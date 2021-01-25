Зеленский и Байден легко найдут общий язык, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что общего у президентов Украины и США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Я абсолютно убежден, когда президент Байден поговорит, а потом встретится с президентом Зеленским, они легко найдут общий язык. Обратите внимание, они оба стали президентами в моменты истории своих стран, когда задачей №1 внутреннего развития является примирение различных частей общества и построение мостов. У них действительно это общее. Я думаю, что эта химия, как любят говорить американцы, обязательно сработает, и все будет нормально", - сказал Кулеба.
Напомним, ранее экс-премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что политика США в отношении Украины при Байдене станет более жесткой.
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Так и скажет: - Та пошёл ты, Вова !!!
P.S. фотка преЗедента🤣🤣🤣
(протеїновий заштрик шкіряним шприцем у пердячу вену)
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"задачей №1 внутреннего развития является примирение различных частей общества и построение мостов"
готовимося до замирення за будь яку ціну, як і в 2014 році.
Зеленского в США тупо игнорят.
Ну, власне, брехня - це один з інструментів дипломатії. Нічого дивного.
Конечно найдут!