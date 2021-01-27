Поліція розслідує погрози консульству Угорщини на Закарпатті
Національна поліція розслідує погрози, які надійшли на адресу консульства Угорщини в місті Берегове на Закарпатті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.
Зазначається, що 27 січня в поліцію звернулися представники консульства Угорщини в Берегові із заявою про отримання листа з погрозами. У зверненні йшлося про те, що невідомі направили на електронну адресу консульства повідомлення з погрозами їхнім співробітникам і взагалі всім українцям угорського походження.
Поліція за цим фактом почала розслідування за ч.2 ст.161 КК, тобто порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національної належності, з'єднані з погрозами.
Раніше текст погроз опублікував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
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Що там розслідувати ?
Оце безграмотне каліцтво ?
Прямо вже: всі =шановні співробітники= трясуться з переляку ...