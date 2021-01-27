Путін і Байден мають серйозні розбіжності в питанні України, - Пєсков

У Кремлі прокоментували розмову президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна, додавши, що позиції президентів щодо ситуації в Україні різняться.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство "ТАСС", про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

"У термінах Росії і США щодо ситуації в Україні є серйозні розбіжності, але сторони готові до діалогу", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в розмові з Путіним Байден заявив про підтримку суверенітету України.

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