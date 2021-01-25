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Зеленский и Байден легко найдут общий язык, - Кулеба

Зеленский и Байден легко найдут общий язык, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что общего у президентов Украины и США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Я абсолютно убежден, когда президент Байден поговорит, а потом встретится с президентом Зеленским, они легко найдут общий язык. Обратите внимание, они оба стали президентами в моменты истории своих стран, когда задачей №1 внутреннего развития является примирение различных частей общества и построение мостов. У них действительно это общее. Я думаю, что эта химия, как любят говорить американцы, обязательно сработает, и все будет нормально", - сказал Кулеба.

Напомним, ранее экс-премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что политика США в отношении Украины при Байдене станет более жесткой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден обсудил с Макроном укрепление единства НАТО и борьбу с пандемией COVID-19

Автор: 

Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20268) США (26511) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+27
перекладач для зюзі
Зеленский и Байден легко найдут общий язык, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6948
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25.01.2021 10:39
+19
Кулеба, не позорься. Лучше промолчи
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25.01.2021 10:49
+17
НУ КАК ТО ТАК...Зеленский и Байден легко найдут общий язык, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9944
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25.01.2021 10:43
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перекладач для зюзі
Зеленский и Байден легко найдут общий язык, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6948
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25.01.2021 10:39 Ответить
НУ КАК ТО ТАК...Зеленский и Байден легко найдут общий язык, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9944
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25.01.2021 10:43 Ответить
Играя на пианино писюном глянет Байдену в глаза?
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25.01.2021 10:55 Ответить
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25.01.2021 10:40 Ответить
Зеленский и Байден легко найдут общий язык, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9649
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25.01.2021 10:40 Ответить
Холуй Коломойского заинтересует Байдена игрой писюном на рояле?
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25.01.2021 10:41 Ответить
Дурачок пригласит Байдена на допрос? А если нет, то клоуны, сломавшие двери в музее с картинами Порошенко, поедут выламывать двери в Белый дом?
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25.01.2021 10:41 Ответить
Скорее пригласится к Байдену на ответ
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25.01.2021 11:16 Ответить
В согнутом положении спорить как то Вовику не с руки будет.
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25.01.2021 10:42 Ответить
Якийсь генератор флуда, а не міністр закордонних справ
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25.01.2021 10:42 Ответить
Скажу больше: Байден сразу перейдёт с ним на ТЫ.
Так и скажет: - Та пошёл ты, Вова !!!
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25.01.2021 10:42 Ответить
Полирнул очко Ваве)))
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25.01.2021 10:43 Ответить
ТА ВЫ ШО!?!?!?
Зеленский и Байден легко найдут общий язык, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6226
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25.01.2021 10:44 Ответить
а я думав, що нашому бубоносу 15
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25.01.2021 15:21 Ответить
Зеленский и Байден легко найдут общий язык, - Кулеба - Цензор.НЕТ 637
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25.01.2021 10:46 Ответить
Кулеба, не позорься. Лучше промолчи
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25.01.2021 10:49 Ответить
Зеленский и Байден легко найдут... / Как только шибздик сыграет Байдену на рояле без рук так сразу. В кодлане Коломойского пророков и вещунов что котов не давленных.
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25.01.2021 10:49 Ответить
«сравнение» президенства - убийственное....☹️

P.S. фотка преЗедента🤣🤣🤣
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25.01.2021 10:50 Ответить
Мабуть ще легше, як ту спільну мову, що знайшли Байден і Порошенко... З моральністю зламаних тостерів ці два індивідууми дуже швитко порузуміються.
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25.01.2021 10:51 Ответить
Думаю, Байдену не интересно творчество бездарного клоуна
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25.01.2021 10:52 Ответить
Байден буде говорити, а ЗЕ мовчати в трапочку
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25.01.2021 10:52 Ответить
сам то кулеба за полтора года нашел общий язык хоть с кем-то? сидит взаперти и фейсбучит....
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25.01.2021 10:53 Ответить
Це як дитині кажуть перед кабінетом лікаря, щоб укоськати - "не бойся, Бубочка, бо-бо не буит... чичас дядя Байден сделает коль-коль..."

(протеїновий заштрик шкіряним шприцем у пердячу вену)
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25.01.2021 10:53 Ответить
Так ты кого уговариваешь?нас или себя?какая нах химия,когда зекретин помогал Трампу Байлена перед выборами ,через его сына мочить...
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25.01.2021 10:54 Ответить
Несложно догадаться, для какой части тела Джо вовин язык станет "общим"
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25.01.2021 10:54 Ответить
Та чи захоче Байден, щоб йому якийсь кловун дупу мовою вилизував?
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25.01.2021 10:55 Ответить
Байден легко найдет язык Зеленского в своей жопе...
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25.01.2021 10:55 Ответить
Зеленський і Байден легко знайдуть спільну мову, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9817

...
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25.01.2021 10:56 Ответить
Ага, з Трампом знайшов і з Байденом порозуміється. Містер комунікабельність.
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25.01.2021 10:56 Ответить
В чому вони знайдуть спільне...А тобі ,п.дору кацапському,краще взагалі заткнутися зі своїми натяками на громадянську війну в Україні.
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25.01.2021 10:57 Ответить
Жирний троль.
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25.01.2021 10:59 Ответить
Ну не гадав що кулеба такий же трепло як і квартальникі. Замість реальної роботи на міжнародному рівні став просто балаболкою рівня прес секретаря районного уровня. Вже один міністр ( степанов --секретар) тепер ще один ідіот.
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25.01.2021 10:59 Ответить
Кулеба - банальный болтун и серьезно не воспринимается нигде. Кроме как в некоторых слоях населения Украины. Но и это ненадолго.
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25.01.2021 11:01 Ответить
А що ж йому ще залишається говорити про найвеличнішого як підлизнути. Посади ж втрачати не хочеться.
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25.01.2021 12:09 Ответить
вася, зеленский не то что химию с мостами, он вообще ничего не знает(воровство не в счет). И учиться не может в силу скудоумия. Нельзя их сравнивать, ничего общего у них нет априори. Потому умерил бы свой оптимизм, поскольку время предъявления обвинений в Делавэре(а Байден именно оттуда) приближается. Вот и поглядим на химию, как она будет бурлить в заду зеленского.
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25.01.2021 11:00 Ответить
Та нашей Монике не привыкать перед кем на коленки ставать
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25.01.2021 11:00 Ответить
"Зеленский и Байден легко найдут общий язык, - Кулеба" - Байден тоже в КВН участвовал?
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25.01.2021 11:01 Ответить
Странно.И с Трампом у Зе было много общего,и с Байденом Зе,как две горошины в стручке.Такое невозможно категорически.
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25.01.2021 11:02 Ответить
Язык Зеленского в жопе Байдена.... Это точно - "общий" язык?
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25.01.2021 11:08 Ответить
Обратите внимание, они оба стали президентами в моменты истории своих стран, когда задачей №1 внутреннего развития является примирение различных частей общества и построение мостов. - Байден строит мосты с американским народом -"зе" с рашистом мостостроитель
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25.01.2021 11:11 Ответить
Два дебіли зрозуміють один одного.
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25.01.2021 11:11 Ответить
Після анального згвалтуваня ,малорос дійсно порозумнішає,бо не буде мати іншого вибору.
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25.01.2021 11:14 Ответить
Зеленський і Байден легко знайдуть спільну мову, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9709 анекдот дня! особенно после 300% своего прокурора.
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25.01.2021 11:15 Ответить
вопрос кто ему поставляет эту химию...
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25.01.2021 11:16 Ответить
В принципі, ось вам і перші сигнали від нової аммериканської влади- курс на мир.
"задачей №1 внутреннего развития является примирение различных частей общества и построение мостов"
готовимося до замирення за будь яку ціну, як і в 2014 році.
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25.01.2021 11:19 Ответить
ЗІ: Ізраїль давно вже напрягся
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25.01.2021 11:21 Ответить
Зеленский может быть интересен Байдену....но только интересен как подопытный для энтомолога..
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25.01.2021 11:20 Ответить
Язык у Вовы мокрый, но шершавый, неуверен ,что он понравится Байдену.)
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25.01.2021 11:39 Ответить
С какого перепуга Байдену мараться об соучастника Коломойского, который является в США преступником?
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25.01.2021 12:01 Ответить
Только пока что Зеленский даже на телефонный разговор с Байденом напроситься не может.

Зеленского в США тупо игнорят.
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25.01.2021 12:03 Ответить
І яка може бути спільна мова між президентом і зіц-президентом!
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25.01.2021 12:05 Ответить
Правильно, підхід треба шукати до Камали Харіс.
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25.01.2021 13:44 Ответить
Може через Ківу?
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25.01.2021 13:49 Ответить
Тут Кулеба бреше.
Ну, власне, брехня - це один з інструментів дипломатії. Нічого дивного.
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25.01.2021 12:47 Ответить
Клоун и старый маразматик?
Конечно найдут!
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25.01.2021 12:55 Ответить
с язігом всьо понятно а мову
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25.01.2021 13:12 Ответить
Як глухий з німим.
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25.01.2021 13:51 Ответить
для зели нет никакой разницы перед кем играть на рояле пуйло, Трамп, а теперь Байден
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25.01.2021 13:26 Ответить
Главная причина , по которой Байден найдет общий язьік с Зеленским, в том , что Зеленский не замешан в коррупции. В США финансовая разведка работает хорошо , информации по Украине хватает.
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25.01.2021 13:45 Ответить
а чого це кулеба не сказав про свого потайного шефа єрмака, той тоже порозуміється з америкосами. Навряд, недавно в ютубі один містечковий з Брайтон-бічу, діловий партнер рижого і руді, жалівся, що в нього вкрали 18 млн. То єрмак навіть відмовився з ним говорити по телефону. це ж наруга над кланом рижого. А Кулеба-помиряться. десь там маркарова, топ менеджер клюєва ошивається, її послом призначили чи ні, ТОЖЕ ЗНАЙШЛИ КОНФІДЕНТА. Там з фрідманом,авеном, русійським рижим чубайсом не тільки не хочуть говорити, але і нікуди не запрошують. Гуляй Вася!
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25.01.2021 15:30 Ответить
 
 