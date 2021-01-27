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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Советники лидеров "Нормандской четверки" провели встречу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Советники лидеров

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак принял участие во встрече политических советников лидеров государств "Нормандской четверки" (Украина, ФРГ, Франция, РФ), состоявшейся в формате видеоконференции.

Об этом сообщает пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе", - сказано в сообщении.

Стороны договорились продолжить консультации на следующих встречах на уровне советников.

Также на Цензор.НЕТ: Казанский о переговорах ТКГ по Донбассу: Россия открыто декларирует, что не просто не хочет, но и не собирается выполнять Минские соглашения

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+2
Олег Леусенко@leusenko1 16 мин

"Слуги народу" зареєстрували в Раді законопроект про подвійне громадянство.
Це на фоні прийнятого у Зеленського закону про референдум, який може змінювати Конституцію, держустрій, територію, символіку, кордони.
Всередині країни розпочалась агресія проти України, а ми мовчимо.
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27.01.2021 20:49
+1
идёт конституционный переворот... ... ...


не в тему, но - мы идём сюда:
Советники лидеров "Нормандской четверки" провели встречу - Цензор.НЕТ 6552
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27.01.2021 20:55
+1
Говорите прямо, что предатель Ермак пошептался со своим корешом из вражеской армии Козаком
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27.01.2021 21:27
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Сортировать:
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Олег Леусенко@leusenko1 16 мин

"Слуги народу" зареєстрували в Раді законопроект про подвійне громадянство.
Це на фоні прийнятого у Зеленського закону про референдум, який може змінювати Конституцію, держустрій, територію, символіку, кордони.
Всередині країни розпочалась агресія проти України, а ми мовчимо.
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27.01.2021 20:49 Ответить
Ну чого, ви не мовчите, якусь брехню репостите.
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27.01.2021 20:53 Ответить
Брехня в чем, в подаче законопроекта?
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28.01.2021 02:25 Ответить
идёт конституционный переворот... ... ...


не в тему, но - мы идём сюда:
Советники лидеров "Нормандской четверки" провели встречу - Цензор.НЕТ 6552
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27.01.2021 20:55 Ответить
Советники лидеров "Нормандской четверки" провели встречу - Цензор.НЕТ 3113
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27.01.2021 20:57 Ответить
Про що була зустріч може колись з мемуарів дізнаємося, обговорювати нема чого.
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27.01.2021 20:55 Ответить
Дофуя про ніфуя. Нафуя?
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27.01.2021 21:06 Ответить
Говорите прямо, что предатель Ермак пошептался со своим корешом из вражеской армии Козаком
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27.01.2021 21:27 Ответить
Очень жаль , но уже почти два года на этих встречах не представлены интересы Украины. Многоголовый кремлёвский спрут переговаривал сам с собой....
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27.01.2021 21:47 Ответить
РФ сорвала согласованньій на вьісшем уровне обмен пленньіми по формуле "всех на всех" , Козак пьітается вьікрутиться и перевести стрелки на Украину , которая "не хочет вести переговорьі с ОРДЛО". Не вьійдет , Зеленский будет дожимать ВВХ.
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27.01.2021 22:07 Ответить
Где тут смайлик "упал со стула от смеха"? " Козак пьітается вьікрутиться... Зеленский будет дожимать ВВХ". Ну где же смайлик, умру от смехахахаха
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28.01.2021 02:32 Ответить
Андрюха как всегда так врезал что никто и не заметил.
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27.01.2021 22:29 Ответить
ЧЕГО ВДРУГ ТАК РЕЗКО !? ОЧКО ЗАИГРАЛО !)
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28.01.2021 01:06 Ответить
 
 