Кремль. У ньому говориться, на думку Путіна нормалізація відносин між країнами відповідає їхнім інтересам, а серед тем розмови було "внутрішньоукраїнське врегулювання".

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