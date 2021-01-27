Число сторонников тесных связей с Россией в Беларуси сокращается, - Тихановская
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В Беларуси становится все меньше сторонников России, считает лидер белорусского протестного движения Светлана Тихановская.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Поскольку российские власти поддерживают направленное против народа режимом Лукашенко насилие, то на сегодня тех, кто желал бы тесных связей с Россией, стало намного меньше", - заявила Тихановская в интервью эстонской газете Postimees, опубликованном в среду, 27 января.
Она подчеркнула, что Беларусь является суверенным и независимым государством, и указала на распространенное на Западе мнение о схожести с Россией. "В действительности это не так. Мы совсем другой народ, хотя с русскими людьми у нас всегда были дружеские отношения. Мы непременно должны остаться независимыми. В прошлом году наша идентичность еще более укрепилась. Мы ни в коем случае не торгуем своей независимостью", - подчеркнула Тихановская.
Лидер оппозиции сообщила, что на государственных телеканалах в Беларуси распустили весь штат журналистов и заменили их на привезенных из РФ. "Они очерняют наших людей, всех, кто осмелился сказать что-либо против режима и диктатора. Они постоянно клевещут на большую часть народа и на оппозицию, однако влияет это на весьма небольшой круг белорусов", - добавила Тихановская.
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А в нас навпаки. Наступ на все українське.
Як то казали - добро має бути з кулаками.
Давно вату не шпандьорили.
То есть в кровать к себе кацапов вы уже не пустите, а целоваться и обниматься - с радостью..
В докладе содержится ряд рекомендаций для Байдена, чтобы «способствовать росту демократического движения в Беларуси, усилить нынешнего лидера оппозиции и ослабить поддержку Лукашенко».
В докладе говорится, что конгресс США должен дать «конкретные указания Госдепартаменту, чтобы он ежегодно тратил не менее 200 млн долларов на поддержку гражданского общества и средств массовой информации в Беларуси».
Эксперты подготовили ряд рекомендаций для управления «реакцией России на события в Беларуси с целью предотвращения кремлевских репрессий». Кроме того, администрация Байдена «должна провести четкую границу в отношении условных санкций: Москва должна четко понимать, что ей грозят дополнительные санкции, если она направит в Беларусь силы безопасности (открыто или скрыто, включая военную или кадровую поддержку) для поддержки Лукашенко или разгона белорусских протестующих».
Ну, а там посмотрим...
Посмотрим, что будет на деле. )