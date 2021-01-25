Зеленський і Байден легко знайдуть спільну мову, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що спільного у президентів України і США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Я абсолютно переконаний, коли президент Байден поговорить, а потім зустрінеться з президентом Зеленським, вони легко знайдуть спільну мову. Зверніть увагу, вони обидва стали президентами в моменти історії своїх країн, коли завданням №1 внутрішнього розвитку є примирення різних частин суспільства і зведення мостів. У них дійсно це спільне. Я думаю, що ця хімія, як люблять говорити американці, обов'язково спрацює, і все буде нормально", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше експрем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що політика США щодо України за Байдена стане більш жорсткою.

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