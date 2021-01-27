Путін і Байден мають серйозні розбіжності в питанні України, - Пєсков
У Кремлі прокоментували розмову президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна, додавши, що позиції президентів щодо ситуації в Україні різняться.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство "ТАСС", про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.
"У термінах Росії і США щодо ситуації в Україні є серйозні розбіжності, але сторони готові до діалогу", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в розмові з Путіним Байден заявив про підтримку суверенітету України.
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Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь
Крым, а душе своей повредит?
У крымчан был последний Референдум в их жизни о присоединении к Московии Крыма.
После того, как неизвестные «зеленые человечки» из «неизвестной страны» изгнали с крымского полуострова всю «жидобандеровскую хунту», Крым теперь находится в надежных руках.
Трудолюбивые российские православные граждане создали в Крыму бандитский анклав во главе с Гоблиным, который пропьет всё, что не успели пропить киевские «каратели».
В благословенном Крыму теперь кроме военного флота Российской Фидарации базируется стратегическая авиация, войска ПВО, космические и велосипедные войска, береговые ракеты и ядерное оружие. Обслуживает этот «завод смерти» около 100 тысяч военнослужащих Шойгу.
В связи с милитаризацией Крыма Гоблину пришлось демонтировать украинские лозунги и объявления и установить новые рекламные билборды и предупредительные таблички:
«Гоблин - ум, честь и совесть крымской эпохи!».
«Открываются бесплатные курсы по изучению бурятского языка».
«За мины - не заплывать!».
«Танки - руками не трогать!»
«К вертолетам - близко не подходить!».
Новое крымское руководство, приступив к своим обязанностям, в первую очередь разрешило проблему отвода бытовых сточных вод и привело их в соответствие с требованиями санитарных норм.
В качестве выгребной ямы была избрана севастопольская бухта, куда ничтоже сумняшеся новые власти слили почти 500 кубометров человеческих фекалий. Теперь крымчане ожидают туристов и купальщиков из Северной Кореи и Сомали.
Захват Крыма российским спецназом. Кликнуть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=FXskMVfaFjY&t=314s
https://mobile.twitter.com/olegperviy17 Олег @olegperviy17
https://mobile.twitter.com/olegperviy17 https://mobile.twitter.com/olegperviy17
ЦБ
ГрузіїСакартвело випустив пам'ятну срібну монету про подій серпня 2008 року
її уламок скрес під більшовизмом як ссср
https://mobile.twitter.com/istpravda88
https://mobile.twitter.com/istpravda88 Юрій Гарматний https://mobile.twitter.com/istpravda88 @istpravda88 https://mobile.twitter.com/istpravda88/status/1354309626435612679 4 ч
https://mobile.twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%80?src=hashtag_click #Мордор 27 січня (9 лютого) 1904 р. почалася московсько-японська війна, яка завершилася повною поразкою Російської імперії. Про ціну московської експансії на Далекий Схід, та пов'язані з цим економічні втрати - https://garmatny.blogspot.com/2019/11/1904-1905.html?spref=tw
Это в смысле расеянцы хотят убивать украинцев, а американцы не хотят?
https://twitter.com/Vestnik_Stab Вестник стабильности
А вот как выглядит аквадискотека для обычных россиян:
А ще нещодавно...
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28316287.html «Мій меседж простий - нічого про Україну без України. Будь-яка угода з Путіним за спиною України тільки погіршить ситуацію», - так Президент України Петро Порошенко вперше заявив цей дипломатичний тренд 17 лютого 2017 року під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції. І запровадив в життя цей пріорітет.
Петро Порошенко наочно довів своїм партнерам та міжнародній спільноті, що політика умиротворення не зупинить Росію, і що будь-яка угода з Росією за спиною України є неможливою і лише погіршить ситуацію.
https://galinfo.com.ua/articles/kostyantyn_yelisieiev_dyplomatychnyy_trend_pro_ukrainu__bez_ukrainy__pid_zagrozoyu_321238.html Під час президентської каденції П.Порошенка завжди перед великим подіям, як то саміт G20 або G7, Порошенко проводив інтенсивні телефонні консультації з ключовими партнерами - Канадою, США, Францією, Німеччиною, Великобританією - для того, щоб просунути і забезпечити позицію України. Після таких заходів з керівниками названих держав був і зворотній зв'язок. Телефонували і розповідали, що відбулось. Таким чином країна поступово перетворилася на активного міжнародного суб'єкта.
В звязку з цією розмовою Байдена і ***** виникає питання, а хто міг говорити з Байденом перед нею про Україну? Про те, що Байден ігнорує Зе (з відомих причин) - не таємниця. Хоча, відомо, що Порошенко і Байден спілкувались одразу після інавгурації Джо…
Тим часом... https://www.radiosvoboda.org/a/news/28316287.html «Мій меседж простий - нічого про Україну без України. Будь-яка угода з Путіним за спиною України тільки погіршить ситуацію», - так Президент України Петро Порошенко вперше заявив цей дипломатичний тренд 17 лютого 2017 року під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції. І запровадив в життя цей пріорітет.
Петро Порошенко наочно довів своїм партнерам та міжнародній спільноті, що політика умиротворення не зупинить Росію, і що будь-яка угода з Росією за спиною України є неможливою і лише погіршить ситуацію.
https://galinfo.com.ua/articles/kostyantyn_yelisieiev_dyplomatychnyy_trend_pro_ukrainu__bez_ukrainy__pid_zagrozoyu_321238.html Під час президентської каденції П.Порошенка завжди перед великим подіям, як то саміт G20 або G7, Порошенко проводив інтенсивні телефонні консультації з ключовими партнерами - Канадою, США, Францією, Німеччиною, Великобританією - для того, щоб просунути і забезпечити позицію України. Після таких заходів з керівниками названих держав був і зворотній зв'язок. Телефонували і розповідали, що відбулось. Таким чином країна поступово перетворилася на активного міжнародного суб'єкта.
В звязку з цією розмовою Байдена і ***** виникає питання, а хто міг говорити з Байденом перед нею про Україну? Хоча, відомо, що Порошенко і Байден спілкувались одразу після інавгурації Джо…
Кстати это очень важный и принципиальный момент: нельзя Украину обсуждать без представителей Украины. Моксели (кацапы) специально это делают и пишут "типа встретились с тем-то и обсудили Украину" - это намек, шо мы объект, а не субъект в муждународных отношениях и эту ватную практику нужно пресечь.
Пока не станет ГОТОВЧЕНКО.
что же касается Украины, то Байденом была подтверждена позиция США о суверенитете нашей Родины.
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/26/readout-of-president-joseph-r-biden-jr-call-with-president-vladimir-putin-of-russia/