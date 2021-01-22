Тихановская не планирует принимать участие в следующих выборах в Беларуси

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что не планирует принимать участие в следующих выборах в Беларуси, а также предложила расширить санкционные меры против белорусских структур власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Запад".

"Раньше насилие против несогласных было физическим. Сейчас в тюрьмах находятся не только политзаключенные, но и люди, которым не предъявлены обвинения. Может быть их не пытают, но они страдают в тюрьмах каждый день," - заявила Тихановская в пятницу на пресс-конференции в Таллине.

По ее словам, санкции "важно применять не только в отношении высших чинов. Важно ввести в этот список судей, работников силовых структур, которые избивали людей. Перед тем, как избивать людей, они должны понять, что их дети не смогут ничего сделать в Европе".

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Тихановская добавила также, что на данный момент не будет принимать участие в следующих выборах.

При этом министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, принимавший участие в конференции в онлайн-режиме, высказал мнение, что "санкции работают. Они показали хрупкость режима Лукашенко".

Министр считает, что Западу следует "поддерживать четкую политическую позицию. Единственный выход - новые прозрачные выборы".

"Во-вторых, важно, чтобы Запад продолжал политику санкций. Сейчас санкции применены в отношении 88 лиц и семи компаний, этот список надо увеличить. В-третьих, нужна поддержка, например, в вопросе вакцин, в котором Лукашенко потерпел полный провал", - добавил Рейнсалу.

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