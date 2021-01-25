Зеленський і Байден легко знайдуть спільну мову, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що спільного у президентів України і США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Я абсолютно переконаний, коли президент Байден поговорить, а потім зустрінеться з президентом Зеленським, вони легко знайдуть спільну мову. Зверніть увагу, вони обидва стали президентами в моменти історії своїх країн, коли завданням №1 внутрішнього розвитку є примирення різних частин суспільства і зведення мостів. У них дійсно це спільне. Я думаю, що ця хімія, як люблять говорити американці, обов'язково спрацює, і все буде нормально", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, раніше експрем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що політика США щодо України за Байдена стане більш жорсткою.
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Так и скажет: - Та пошёл ты, Вова !!!
P.S. фотка преЗедента🤣🤣🤣
(протеїновий заштрик шкіряним шприцем у пердячу вену)
...
"задачей №1 внутреннего развития является примирение различных частей общества и построение мостов"
готовимося до замирення за будь яку ціну, як і в 2014 році.
Зеленского в США тупо игнорят.
Ну, власне, брехня - це один з інструментів дипломатії. Нічого дивного.
Конечно найдут!