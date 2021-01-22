РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5182 посетителя онлайн
Новости Революция в Беларуси
2 255 14

Тихановская не планирует принимать участие в следующих выборах в Беларуси

Тихановская не планирует принимать участие в следующих выборах в Беларуси

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что не планирует принимать участие в следующих выборах в Беларуси, а также предложила расширить санкционные меры против белорусских структур власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Запад".

"Раньше насилие против несогласных было физическим. Сейчас в тюрьмах находятся не только политзаключенные, но и люди, которым не предъявлены обвинения. Может быть их не пытают, но они страдают в тюрьмах каждый день," - заявила Тихановская в пятницу на пресс-конференции в Таллине.

По ее словам, санкции "важно применять не только в отношении высших чинов. Важно ввести в этот список судей, работников силовых структур, которые избивали людей. Перед тем, как избивать людей, они должны понять, что их дети не смогут ничего сделать в Европе".

Читайте также: Тихановская: Новые выборы в Беларуси должны пройти до конца 2021 года и без Лукашенко

Тихановская добавила также, что на данный момент не будет принимать участие в следующих выборах.

При этом министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, принимавший участие в конференции в онлайн-режиме, высказал мнение, что "санкции работают. Они показали хрупкость режима Лукашенко".

Министр считает, что Западу следует "поддерживать четкую политическую позицию. Единственный выход - новые прозрачные выборы".

"Во-вторых, важно, чтобы Запад продолжал политику санкций. Сейчас санкции применены в отношении 88 лиц и семи компаний, этот список надо увеличить. В-третьих, нужна поддержка, например, в вопросе вакцин, в котором Лукашенко потерпел полный провал", - добавил Рейнсалу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужны спецгарантии: Тихановская просит международные организации помочь ей безопасно вернуться в Беларусь

Автор: 

Беларусь (7888) Рейнсалу Урмас (41) Тихановская Светлана (390)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
А следущие выбары когда? В 2024-2025, а до того времени бяларусы и дальше будут водить хороводы на потеху Бацки?
показать весь комментарий
22.01.2021 13:42
+2
Ну так скажи людям что ты сдулась. Нефиг им хороводы водить и по кумполу получать. Дура
показать весь комментарий
22.01.2021 14:08
+1
Боже, ну какая же она дура!
показать весь комментарий
22.01.2021 13:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
подала на ВНЖ....
показать весь комментарий
22.01.2021 13:17 Ответить
"Светик-семицветик". То планирую, то не планирую. Народ недоумевает.
показать весь комментарий
22.01.2021 13:32 Ответить
Но вам то чего волновацца то? У вашего царя не будет конкурентов, а это очень позитивно сказывается на результатах выборов, скажу я вам...
показать весь комментарий
22.01.2021 13:48 Ответить
Она тебе сказала когда-нибудь что будет участвовать? Заткнись НКВДовец поганый.
показать весь комментарий
22.01.2021 14:38 Ответить
Говорила. Уже и правительство в изгнании приготовила. Вроде пять тыс. чиновников.
показать весь комментарий
22.01.2021 15:25 Ответить
А следущие выбары когда? В 2024-2025, а до того времени бяларусы и дальше будут водить хороводы на потеху Бацки?
показать весь комментарий
22.01.2021 13:42 Ответить
Боже, ну какая же она дура!
показать весь комментарий
22.01.2021 13:48 Ответить
Света, давай досвидания.
показать весь комментарий
22.01.2021 14:00 Ответить
-- белый шум...
показать весь комментарий
22.01.2021 14:05 Ответить
Ну так скажи людям что ты сдулась. Нефиг им хороводы водить и по кумполу получать. Дура
показать весь комментарий
22.01.2021 14:08 Ответить
Nado prodolzat vodit sankciji protiv nezakonoj vlasti.
показать весь комментарий
22.01.2021 14:26 Ответить
Есть тут УКРАИНЦЫ, или одни кацапы-хохлы? Всё в Беларуси решится весной, и ***** попутно уберём, вам же сделаем добро.
показать весь комментарий
22.01.2021 14:42 Ответить
А в чем сакральный смысл весны?
показать весь комментарий
22.01.2021 15:26 Ответить
 
 