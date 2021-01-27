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Новини
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Поліція розслідує погрози консульству Угорщини на Закарпатті

Поліція розслідує погрози консульству Угорщини на Закарпатті

Національна поліція розслідує погрози, які надійшли на адресу консульства Угорщини в місті Берегове на Закарпатті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.

Зазначається, що 27 січня в поліцію звернулися представники консульства Угорщини в Берегові із заявою про отримання листа з погрозами. У зверненні йшлося про те, що невідомі направили на електронну адресу консульства повідомлення з погрозами їхнім співробітникам і взагалі всім українцям угорського походження.

Поліція за цим фактом почала розслідування за ч.2 ст.161 КК, тобто порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національної належності, з'єднані з погрозами.

Також читайте: "Немає жодних підстав вважати, що українські угорці схильні до сепаратизму", - Кулеба

Раніше текст погроз опублікував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Поліція розслідує погрози консульству Угорщини на Закарпатті 01

Автор: 

Угорщина (2256) Нацполіція (15129) Закарпатська область (2043)


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Топ коментарі
+12
не вздумайде тільки знайти агентуру мацкви
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27.01.2021 17:09
+10
Думаю, що це та цьотка - проффєсорка могла нашкрябати.
Поліція розслідує погрози консульству Угорщини на Закарпатті - Цензор.НЕТ 800
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27.01.2021 17:34
+9
После прочтения "патріоті Украині" сразу становится понятно откуда ноги ростут.
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27.01.2021 17:11
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не вздумайде тільки знайти агентуру мацкви
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27.01.2021 17:09 Відповісти
Нє, то "Патріоті Украіні"
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27.01.2021 19:07 Відповісти
После прочтения "патріоті Украині" сразу становится понятно откуда ноги ростут.
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27.01.2021 17:11 Відповісти
Шо пашпорта прекратили выдавать?
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27.01.2021 17:13 Відповісти
А ноги то ростуть із кремля.Їм потрібен надійний союзник тим більше що венгри не хотять згадувати як їх давили танками по вказівці кремля.
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27.01.2021 17:16 Відповісти
Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу как после фразы: «их бин таварисч Штирлиц!»
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27.01.2021 17:17 Відповісти
Во Зелень дает или не Зелень?
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27.01.2021 17:31 Відповісти
Думаю, що це та цьотка - проффєсорка могла нашкрябати.
Поліція розслідує погрози консульству Угорщини на Закарпатті - Цензор.НЕТ 800
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27.01.2021 17:34 Відповісти
Я не дочитав до кінця , але вже після двох орфографічних помилок в погрозливому тексті , - зрозумів шо це писав якийсь недоумкуватий москаль . Мабуть через електронний перекладач .
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27.01.2021 17:42 Відповісти
Гебня беснуется
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27.01.2021 18:01 Відповісти
А чего их расследовать? Собрать всё кацапсиново консульство и пинками гнать домой в Снежную Нигерию!
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27.01.2021 19:51 Відповісти
А наша СБУ приколюється ?
Що там розслідувати ?
Оце безграмотне каліцтво ?

Прямо вже: всі =шановні співробітники= трясуться з переляку ...
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28.01.2021 07:13 Відповісти
 
 