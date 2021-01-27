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Число сторонников тесных связей с Россией в Беларуси сокращается, - Тихановская

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Число сторонников тесных связей с Россией в Беларуси сокращается, - Тихановская

В Беларуси становится все меньше сторонников России, считает лидер белорусского протестного движения Светлана Тихановская.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Поскольку российские власти поддерживают направленное против народа режимом Лукашенко насилие, то на сегодня тех, кто желал бы тесных связей с Россией, стало намного меньше", - заявила Тихановская в интервью эстонской газете Postimees, опубликованном в среду, 27 января.

Она подчеркнула, что Беларусь является суверенным и независимым государством, и указала на распространенное на Западе мнение о схожести с Россией. "В действительности это не так. Мы совсем другой народ, хотя с русскими людьми у нас всегда были дружеские отношения. Мы непременно должны остаться независимыми. В прошлом году наша идентичность еще более укрепилась. Мы ни в коем случае не торгуем своей независимостью", - подчеркнула Тихановская.

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Лидер оппозиции сообщила, что на государственных телеканалах в Беларуси распустили весь штат журналистов и заменили их на привезенных из РФ. "Они очерняют наших людей, всех, кто осмелился сказать что-либо против режима и диктатора. Они постоянно клевещут на большую часть народа и на оппозицию, однако влияет это на весьма небольшой круг белорусов", - добавила Тихановская.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
Значить розумнішають.
А в нас навпаки. Наступ на все українське.
Як то казали - добро має бути з кулаками.
Давно вату не шпандьорили.
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27.01.2021 21:44
+7
А ця пані таки кумедна. Число сторонников тесных связей с Россией в Беларуси сокращается, - Тихановская - Цензор.НЕТ 1429
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27.01.2021 21:43
+3
«Байден и Беларусь: стратегия для новой администрации», опубликован на сайте Атлантического совета (Атлантический совет - американский аналитический центр, основанный в 1961 году при НАТО для поощрения сотрудничества между США и Западной Европой).

В докладе содержится ряд рекомендаций для Байдена, чтобы «способствовать росту демократического движения в Беларуси, усилить нынешнего лидера оппозиции и ослабить поддержку Лукашенко».

В докладе говорится, что конгресс США должен дать «конкретные указания Госдепартаменту, чтобы он ежегодно тратил не менее 200 млн долларов на поддержку гражданского общества и средств массовой информации в Беларуси».

Эксперты подготовили ряд рекомендаций для управления «реакцией России на события в Беларуси с целью предотвращения кремлевских репрессий». Кроме того, администрация Байдена «должна провести четкую границу в отношении условных санкций: Москва должна четко понимать, что ей грозят дополнительные санкции, если она направит в Беларусь силы безопасности (открыто или скрыто, включая военную или кадровую поддержку) для поддержки Лукашенко или разгона белорусских протестующих».

Ну, а там посмотрим...
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27.01.2021 22:52
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Подивився ,де ти був би ,на її місці ???)))
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27.01.2021 21:57 Ответить
А ця пані таки кумедна. Число сторонников тесных связей с Россией в Беларуси сокращается, - Тихановская - Цензор.НЕТ 1429
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27.01.2021 21:43 Ответить
Значить розумнішають.
А в нас навпаки. Наступ на все українське.
Як то казали - добро має бути з кулаками.
Давно вату не шпандьорили.
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27.01.2021 21:44 Ответить
Ватница пошла юморить )))
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27.01.2021 21:44 Ответить
З 99% до 98,5% ?
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27.01.2021 21:45 Ответить
Число сторонников тесных... извращенно-половых... связей с Россией в Беларуси сокращается, - Тихановская.
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27.01.2021 21:51 Ответить
..на сегодня тех, кто желал бы тесных связей с Россией, стало намного меньше.. (с)
То есть в кровать к себе кацапов вы уже не пустите, а целоваться и обниматься - с радостью.. Число сторонников тесных связей с Россией в Беларуси сокращается, - Тихановская - Цензор.НЕТ 2182
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27.01.2021 21:56 Ответить
Ведущие на каналах все те же. Может осветителей поменяли, визажистов. Эх, далека Тихановская от народа.
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27.01.2021 21:58 Ответить
Від якого??)))
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27.01.2021 21:59 Ответить
От трудового.
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27.01.2021 22:03 Ответить
трудовой народ надо давно переработать на мясокостную муку и заменить роботами Кількість прихильників тісних зв'язків із Росією в Білорусі скорочується, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 9663
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30.01.2021 05:00 Ответить
Болотная фея опять расчирикалась.
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27.01.2021 22:01 Ответить
на 1.5 человека
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27.01.2021 22:14 Ответить
Свеика! Твое дело котлеты на кухне жарить
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27.01.2021 22:15 Ответить
Ясен перец. Кількість прихильників тісних зв'язків із Росією в Білорусі скорочується, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 1264 Когда "братушки" в нужный момент не только их не поддержали, а улюлюкали "Саша, дави их!" и отряды своих карателей присылали. Протрезвление приходит. Правда, поздно. Когда шансов стать свободными нет от слова "вообще". Ибо Беларусь уже рассматривается Западом как анклав Лаптестана. Вялые "озабоченности" по поводу нарушения прав человека- это тот максимум, на который они могут рассчитывать.
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27.01.2021 22:17 Ответить
«Байден и Беларусь: стратегия для новой администрации», опубликован на сайте Атлантического совета (Атлантический совет - американский аналитический центр, основанный в 1961 году при НАТО для поощрения сотрудничества между США и Западной Европой).

В докладе содержится ряд рекомендаций для Байдена, чтобы «способствовать росту демократического движения в Беларуси, усилить нынешнего лидера оппозиции и ослабить поддержку Лукашенко».

В докладе говорится, что конгресс США должен дать «конкретные указания Госдепартаменту, чтобы он ежегодно тратил не менее 200 млн долларов на поддержку гражданского общества и средств массовой информации в Беларуси».

Эксперты подготовили ряд рекомендаций для управления «реакцией России на события в Беларуси с целью предотвращения кремлевских репрессий». Кроме того, администрация Байдена «должна провести четкую границу в отношении условных санкций: Москва должна четко понимать, что ей грозят дополнительные санкции, если она направит в Беларусь силы безопасности (открыто или скрыто, включая военную или кадровую поддержку) для поддержки Лукашенко или разгона белорусских протестующих».

Ну, а там посмотрим...
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27.01.2021 22:52 Ответить
Мда. Интересная инфа. Я вот ещё вначале протестов в Беларуси слушал американского эксперта-аналитика. Так он сказал, что США по-разному относятся и воспринимают Украину и Беларусь. А всё потому, что Украина выбрала и подтвердила свой европейский курс, в то время как Беларусь (её народ) не собирается выходить из под влияния Латестана. Возможно, таки что-то и поменялось. В Беларуси. Потому и планы у США стали такими.
Посмотрим, что будет на деле. )
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27.01.2021 23:19 Ответить
Західні експерти мабуть хочуть російські танки на кордоні, тому і допомагають опозиції, штовхають Лукашенка до Росії.
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28.01.2021 07:02 Ответить
Света просто забеги за поворот и исчезни из виду.
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27.01.2021 22:28 Ответить
Как по мне Тихановская скрытый агент ФСБ ! Говорит она конечно складно, но когда дорвется к власти заведет Белоруссию в Мордор!
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27.01.2021 22:40 Ответить
Вы с какой целью самолайк ставите? Написали бред спьяну,не приходя в сознание, а с утра коммент понравился?
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28.01.2021 08:01 Ответить
 
 