Поліція розслідує погрози консульству Угорщини на Закарпатті

Національна поліція розслідує погрози, які надійшли на адресу консульства Угорщини в місті Берегове на Закарпатті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.

Зазначається, що 27 січня в поліцію звернулися представники консульства Угорщини в Берегові із заявою про отримання листа з погрозами. У зверненні йшлося про те, що невідомі направили на електронну адресу консульства повідомлення з погрозами їхнім співробітникам і взагалі всім українцям угорського походження.

Поліція за цим фактом почала розслідування за ч.2 ст.161 КК, тобто порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національної належності, з'єднані з погрозами.

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Раніше текст погроз опублікував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.