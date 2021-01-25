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Зеленський і Байден легко знайдуть спільну мову, - Кулеба

Зеленський і Байден легко знайдуть спільну мову, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що спільного у президентів України і США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Я абсолютно переконаний, коли президент Байден поговорить, а потім зустрінеться з президентом Зеленським, вони легко знайдуть спільну мову. Зверніть увагу, вони обидва стали президентами в моменти історії своїх країн, коли завданням №1 внутрішнього розвитку є примирення різних частин суспільства і зведення мостів. У них дійсно це спільне. Я думаю, що ця хімія, як люблять говорити американці, обов'язково спрацює, і все буде нормально", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше експрем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що політика США щодо України за Байдена стане більш жорсткою.

Також читайте: Гриценко про побажання Зеленському в його день народження: "Ще раз перечитати свої передвиборчі обіцянки разом із конституційними обов'язками президента"

Автор: 

Байден Джо (2883) Зеленський Володимир (23732) США (22643) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+27
перекладач для зюзі
Зеленский и Байден легко найдут общий язык, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6948
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25.01.2021 10:39
+19
Кулеба, не позорься. Лучше промолчи
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25.01.2021 10:49
+17
НУ КАК ТО ТАК...Зеленский и Байден легко найдут общий язык, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9944
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25.01.2021 10:43
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перекладач для зюзі
Зеленский и Байден легко найдут общий язык, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6948
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25.01.2021 10:39 Відповісти
НУ КАК ТО ТАК...Зеленский и Байден легко найдут общий язык, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9944
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25.01.2021 10:43 Відповісти
Играя на пианино писюном глянет Байдену в глаза?
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25.01.2021 10:55 Відповісти
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25.01.2021 10:40 Відповісти
Зеленский и Байден легко найдут общий язык, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9649
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25.01.2021 10:40 Відповісти
Холуй Коломойского заинтересует Байдена игрой писюном на рояле?
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25.01.2021 10:41 Відповісти
Дурачок пригласит Байдена на допрос? А если нет, то клоуны, сломавшие двери в музее с картинами Порошенко, поедут выламывать двери в Белый дом?
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25.01.2021 10:41 Відповісти
Скорее пригласится к Байдену на ответ
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25.01.2021 11:16 Відповісти
В согнутом положении спорить как то Вовику не с руки будет.
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25.01.2021 10:42 Відповісти
Якийсь генератор флуда, а не міністр закордонних справ
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25.01.2021 10:42 Відповісти
Скажу больше: Байден сразу перейдёт с ним на ТЫ.
Так и скажет: - Та пошёл ты, Вова !!!
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25.01.2021 10:42 Відповісти
Полирнул очко Ваве)))
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25.01.2021 10:43 Відповісти
ТА ВЫ ШО!?!?!?
Зеленский и Байден легко найдут общий язык, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6226
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25.01.2021 10:44 Відповісти
а я думав, що нашому бубоносу 15
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25.01.2021 15:21 Відповісти
Зеленский и Байден легко найдут общий язык, - Кулеба - Цензор.НЕТ 637
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25.01.2021 10:46 Відповісти
Кулеба, не позорься. Лучше промолчи
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25.01.2021 10:49 Відповісти
Зеленский и Байден легко найдут... / Как только шибздик сыграет Байдену на рояле без рук так сразу. В кодлане Коломойского пророков и вещунов что котов не давленных.
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25.01.2021 10:49 Відповісти
«сравнение» президенства - убийственное....☹️

P.S. фотка преЗедента🤣🤣🤣
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25.01.2021 10:50 Відповісти
Мабуть ще легше, як ту спільну мову, що знайшли Байден і Порошенко... З моральністю зламаних тостерів ці два індивідууми дуже швитко порузуміються.
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25.01.2021 10:51 Відповісти
Думаю, Байдену не интересно творчество бездарного клоуна
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25.01.2021 10:52 Відповісти
Байден буде говорити, а ЗЕ мовчати в трапочку
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25.01.2021 10:52 Відповісти
сам то кулеба за полтора года нашел общий язык хоть с кем-то? сидит взаперти и фейсбучит....
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25.01.2021 10:53 Відповісти
Це як дитині кажуть перед кабінетом лікаря, щоб укоськати - "не бойся, Бубочка, бо-бо не буит... чичас дядя Байден сделает коль-коль..."

(протеїновий заштрик шкіряним шприцем у пердячу вену)
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25.01.2021 10:53 Відповісти
Так ты кого уговариваешь?нас или себя?какая нах химия,когда зекретин помогал Трампу Байлена перед выборами ,через его сына мочить...
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25.01.2021 10:54 Відповісти
Несложно догадаться, для какой части тела Джо вовин язык станет "общим"
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25.01.2021 10:54 Відповісти
Та чи захоче Байден, щоб йому якийсь кловун дупу мовою вилизував?
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25.01.2021 10:55 Відповісти
Байден легко найдет язык Зеленского в своей жопе...
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25.01.2021 10:55 Відповісти
Зеленський і Байден легко знайдуть спільну мову, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9817

...
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25.01.2021 10:56 Відповісти
Ага, з Трампом знайшов і з Байденом порозуміється. Містер комунікабельність.
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25.01.2021 10:56 Відповісти
В чому вони знайдуть спільне...А тобі ,п.дору кацапському,краще взагалі заткнутися зі своїми натяками на громадянську війну в Україні.
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25.01.2021 10:57 Відповісти
Жирний троль.
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25.01.2021 10:59 Відповісти
Ну не гадав що кулеба такий же трепло як і квартальникі. Замість реальної роботи на міжнародному рівні став просто балаболкою рівня прес секретаря районного уровня. Вже один міністр ( степанов --секретар) тепер ще один ідіот.
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25.01.2021 10:59 Відповісти
Кулеба - банальный болтун и серьезно не воспринимается нигде. Кроме как в некоторых слоях населения Украины. Но и это ненадолго.
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25.01.2021 11:01 Відповісти
А що ж йому ще залишається говорити про найвеличнішого як підлизнути. Посади ж втрачати не хочеться.
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25.01.2021 12:09 Відповісти
вася, зеленский не то что химию с мостами, он вообще ничего не знает(воровство не в счет). И учиться не может в силу скудоумия. Нельзя их сравнивать, ничего общего у них нет априори. Потому умерил бы свой оптимизм, поскольку время предъявления обвинений в Делавэре(а Байден именно оттуда) приближается. Вот и поглядим на химию, как она будет бурлить в заду зеленского.
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25.01.2021 11:00 Відповісти
Та нашей Монике не привыкать перед кем на коленки ставать
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25.01.2021 11:00 Відповісти
"Зеленский и Байден легко найдут общий язык, - Кулеба" - Байден тоже в КВН участвовал?
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25.01.2021 11:01 Відповісти
Странно.И с Трампом у Зе было много общего,и с Байденом Зе,как две горошины в стручке.Такое невозможно категорически.
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25.01.2021 11:02 Відповісти
Язык Зеленского в жопе Байдена.... Это точно - "общий" язык?
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25.01.2021 11:08 Відповісти
Обратите внимание, они оба стали президентами в моменты истории своих стран, когда задачей №1 внутреннего развития является примирение различных частей общества и построение мостов. - Байден строит мосты с американским народом -"зе" с рашистом мостостроитель
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25.01.2021 11:11 Відповісти
Два дебіли зрозуміють один одного.
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25.01.2021 11:11 Відповісти
Після анального згвалтуваня ,малорос дійсно порозумнішає,бо не буде мати іншого вибору.
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25.01.2021 11:14 Відповісти
Зеленський і Байден легко знайдуть спільну мову, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9709 анекдот дня! особенно после 300% своего прокурора.
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25.01.2021 11:15 Відповісти
вопрос кто ему поставляет эту химию...
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25.01.2021 11:16 Відповісти
В принципі, ось вам і перші сигнали від нової аммериканської влади- курс на мир.
"задачей №1 внутреннего развития является примирение различных частей общества и построение мостов"
готовимося до замирення за будь яку ціну, як і в 2014 році.
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25.01.2021 11:19 Відповісти
ЗІ: Ізраїль давно вже напрягся
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25.01.2021 11:21 Відповісти
Зеленский может быть интересен Байдену....но только интересен как подопытный для энтомолога..
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25.01.2021 11:20 Відповісти
Язык у Вовы мокрый, но шершавый, неуверен ,что он понравится Байдену.)
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25.01.2021 11:39 Відповісти
С какого перепуга Байдену мараться об соучастника Коломойского, который является в США преступником?
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25.01.2021 12:01 Відповісти
Только пока что Зеленский даже на телефонный разговор с Байденом напроситься не может.

Зеленского в США тупо игнорят.
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25.01.2021 12:03 Відповісти
І яка може бути спільна мова між президентом і зіц-президентом!
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25.01.2021 12:05 Відповісти
Правильно, підхід треба шукати до Камали Харіс.
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25.01.2021 13:44 Відповісти
Може через Ківу?
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25.01.2021 13:49 Відповісти
Тут Кулеба бреше.
Ну, власне, брехня - це один з інструментів дипломатії. Нічого дивного.
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25.01.2021 12:47 Відповісти
Клоун и старый маразматик?
Конечно найдут!
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25.01.2021 12:55 Відповісти
с язігом всьо понятно а мову
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25.01.2021 13:12 Відповісти
Як глухий з німим.
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25.01.2021 13:51 Відповісти
для зели нет никакой разницы перед кем играть на рояле пуйло, Трамп, а теперь Байден
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25.01.2021 13:26 Відповісти
Главная причина , по которой Байден найдет общий язьік с Зеленским, в том , что Зеленский не замешан в коррупции. В США финансовая разведка работает хорошо , информации по Украине хватает.
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25.01.2021 13:45 Відповісти
а чого це кулеба не сказав про свого потайного шефа єрмака, той тоже порозуміється з америкосами. Навряд, недавно в ютубі один містечковий з Брайтон-бічу, діловий партнер рижого і руді, жалівся, що в нього вкрали 18 млн. То єрмак навіть відмовився з ним говорити по телефону. це ж наруга над кланом рижого. А Кулеба-помиряться. десь там маркарова, топ менеджер клюєва ошивається, її послом призначили чи ні, ТОЖЕ ЗНАЙШЛИ КОНФІДЕНТА. Там з фрідманом,авеном, русійським рижим чубайсом не тільки не хочуть говорити, але і нікуди не запрошують. Гуляй Вася!
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25.01.2021 15:30 Відповісти
 
 