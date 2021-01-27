Полиция расследует угрозы консульству Венгрии на Закарпатье

Национальная полиция расследует угрозы, которые поступили в адрес консульства Венгрии в городе Берегово на Закарпатье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

Отмечается, что 27 января в полицию обратились представители консульства Венгрии в Берегово с заявлением о получении письма с угрозами. В обращении говорилось, что неизвестные направили на электронный адрес консульства сообщения с угрозами их сотрудникам и вообще всем украинцам венгерского происхождения.

Полиция по данному факту начала расследование по ч.2 ст.161 УК, то есть нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами.

Ранее текст угроз опубликовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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