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6,5 млн пенсіонерів щомісяця отримують до трьох тисяч гривень, - Лазебна
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Майже 60% пенсіонерів отримують менше трьох тисяч гривень на місяць.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна під час виступу на українському пенсійному форумі, передає Цензор.НЕТ.
"Пенсії сьогодні у нас низькі. Майже 60% пенсіонерів отримують пенсію за віком до трьох тисяч гривень", - зазначила Лазебна.
Вона також продемонструвала слайд, на якому зазначено, що пенсію до 3 тисяч гривень отримують 6,5 млн осіб.
Як повідомлялося, станом на 1 січня 2021 в Україні пенсії отримують 11,1 мільйона осіб.
Топ коментарі
+16 Дмитрий Кот dddce09e
показати весь коментар27.01.2021 22:02
+14 Игнатьев Фион
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+11 Дмитрий Кот dddce09e
показати весь коментар27.01.2021 22:06
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близько 60 тисяч. грн. - колишні судді
https://zik.ua/ru/news/2019/03/15/uchytelskaya_zarplata_v_4_tisyachy_kak_opozorylys_obrazovatelnie_eksperti_1530039
Неудивительно что молодежь уезжает с нашего ЗЕмбабве миллионами.
Таковы реалии европейского ЗЕмбабве.
Ну, не усі там непотріб, але пенсії чи то пожиттєве отримання у них захмарні.
Зато у науковців позабирали
Але повертаємось до тих, хто давно вийшов на пенсію, до пенсійної реформи 2017 року. Хоч закон зворотної сили теоретично не має, але у нас має ще й дуже. Тепер Пенсійний фонд зараховує усіх пенсіонерів у кого не має 35 років стажу, як таких що не мають повного страхового стажу, відповідно їм пенсійні нарахування не повні, їм пенсія щорічно не індексується, при збільшенні прожиткового мінімуму їх пенсія не перераховується. З 1 січня 2021 року почали доплачувати по 400 гривень пенсіонерам, яким виповнилось 65 років. Але ті злощасні 400 гривень отримали тільки ті у кого є 35 повних років страхового стажу.
Питається, а де стара людина візьме той стаж, коли після розвалу совка заводи і колгоспи розвалились, держава людей викинула на вулицю і хто як міг виживав. Хтось на городі картоплю вирощував, а хтось на базарі овочі продавав. Тоді держава не забезпечила людей офіційним працевлаштуванням, а тепер ще й звинувачує, що мовляв не хотіли працювати. А зараз вони і фізично не можуть працювати бо старі, а одиниці з тих хто зміг би, то їх не беруть через похилий вік.