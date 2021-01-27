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Полиция расследует угрозы консульству Венгрии на Закарпатье

Полиция расследует угрозы консульству Венгрии на Закарпатье

Национальная полиция расследует угрозы, которые поступили в адрес консульства Венгрии в городе Берегово на Закарпатье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

Отмечается, что 27 января в полицию обратились представители консульства Венгрии в Берегово с заявлением о получении письма с угрозами. В обращении говорилось, что неизвестные направили на электронный адрес консульства сообщения с угрозами их сотрудникам и вообще всем украинцам венгерского происхождения.

Полиция по данному факту начала расследование по ч.2 ст.161 УК, то есть нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами.

Ранее текст угроз опубликовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Полиция расследует угрозы консульству Венгрии на Закарпатье 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нет никаких оснований считать, что украинские венгры склонны к сепаратизму", - Кулеба

Автор: 

Венгрия (1928) Нацполиция (16424) Закарпатская область (2580)


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Топ комментарии
+12
не вздумайде тільки знайти агентуру мацкви
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27.01.2021 17:09
+10
Думаю, що це та цьотка - проффєсорка могла нашкрябати.
Поліція розслідує погрози консульству Угорщини на Закарпатті - Цензор.НЕТ 800
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27.01.2021 17:34
+9
После прочтения "патріоті Украині" сразу становится понятно откуда ноги ростут.
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27.01.2021 17:11
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не вздумайде тільки знайти агентуру мацкви
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27.01.2021 17:09 Ответить
Нє, то "Патріоті Украіні"
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27.01.2021 19:07 Ответить
После прочтения "патріоті Украині" сразу становится понятно откуда ноги ростут.
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27.01.2021 17:11 Ответить
Шо пашпорта прекратили выдавать?
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27.01.2021 17:13 Ответить
А ноги то ростуть із кремля.Їм потрібен надійний союзник тим більше що венгри не хотять згадувати як їх давили танками по вказівці кремля.
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27.01.2021 17:16 Ответить
Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу как после фразы: «их бин таварисч Штирлиц!»
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27.01.2021 17:17 Ответить
Во Зелень дает или не Зелень?
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27.01.2021 17:31 Ответить
Думаю, що це та цьотка - проффєсорка могла нашкрябати.
Поліція розслідує погрози консульству Угорщини на Закарпатті - Цензор.НЕТ 800
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27.01.2021 17:34 Ответить
Я не дочитав до кінця , але вже після двох орфографічних помилок в погрозливому тексті , - зрозумів шо це писав якийсь недоумкуватий москаль . Мабуть через електронний перекладач .
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27.01.2021 17:42 Ответить
Гебня беснуется
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27.01.2021 18:01 Ответить
А чего их расследовать? Собрать всё кацапсиново консульство и пинками гнать домой в Снежную Нигерию!
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27.01.2021 19:51 Ответить
А наша СБУ приколюється ?
Що там розслідувати ?
Оце безграмотне каліцтво ?

Прямо вже: всі =шановні співробітники= трясуться з переляку ...
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28.01.2021 07:13 Ответить
 
 