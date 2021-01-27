Радники лідерів "Нормандської четвірки" провели зустріч
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак взяв участь у зустрічі політичних радників лідерів держав "Нормандської четвірки" (Україна, ФРН, Франція, РФ), що відбулася у форматі відеоконференції.
Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час зустрічі сторони обговорили кроки, які могли б активізувати процес встановлення миру на Донбасі", - сказано в повідомленні.
Сторони домовилися продовжити консультації на наступних зустрічах на рівні радників.
Топ коментарі
+2 olele
показати весь коментар27.01.2021 20:49
+1 WiM
показати весь коментар27.01.2021 20:55
+1 ALEX SUROVV
показати весь коментар27.01.2021 21:27
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
"Слуги народу" зареєстрували в Раді законопроект про подвійне громадянство.
Це на фоні прийнятого у Зеленського закону про референдум, який може змінювати Конституцію, держустрій, територію, символіку, кордони.
Всередині країни розпочалась агресія проти України, а ми мовчимо.
не в тему, но - мы идём сюда: