У розмові з Путіним Байден заявив про підтримку суверенітету України
Президент США Джозеф Байден і президент РФ Володимир Путін вперше поговорили по телефону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Байден телефонував Путіну, щоб, серед іншого, підкреслити підтримку суверенітету України. Серед тем розмови, як повідомляється, також було продовження договору СНО-3.
Як повідомляє інформаційне агентство AP з посиланням на двох високопосадовців адміністрації США, під час телефонної розмови з президентом Росії Байден торкнувся теми хакерських атак на американські установи, в яких розвідувальні служби США звинувачують РФ і арешт лідера російської опозиції Олексія Навального.
Повідомлення про розмову президентів опублікував і Кремль. У ньому говориться, на думку Путіна нормалізація відносин між країнами відповідає їхнім інтересам, а серед тем розмови було "внутрішньоукраїнське врегулювання".
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2. ГПУ Венедиктова в это же время открывает еще 2 дела против Байдена.
да, это многоходовочка - но не Зеленского. Его взяло на растяжку свое же окружение, которое его вертит на... шесте .. (с)
Петро Порошенко наочно довів своїм партнерам та міжнародній спільноті, що політика умиротворення не зупинить Росію, і що будь-яка угода з Росією за спиною України є неможливою і лише погіршить ситуацію.
https://galinfo.com.ua/articles/kostyantyn_yelisieiev_dyplomatychnyy_trend_pro_ukrainu__bez_ukrainy__pid_zagrozoyu_321238.html Під час президентської каденції П.Порошенка завжди перед великим подіям, як то саміт G20 або G7, Порошенко проводив інтенсивні телефонні консультації з ключовими партнерами - Канадою, США, Францією, Німеччиною, Великобританією - для того, щоб просунути і забезпечити позицію України. Після таких заходів з керівниками названих держав був і зворотній зв'язок. Телефонували і розповідали, що відбулось. Таким чином країна поступово перетворилася на активного міжнародного суб'єкта.
В звязку з цією розмовою Байдена і ***** виникає питання, хто міг говорити з Байденом перед нею про Україну? Хоча, відомо, що Порошенко і Байден спілкувались одразу після інавгурації Джо…
Трамп Путину звонил пару раз за весь срок, Байден за одну неделю
Пустил нелегалов в страну.
Пустил деньги страны в ж(ВОЗ).
Позвонил Путину.
Именно при Байдене и Обаме - был построен "Северный поток-1", Грузия потеряла Абхазию и Южную Осетию, а у Украины был аннексирован Крым и захвачена часть районов на Донбассе.
Повторяю, что ВСЕ ЭТИ вещи - случились при демократах...Байдене и Обаме !
Ну так, за рюмкой чая
Услышать народы Дамбаса!
Мышы *** в натуре же адиннарот!!