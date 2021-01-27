Советники лидеров "Нормандской четверки" провели встречу
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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак принял участие во встрече политических советников лидеров государств "Нормандской четверки" (Украина, ФРГ, Франция, РФ), состоявшейся в формате видеоконференции.
Об этом сообщает пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе", - сказано в сообщении.
Стороны договорились продолжить консультации на следующих встречах на уровне советников.
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Це на фоні прийнятого у Зеленського закону про референдум, який може змінювати Конституцію, держустрій, територію, символіку, кордони.
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