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6,5 млн пенсионеров ежемесячно получают до трех тысяч гривен, - Лазебная
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Почти 60% пенсионеров получают менее трех тысяч гривен в месяц.
Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная во время выступления на украинском пенсионном форуме, передает Цензор.НЕТ.
"Пенсии сегодня у нас низкие. Почти 60% пенсионеров получают пенсию по годам до трех тысяч гривен", - отметила Лазебная.
Она также продемонстрировала слайд, на котором указано, что пенсию до 3 тысяч гривен получают 6,5 млн человек.
Как сообщалось, по состоянию на 1 января 2021 в Украине пенсии получают 11,1 миллиона человек.
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Неудивительно что молодежь уезжает с нашего ЗЕмбабве миллионами.
Таковы реалии европейского ЗЕмбабве.
Ну, не усі там непотріб, але пенсії чи то пожиттєве отримання у них захмарні.
Зато у науковців позабирали
Але повертаємось до тих, хто давно вийшов на пенсію, до пенсійної реформи 2017 року. Хоч закон зворотної сили теоретично не має, але у нас має ще й дуже. Тепер Пенсійний фонд зараховує усіх пенсіонерів у кого не має 35 років стажу, як таких що не мають повного страхового стажу, відповідно їм пенсійні нарахування не повні, їм пенсія щорічно не індексується, при збільшенні прожиткового мінімуму їх пенсія не перераховується. З 1 січня 2021 року почали доплачувати по 400 гривень пенсіонерам, яким виповнилось 65 років. Але ті злощасні 400 гривень отримали тільки ті у кого є 35 повних років страхового стажу.
Питається, а де стара людина візьме той стаж, коли після розвалу совка заводи і колгоспи розвалились, держава людей викинула на вулицю і хто як міг виживав. Хтось на городі картоплю вирощував, а хтось на базарі овочі продавав. Тоді держава не забезпечила людей офіційним працевлаштуванням, а тепер ще й звинувачує, що мовляв не хотіли працювати. А зараз вони і фізично не можуть працювати бо старі, а одиниці з тих хто зміг би, то їх не беруть через похилий вік.