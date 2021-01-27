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Новини Політика УкраїниЗа кордоном
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Радники лідерів "Нормандської четвірки" провели зустріч

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Радники лідерів

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак взяв участь у зустрічі політичних радників лідерів держав "Нормандської четвірки" (Україна, ФРН, Франція, РФ), що відбулася у форматі відеоконференції.

Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі сторони обговорили кроки, які могли б активізувати процес встановлення миру на Донбасі", - сказано в повідомленні.

Сторони домовилися продовжити консультації на наступних зустрічах на рівні радників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Говорити про подальші кроки для зустрічі "нормандської четвірки" можна буде за підсумками переговорів радників, - Кравчук
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Топ коментарі
+2
Олег Леусенко@leusenko1 16 мин

"Слуги народу" зареєстрували в Раді законопроект про подвійне громадянство.
Це на фоні прийнятого у Зеленського закону про референдум, який може змінювати Конституцію, держустрій, територію, символіку, кордони.
Всередині країни розпочалась агресія проти України, а ми мовчимо.
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27.01.2021 20:49
+1
идёт конституционный переворот... ... ...


не в тему, но - мы идём сюда:
Советники лидеров "Нормандской четверки" провели встречу - Цензор.НЕТ 6552
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27.01.2021 20:55
+1
Говорите прямо, что предатель Ермак пошептался со своим корешом из вражеской армии Козаком
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27.01.2021 21:27
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Олег Леусенко@leusenko1 16 мин

"Слуги народу" зареєстрували в Раді законопроект про подвійне громадянство.
Це на фоні прийнятого у Зеленського закону про референдум, який може змінювати Конституцію, держустрій, територію, символіку, кордони.
Всередині країни розпочалась агресія проти України, а ми мовчимо.
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27.01.2021 20:49 Відповісти
Ну чого, ви не мовчите, якусь брехню репостите.
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27.01.2021 20:53 Відповісти
Брехня в чем, в подаче законопроекта?
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28.01.2021 02:25 Відповісти
идёт конституционный переворот... ... ...


не в тему, но - мы идём сюда:
Советники лидеров "Нормандской четверки" провели встречу - Цензор.НЕТ 6552
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27.01.2021 20:55 Відповісти
Советники лидеров "Нормандской четверки" провели встречу - Цензор.НЕТ 3113
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27.01.2021 20:57 Відповісти
Про що була зустріч може колись з мемуарів дізнаємося, обговорювати нема чого.
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27.01.2021 20:55 Відповісти
Дофуя про ніфуя. Нафуя?
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27.01.2021 21:06 Відповісти
Говорите прямо, что предатель Ермак пошептался со своим корешом из вражеской армии Козаком
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27.01.2021 21:27 Відповісти
Очень жаль , но уже почти два года на этих встречах не представлены интересы Украины. Многоголовый кремлёвский спрут переговаривал сам с собой....
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27.01.2021 21:47 Відповісти
РФ сорвала согласованньій на вьісшем уровне обмен пленньіми по формуле "всех на всех" , Козак пьітается вьікрутиться и перевести стрелки на Украину , которая "не хочет вести переговорьі с ОРДЛО". Не вьійдет , Зеленский будет дожимать ВВХ.
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27.01.2021 22:07 Відповісти
Где тут смайлик "упал со стула от смеха"? " Козак пьітается вьікрутиться... Зеленский будет дожимать ВВХ". Ну где же смайлик, умру от смехахахаха
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28.01.2021 02:32 Відповісти
Андрюха как всегда так врезал что никто и не заметил.
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27.01.2021 22:29 Відповісти
ЧЕГО ВДРУГ ТАК РЕЗКО !? ОЧКО ЗАИГРАЛО !)
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28.01.2021 01:06 Відповісти
 
 