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Путін і Байден мають серйозні розбіжності в питанні України, - Пєсков

Путін і Байден мають серйозні розбіжності в питанні України, - Пєсков

У Кремлі прокоментували розмову президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна, додавши, що позиції президентів щодо ситуації в Україні різняться.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство "ТАСС", про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

"У термінах Росії і США щодо ситуації в Україні є серйозні розбіжності, але сторони готові до діалогу", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в розмові з Путіним Байден заявив про підтримку суверенітету України.

Читайте також: Байден і Путін готові продовжити ядерний договір

Автор: 

Байден (2883) Пєсков (1606) путін (23740)


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Топ коментарі
+60
И это радует.
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27.01.2021 13:04
+43
Разногласия?
Это в смысле расеянцы хотят убивать украинцев, а американцы не хотят?
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27.01.2021 13:06
+37
путин ***** и в этом ни у кого НЕТ никаких разногласий ,давно пора этот кусок говна замочить в сортире ...
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27.01.2021 13:04
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И это радует.
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27.01.2021 13:04 Відповісти
и это у байдена ещё разговора с шестым не было )
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27.01.2021 13:08 Відповісти
....американським флотом.
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27.01.2021 13:27 Відповісти
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27.01.2021 13:28 Відповісти
))
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27.01.2021 14:10 Відповісти
І не буде. А про що з ним говорити, про відосики, про айкоси?
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27.01.2021 13:40 Відповісти
Яка може бути розмова з нульовим шостим.
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27.01.2021 16:22 Відповісти
Крым в надежных руках.
Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь
Крым, а душе своей повредит?
У крымчан был последний Референдум в их жизни о присоединении к Московии Крыма.
После того, как неизвестные «зеленые человечки» из «неизвестной страны» изгнали с крымского полуострова всю «жидобандеровскую хунту», Крым теперь находится в надежных руках.
Трудолюбивые российские православные граждане создали в Крыму бандитский анклав во главе с Гоблиным, который пропьет всё, что не успели пропить киевские «каратели».
В благословенном Крыму теперь кроме военного флота Российской Фидарации базируется стратегическая авиация, войска ПВО, космические и велосипедные войска, береговые ракеты и ядерное оружие. Обслуживает этот «завод смерти» около 100 тысяч военнослужащих Шойгу.
В связи с милитаризацией Крыма Гоблину пришлось демонтировать украинские лозунги и объявления и установить новые рекламные билборды и предупредительные таблички:
«Гоблин - ум, честь и совесть крымской эпохи!».
«Открываются бесплатные курсы по изучению бурятского языка».
«За мины - не заплывать!».
«Танки - руками не трогать!»
«К вертолетам - близко не подходить!».
Новое крымское руководство, приступив к своим обязанностям, в первую очередь разрешило проблему отвода бытовых сточных вод и привело их в соответствие с требованиями санитарных норм.
В качестве выгребной ямы была избрана севастопольская бухта, куда ничтоже сумняшеся новые власти слили почти 500 кубометров человеческих фекалий. Теперь крымчане ожидают туристов и купальщиков из Северной Кореи и Сомали.

Захват Крыма российским спецназом. Кликнуть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=FXskMVfaFjY&t=314s
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27.01.2021 13:47 Відповісти
О вдовах погибших подводников на АПЛ «КУРСК». «Вы нанимаете шлюх специально. Дали им по 10 долларов, специально чтобы меня дискредитировать». Путин. Источник: https://andreistp.livejournal.com/8024329.html
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27.01.2021 14:03 Відповісти
путин ***** и в этом ни у кого НЕТ никаких разногласий ,давно пора этот кусок говна замочить в сортире ...
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27.01.2021 13:04 Відповісти
https://mobile.twitter.com/olegperviy17

https://mobile.twitter.com/olegperviy17 Олег @olegperviy17

https://mobile.twitter.com/olegperviy17 https://mobile.twitter.com/olegperviy17



ЦБ Грузії Сакартвело випустив пам'ятну срібну монету про подій серпня 2008 року

У Путина и Байдена есть серьезные разногласия по поводу Украины, - Песков - Цензор.НЕТ 3540
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27.01.2021 13:09 Відповісти
У Путина и Байдена есть серьезные разногласия по поводу Украины, - Песков - Цензор.НЕТ 9543
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27.01.2021 13:10 Відповісти
перепрошую,чи є якесь підтвердження?кину кацапам хай плавляться))
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27.01.2021 14:30 Відповісти
***** просто йде на путіна.
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27.01.2021 13:05 Відповісти
це війна, що завалила Російську імперію
її уламок скрес під більшовизмом як ссср

https://mobile.twitter.com/istpravda88

https://mobile.twitter.com/istpravda88 Юрій Гарматний https://mobile.twitter.com/istpravda88 @istpravda88 https://mobile.twitter.com/istpravda88/status/1354309626435612679 4 ч

https://mobile.twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%80?src=hashtag_click #Мордор 27 січня (9 лютого) 1904 р. почалася московсько-японська війна, яка завершилася повною поразкою Російської імперії. Про ціну московської експансії на Далекий Схід, та пов'язані з цим економічні втрати - https://garmatny.blogspot.com/2019/11/1904-1905.html?spref=tw

У Путина и Байдена есть серьезные разногласия по поводу Украины, - Песков - Цензор.НЕТ 8351
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27.01.2021 13:06 Відповісти
московсько-японська війна...Мокша на костях погибших расеян танцует теперь вальс "На сопках Манчжурии"
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27.01.2021 13:52 Відповісти
Разногласия?
Это в смысле расеянцы хотят убивать украинцев, а американцы не хотят?
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27.01.2021 13:06 Відповісти
Это очень хорошо, что "есть разногласия". Хуже было бы если бы дядюшка Джо склонился на сторону ху*ла. А так - разногласия порождают новые санкции, тестикулы окурка всё сильнее сжимаются железной рукой Штатов, но ведь "санкции - это вам на пользу", правда Письков?
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27.01.2021 13:06 Відповісти
Ну шо ви такі слова кажете? Тестикули... Кацапи ще подумають шо у ***** мишци зжимаються і скрєпи скоро замироточать
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27.01.2021 13:38 Відповісти
Ну естественно...он же не рыжии клоун
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27.01.2021 13:06 Відповісти
пи ськов а вопрос задать себе ну причем тут пуйло ?
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27.01.2021 13:07 Відповісти
главное что у ***** и зеленского (с шоблой) по ходу нет разногласий...
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27.01.2021 13:08 Відповісти
У Путина и Байдена есть серьезные разногласия по поводу Украины, - Песков - Цензор.НЕТ 3493
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27.01.2021 13:08 Відповісти
Зате у Бубочки з ****** повна згода1
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27.01.2021 13:08 Відповісти
у цьому якраз і парадокс, наш горе президент про протиріччя ні слова, ну не може вчорашній холуй-трубадур перечити "хазяїн-барину", навіть якщо це визнане світом "ху.йло", а президент іншої країни, дружньої до нас країни, називає агресію кремля саме агресією і просить недокурка піти накуй з України.
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27.01.2021 16:13 Відповісти
https://twitter.com/Vestnik_Stab

https://twitter.com/Vestnik_Stab Вестник стабильности



А вот как выглядит аквадискотека для обычных россиян:

У Путина и Байдена есть серьезные разногласия по поводу Украины, - Песков - Цензор.НЕТ 5909
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27.01.2021 13:09 Відповісти
Диалог - это когда оба говорят и оба слышат друг друга. Для русских слышать "инородцев" - значит "много чести", все равно будут делать по своему и даже с еще большим рвением.
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27.01.2021 13:10 Відповісти
Байден старий вовк, Путін це знае.
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27.01.2021 13:12 Відповісти
Об украине без украины говорит нельзя. Украина не обьект а субьект.
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27.01.2021 13:13 Відповісти
вашими, всіма 73/43%зебілами, стараннями таки говорять.
А ще нещодавно...
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28316287.html «Мій меседж простий - нічого про Україну без України. Будь-яка угода з Путіним за спиною України тільки погіршить ситуацію», - так Президент України Петро Порошенко вперше заявив цей дипломатичний тренд 17 лютого 2017 року під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції. І запровадив в життя цей пріорітет.
Петро Порошенко наочно довів своїм партнерам та міжнародній спільноті, що політика умиротворення не зупинить Росію, і що будь-яка угода з Росією за спиною України є неможливою і лише погіршить ситуацію.
https://galinfo.com.ua/articles/kostyantyn_yelisieiev_dyplomatychnyy_trend_pro_ukrainu__bez_ukrainy__pid_zagrozoyu_321238.html Під час президентської каденції П.Порошенка завжди перед великим подіям, як то саміт G20 або G7, Порошенко проводив інтенсивні телефонні консультації з ключовими партнерами - Канадою, США, Францією, Німеччиною, Великобританією - для того, щоб просунути і забезпечити позицію України. Після таких заходів з керівниками названих держав був і зворотній зв'язок. Телефонували і розповідали, що відбулось. Таким чином країна поступово перетворилася на активного міжнародного суб'єкта.

В звязку з цією розмовою Байдена і ***** виникає питання, а хто міг говорити з Байденом перед нею про Україну? Про те, що Байден ігнорує Зе (з відомих причин) - не таємниця. Хоча, відомо, що Порошенко і Байден спілкувались одразу після інавгурації Джо…
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27.01.2021 13:48 Відповісти
Цікаво, як скоро по всіх телеканалах РФ будуть крутити "Лебедине озеро"?У Путіна і Байдена є серйозні розбіжності з приводу України, - Пєсков - Цензор.НЕТ 901
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27.01.2021 13:13 Відповісти
Не надо! Он должен дожить до суда в Гааге и посидеть в камере, унаследованной от Милошевича.
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27.01.2021 13:18 Відповісти
Реакцію толєрантної Європи ви бачили? Окрім "глубокой азабочєності" нічого не чекайте.
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27.01.2021 13:39 Відповісти
Непогано б і вальс "Над стопкою зажмуримся".
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27.01.2021 16:25 Відповісти
Неужели эта немытая тварь сказало "в Украине"? Что-то новенькое.
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27.01.2021 13:13 Відповісти
Фуйло кидай Крим і Донбас, да вспливай, тебе з гільйотиною чекають Гаазі.
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27.01.2021 13:23 Відповісти
це прекрасно!
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27.01.2021 13:14 Відповісти
У Путіна і Байдена є серйозні розбіжності з приводу України, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1695
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27.01.2021 13:16 Відповісти
Это когда была картинка?
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27.01.2021 14:51 Відповісти
у хйла і квартального янєлоха нєт разногласій по поводу України.
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27.01.2021 13:18 Відповісти
Царя руцкого воспитывала КПСС с лозунгом - "Земля крестьянам фабрики рабочим" американцам такой шизофрении не понять...
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27.01.2021 13:20 Відповісти
подозреваю что Байден тупо постучал путеным по лбу путена.
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27.01.2021 13:21 Відповісти
Xutin PUYLO !
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27.01.2021 13:23 Відповісти
Але все ж якось тепліш - Путін - ***** !
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27.01.2021 13:31 Відповісти
Те, що Байден поговорив раніше з пуйлом ніж із Зеленським, і є прямим сигналом Зеленському, що йому не Дубінського вигонити зі Слуг треба, а самому мотати пошвидше з Банкової...😄
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27.01.2021 13:24 Відповісти
Какие нах разногласия? Параша должна быть удушена, после кибератаки на Америку и применения хим оружия. Санкции введи, олень старый, и никаких разногласий не будет. Будут просьбы простиь и мольбы о помощи.
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27.01.2021 13:29 Відповісти
Мыльте жопы,кацапня.
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27.01.2021 13:32 Відповісти
Все разногласия на параше касаются только того, давать ли им окорочка Байдена или нет. Как по мне- пусть жрут друг друга, но Байден человек отходчивый, и если }{уйло уберётся из Крыма и Донбасса, но на косточки от окорочков может быть и заработает.
Путін і Байден мають серйозні розбіжності в питанні України, - Пєсков - Цензор.НЕТ 938
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27.01.2021 13:33 Відповісти
Со стороны Байдена, в сторону кремля, должны исходить приказы, а не диалоги, с указанием сроков восстановления суверенитета Украины. В случае невыполнения - жестокие санкции и дальнейшие приказы и так до тех пор, пока эта империя не развалится.
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27.01.2021 13:37 Відповісти
Нам пока не ведомо какие команды госдеп дал мордовскому пигмею.
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27.01.2021 13:43 Відповісти
Може,Україну варто спитати для вирішення цих "разногласій"?..А то виглядає так,як на танцюльках два хлопи сперечаються,хто перший буде Мариську грати...
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27.01.2021 13:42 Відповісти
Вже питали. Це відповідь.
Путін і Байден мають серйозні розбіжності в питанні України, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5150
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27.01.2021 13:50 Відповісти
А кого питати? Про те, що Байден ігнорує Зе (з відомих причин) - не таємниця.

Тим часом... https://www.radiosvoboda.org/a/news/28316287.html «Мій меседж простий - нічого про Україну без України. Будь-яка угода з Путіним за спиною України тільки погіршить ситуацію», - так Президент України Петро Порошенко вперше заявив цей дипломатичний тренд 17 лютого 2017 року під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції. І запровадив в життя цей пріорітет.

Петро Порошенко наочно довів своїм партнерам та міжнародній спільноті, що політика умиротворення не зупинить Росію, і що будь-яка угода з Росією за спиною України є неможливою і лише погіршить ситуацію.
https://galinfo.com.ua/articles/kostyantyn_yelisieiev_dyplomatychnyy_trend_pro_ukrainu__bez_ukrainy__pid_zagrozoyu_321238.html Під час президентської каденції П.Порошенка завжди перед великим подіям, як то саміт G20 або G7, Порошенко проводив інтенсивні телефонні консультації з ключовими партнерами - Канадою, США, Францією, Німеччиною, Великобританією - для того, щоб просунути і забезпечити позицію України. Після таких заходів з керівниками названих держав був і зворотній зв'язок. Телефонували і розповідали, що відбулось. Таким чином країна поступово перетворилася на активного міжнародного суб'єкта.
В звязку з цією розмовою Байдена і ***** виникає питання, а хто міг говорити з Байденом перед нею про Україну? Хоча, відомо, що Порошенко і Байден спілкувались одразу після інавгурації Джо…
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27.01.2021 13:50 Відповісти
Разногласия естественны. Весь народ России на протяжении веков и по сей день живёт с идеологией шовинизма. Там у 99% населения это в крови от рождения.С цивилизованным миром зти разногласия будут ещё долго,Даже несмотря на то кто представляет государство РФ.
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27.01.2021 13:44 Відповісти
вообще не имеет значение, что там себе думает *****. Это все для внутреннего расейского потребления.
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27.01.2021 13:49 Відповісти
Естественно, петух галантерейный прав, не помню случая, чтобы переговоры, с террористами проходили без разногласий.
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27.01.2021 13:49 Відповісти
Что именно тебе напоминает?
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27.01.2021 14:07 Відповісти
его кремлевскую методичку
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27.01.2021 14:14 Відповісти
подивимося у чому будуть виражатися ці розбіжності.
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27.01.2021 14:00 Відповісти
Это реально радует. Штаты и прибалтийцы реальные союзники Украины. Чем больше разногласий, тем больше санкций напихают. Для нас это только плюс. Надеюсь дожить до того дня, когда казлорылые начнут мочить друг-друга за кусок коры от липы.
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27.01.2021 14:04 Відповісти
кто это вобще такие?!и ты кто такой -******* чтоб вещать о чиьхто планах?
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27.01.2021 14:06 Відповісти
Ну да, росіяни хочуть вбивати більше українців, а погані американці не дозволяють... Всіх російських окупантів тре відстрілювати як скажених собак!
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27.01.2021 14:28 Відповісти
Починати треба з українських гнид ,яких безліч в Україні!!)))
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27.01.2021 14:32 Відповісти
Включай пресс, Джо, сча самый момент! У плешивого гнома уже зубы затекли висеть, закусив турник, удерживая при этом в каждой руке по авоське с напизженным добром. И уцепиться нечем, и бросить авоськи нельзя, и прыгать высоко, и рот занят, и ссать охота. Ото ж воно розгойдуется на турничке, и вытягивает пальцы на ногах, шобы нащупать якусь табуреточку для опоры. И умильно лупает поверх перекладины глазами - придвиньте стульчик, а? Я сразу рот освобожу, авоськи спрячу и все-все вам объясню. Просто сам я пока не могу слезть. Но очень хочу. А как ссать хочу - так вообще нет слов!
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27.01.2021 14:31 Відповісти
Пока Зеля наколинах повзае, будущее страны решают зарубежем. ВО президент!
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27.01.2021 14:32 Відповісти
Только суверенитета?
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27.01.2021 14:37 Відповісти
Без нас, нас (Украину) никто обсуждать не будет. И ***** письков должен это четко уяснить. Это мы (Украина) будем обсуждать с нашими партнерами из США мокселей и думать, шо с ними дальше делать.
Кстати это очень важный и принципиальный момент: нельзя Украину обсуждать без представителей Украины. Моксели (кацапы) специально это делают и пишут "типа встретились с тем-то и обсудили Украину" - это намек, шо мы объект, а не субъект в муждународных отношениях и эту ватную практику нужно пресечь.
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27.01.2021 14:46 Відповісти
бум надеяться, что именно в этом и заключаются "серьезные разногласия"
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27.01.2021 16:35 Відповісти
Я смотрю и венгры немного иначе заговорили с приходом Байдена 😜
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27.01.2021 15:02 Відповісти
--- Що НЕ говоріть. а з обранням Байдена--- миттєво припинилися відверто-- зрадницькі ЗЕ--витівки ЗЕ-нелоха на плібейську догоду ліліпутіну ... І це всиляє НАДІЮ ...
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27.01.2021 15:16 Відповісти
Путін і Байден мають серйозні розбіжності в питанні України, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2733
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27.01.2021 15:45 Відповісти
Эх, был бы сейчас Порошенко президентом, ***** бы в бараний рог скрутили. Но мудрый нарит с визгом "хуженибудет" выбрал промокшанское посмешище((
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27.01.2021 16:13 Відповісти
увы, но похоже, что следующий будет хуже (бойко или какой-нибудь мертведчук). как по мне, то для этого делается фсё
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27.01.2021 16:33 Відповісти
По-видимому, Байден против бессарабо-хнровских республик...
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27.01.2021 16:51 Відповісти
По мере усиления санкций путин всё более "готов к диалогу".
Пока не станет ГОТОВЧЕНКО.
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27.01.2021 17:20 Відповісти
Кто бы сомневался.....у обнуленного только с его протеже трампушей не было разногласия ни по одному вопросу...
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27.01.2021 17:41 Відповісти
какие, нах, разногласия?! усы продолжают нести пургу. ибо, судя по пресс-релизу беседы, размещенному на сайте Белого Дома США, Байден кинул путину (используя сленг из питерской подворотни) предъяву на за все его шалости.
что же касается Украины, то Байденом была подтверждена позиция США о суверенитете нашей Родины.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/26/readout-of-president-joseph-r-biden-jr-call-with-president-vladimir-putin-of-russia/
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27.01.2021 21:45 Відповісти
 
 