Зеленский и Байден легко найдут общий язык, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что общего у президентов Украины и США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Я абсолютно убежден, когда президент Байден поговорит, а потом встретится с президентом Зеленским, они легко найдут общий язык. Обратите внимание, они оба стали президентами в моменты истории своих стран, когда задачей №1 внутреннего развития является примирение различных частей общества и построение мостов. У них действительно это общее. Я думаю, что эта химия, как любят говорить американцы, обязательно сработает, и все будет нормально", - сказал Кулеба.

Напомним, ранее экс-премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что политика США в отношении Украины при Байдене станет более жесткой.

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