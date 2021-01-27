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Новости Политика Украины
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6,5 млн пенсионеров ежемесячно получают до трех тысяч гривен, - Лазебная

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

6,5 млн пенсионеров ежемесячно получают до трех тысяч гривен, - Лазебная

Почти 60% пенсионеров получают менее трех тысяч гривен в месяц.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная во время выступления на украинском пенсионном форуме, передает Цензор.НЕТ.

"Пенсии сегодня у нас низкие. Почти 60% пенсионеров получают пенсию по годам до трех тысяч гривен", - отметила Лазебная.

Она также продемонстрировала слайд, на котором указано, что пенсию до 3 тысяч гривен получают 6,5 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформу медицины и соцуслуг необходимо объединить, - министр соцполитики Лазебная

Как сообщалось, по состоянию на 1 января 2021 в Украине пенсии получают 11,1 миллиона человек.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+16
Ну ничего. Зато судьи, прокуроры и прочее отребье не создавшие в своей никчемной жизни ничего полезного, получают по 110 тыс. гривен пенсии.

Таковы реалии европейского ЗЕмбабве.
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27.01.2021 22:02
+14
Більшість отримують 2200 грн, це при тому, що мають більше 30 років стажу.
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27.01.2021 21:59
+11
Т.е. всю жизнь карячиться, чтобы в старости карячиться уже на фазенде?

Неудивительно что молодежь уезжает с нашего ЗЕмбабве миллионами.
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27.01.2021 22:06
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Африка...🥴
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27.01.2021 21:47 Ответить
Ні Африка жовта і живе достатніше. Ми зелена конголезія з зеленими конголунзонами
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27.01.2021 22:21 Ответить
Вы заблуждаетесь думая что все страны Африки такие же нищие как Украина. Возможно самые бедные страны Африки но далеко не все. Например даже в Сомали или Танзании зарплата учителя или доктора $400-600.
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27.01.2021 22:40 Ответить
Можливо. Слава "еліті".
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27.01.2021 22:59 Ответить
А скількі отримують ВІП пенси ???? ))))))
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27.01.2021 21:47 Ответить
є близько 400 тис.грн. - голова нбу
близько 60 тисяч. грн. - колишні судді
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27.01.2021 22:11 Ответить
Мін. пенсія неможе бути меньшою за прожитковий мінімум !!! ))))
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27.01.2021 21:49 Ответить
Приходь на "Ватру"... Тут порядні люди зібралися... Тільки політику перед входом залишай...
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27.01.2021 21:58 Ответить
Пенсия или зарплата меньше прожиточного минимума- ето преступление против человечества и преднамеренный геноцид и голодомор украинцев.
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27.01.2021 22:47 Ответить
Бажаю Вовчику таку ж і йому, і його родичам, і квартплату тисяч 4-5 щомісячно, пожиттєво.
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27.01.2021 21:51 Ответить
"Чтоб ти жил на одну зарплату!" !!!)))
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27.01.2021 21:54 Ответить
Потягне. Він ще до президентства був доларовий мільйонер. Та й навряд чи він тут житиме...
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27.01.2021 22:38 Ответить
Зе нічого пенсіонерам не обіцяв. Він казав лише про педагогів, які мають отримувати зарплату 3 тисячі баксів на місяць. 6,5 млн пенсионеров ежемесячно получают до трех тысяч гривен, - Лазебная - Цензор.НЕТ 794
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27.01.2021 21:52 Ответить
Не три, а чотири. Не намовляйте на президента. )))
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27.01.2021 21:56 Ответить
А де з цією обіцянкою можна ознайомитись? Бо байка така гуляє просторами інету, а власне послухати ту обіцянку чи почитати в передвиборчій програмі не знаю де.
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27.01.2021 22:03 Ответить
Про це я знаю, навіть відео бачив. Але ж це не Зеленський, а експерти таке плели. Так що можна казати, що він і педагогам нічого не обіцяв. 6,5 млн пенсионеров ежемесячно получают до трех тысяч гривен, - Лазебная - Цензор.НЕТ 6558
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27.01.2021 22:15 Ответить
Та ото ж! Нікому нічого не винен. І не прикопаєшся.
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27.01.2021 22:19 Ответить
Є чому повчитися. 6,5 млн пенсіонерів щомісяця отримують до трьох тисяч гривень, - Лазебна - Цензор.НЕТ 9664 Хоча... Краще не треба. Негарно це мабуть.
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28.01.2021 11:42 Ответить
Так виходить, що жоден український президент за всю новітню історію України нічого взагалі пенсіонерам не обіцяв. Власне як і іншому народові. Доречі, Зеленський наче не казав про 3 тисячі баксів на місяць педагогам.
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27.01.2021 22:00 Ответить
Словоблудием занимается, мразь! И 1700, и 2900 - это до трёх тысяч...
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27.01.2021 21:57 Ответить
Наконец-то узнали такую мелочь....Открытие.
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27.01.2021 21:57 Ответить
Якось невдобно і запитувати: це їй соромно, чи вона пишається цим?
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27.01.2021 21:57 Ответить
Зато зеленский увеличил на полмиллиарда свое содержание в этом году. На терпил которые за него голосовали - ему насрать!
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27.01.2021 21:58 Ответить
Ох уж эти средние данные---в совок уходящие! Вот бы число выложить из этой статистики---а сколько тех из этих что получают чуть больше минималки(1769гр) кажись и по 2 тыс. гр? Сразу рискну лимончика 4, 9 челов пенсов. Кудряво живут---многих из этого сектора знаю.
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27.01.2021 21:59 Ответить
Борис , минималку по стажу у нас подняли после того как в лугандоне минималка выросла , как то так
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27.01.2021 22:39 Ответить
Більшість отримують 2200 грн, це при тому, що мають більше 30 років стажу.
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27.01.2021 21:59 Ответить
Шикують пенси!
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27.01.2021 22:01 Ответить
Жируют,упирі,на державній шиї !!)))
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27.01.2021 22:18 Ответить
Маленькая конечно. Но если большое подсобное хозяйство, куры, гуси, коровы, то и мясо- яйца свои ,свежие.
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27.01.2021 22:01 Ответить
Т.е. всю жизнь карячиться, чтобы в старости карячиться уже на фазенде?

Неудивительно что молодежь уезжает с нашего ЗЕмбабве миллионами.
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27.01.2021 22:06 Ответить
І собаки... породисті.
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27.01.2021 22:21 Ответить
а можно ещё лён сажать, шоб ткать своё полотно и долгими зимними вечерами, в свободное от ухода за скотиной время, самим шить себе какую-никакую одежду.
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27.01.2021 22:24 Ответить
ага... в місті.. певно на балконі ...
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27.01.2021 22:46 Ответить
Ну ничего. Зато судьи, прокуроры и прочее отребье не создавшие в своей никчемной жизни ничего полезного, получают по 110 тыс. гривен пенсии.

Таковы реалии европейского ЗЕмбабве.
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27.01.2021 22:02 Ответить
На жаль Ваша правда 6,5 млн пенсионеров ежемесячно получают до трех тысяч гривен, - Лазебная - Цензор.НЕТ 8347
Ну, не усі там непотріб, але пенсії чи то пожиттєве отримання у них захмарні.
Зато у науковців позабирали
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27.01.2021 22:20 Ответить
не усі непотріб,так , відсотків 99.9 !
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28.01.2021 02:10 Ответить
Вода питна поганої якості ! продукти теж ,так собі, ніякого контролю !! пенсія на яку неможливо прожити !! це геноцид нації , Українців винищують
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27.01.2021 22:17 Ответить
Це кошти , які керівники держави, депутати, прокурори, судді і інші державні службовці тратять , щоб раз файно поїсти в ресторані. І це при цьому вони отримають зарплати з податків тих працюючих українців, яким потім нараховують пенсію від 1800 до 3000 грн.
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27.01.2021 22:17 Ответить
На РАБсси на 10 рублей больше
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27.01.2021 22:18 Ответить
Пенсия в ДНР 15 000 гривен... 6,5 млн пенсионеров ежемесячно получают до трех тысяч гривен, - Лазебная - Цензор.НЕТ 3702Зеля обещает 20...........
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27.01.2021 22:19 Ответить
не свисти , если не знаешь , минималка у них чет 2200 или около , в гривнах ессно
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27.01.2021 22:42 Ответить
Не надо скулить - у нас коммуналка ниже, чем в Норвегии.... Раз пенсионеры выбрали президентом низкосортную порнозвезду, значит им весело, сытно и прикольно....Пусть продолжают хохотать и прикалываться....
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27.01.2021 22:41 Ответить
Кого надо выбирать, огласите весь список, пожалуйста
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27.01.2021 23:06 Ответить
Минимальная пенсия 1790 грн. Ее начисляют практически большинству, т.к. в 90-е годы был полный бардак. За 80-е вообще молчу. Будь ты хоть академиком в 80-е - получишь минималку. Этим скотам у власти не понять. Пусть спросят мою мать, которая всю жизнь пахала на заводе, как ей живется на минималку. Зато кормим сепаров и судей.
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27.01.2021 22:42 Ответить
Ето не пенсия. Ето подачка бомжам. Хотя в той же Европе на которую мы ровняемось своими тарифами и ценами, даже бомжам пособие в 5 раз больше.
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27.01.2021 22:42 Ответить
Крім низької пенсії є ще одна величезна проблема. До пенсійної реформи 2017 року для виходу на пенсію треба було мати стаж жінкам 25 років, чоловікам 30. З пенсійною реформою вимоги до стажу підвищили і тепер треба мати як мінімум жінкам 30, чоловікам 35 років стажу. З 2028 року для пенсії всім, і жінкам, і чоловікам необхідно буде 35 років стажу.

Але повертаємось до тих, хто давно вийшов на пенсію, до пенсійної реформи 2017 року. Хоч закон зворотної сили теоретично не має, але у нас має ще й дуже. Тепер Пенсійний фонд зараховує усіх пенсіонерів у кого не має 35 років стажу, як таких що не мають повного страхового стажу, відповідно їм пенсійні нарахування не повні, їм пенсія щорічно не індексується, при збільшенні прожиткового мінімуму їх пенсія не перераховується. З 1 січня 2021 року почали доплачувати по 400 гривень пенсіонерам, яким виповнилось 65 років. Але ті злощасні 400 гривень отримали тільки ті у кого є 35 повних років страхового стажу.

Питається, а де стара людина візьме той стаж, коли після розвалу совка заводи і колгоспи розвалились, держава людей викинула на вулицю і хто як міг виживав. Хтось на городі картоплю вирощував, а хтось на базарі овочі продавав. Тоді держава не забезпечила людей офіційним працевлаштуванням, а тепер ще й звинувачує, що мовляв не хотіли працювати. А зараз вони і фізично не можуть працювати бо старі, а одиниці з тих хто зміг би, то їх не беруть через похилий вік.
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27.01.2021 23:17 Ответить
спасибо пэте кнуру за убитый стаж !!!
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28.01.2021 19:20 Ответить
 
 