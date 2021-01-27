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6,5 млн пенсіонерів щомісяця отримують до трьох тисяч гривень, - Лазебна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

6,5 млн пенсіонерів щомісяця отримують до трьох тисяч гривень, - Лазебна

Майже 60% пенсіонерів отримують менше трьох тисяч гривень на місяць.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна під час виступу на українському пенсійному форумі, передає Цензор.НЕТ.

"Пенсії сьогодні у нас низькі. Майже 60% пенсіонерів отримують пенсію за віком до трьох тисяч гривень", - зазначила Лазебна.

Вона також продемонструвала слайд, на якому зазначено, що пенсію до 3 тисяч гривень отримують 6,5 млн осіб.

Як повідомлялося, станом на 1 січня 2021 в Україні пенсії отримують 11,1 мільйона осіб.

Дивіться також: В Україні 11,1 млн пенсіонерів: середня пенсія 3,5 тис. грн, - Пенсійний фонд. ІНФОГРАФІКА
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Топ коментарі
+16
Ну ничего. Зато судьи, прокуроры и прочее отребье не создавшие в своей никчемной жизни ничего полезного, получают по 110 тыс. гривен пенсии.

Таковы реалии европейского ЗЕмбабве.
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27.01.2021 22:02
+14
Більшість отримують 2200 грн, це при тому, що мають більше 30 років стажу.
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27.01.2021 21:59
+11
Т.е. всю жизнь карячиться, чтобы в старости карячиться уже на фазенде?

Неудивительно что молодежь уезжает с нашего ЗЕмбабве миллионами.
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27.01.2021 22:06
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Африка...🥴
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27.01.2021 21:47 Відповісти
Ні Африка жовта і живе достатніше. Ми зелена конголезія з зеленими конголунзонами
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27.01.2021 22:21 Відповісти
Вы заблуждаетесь думая что все страны Африки такие же нищие как Украина. Возможно самые бедные страны Африки но далеко не все. Например даже в Сомали или Танзании зарплата учителя или доктора $400-600.
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27.01.2021 22:40 Відповісти
Можливо. Слава "еліті".
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27.01.2021 22:59 Відповісти
А скількі отримують ВІП пенси ???? ))))))
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27.01.2021 21:47 Відповісти
є близько 400 тис.грн. - голова нбу
близько 60 тисяч. грн. - колишні судді
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27.01.2021 22:11 Відповісти
Мін. пенсія неможе бути меньшою за прожитковий мінімум !!! ))))
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27.01.2021 21:49 Відповісти
Приходь на "Ватру"... Тут порядні люди зібралися... Тільки політику перед входом залишай...
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27.01.2021 21:58 Відповісти
Пенсия или зарплата меньше прожиточного минимума- ето преступление против человечества и преднамеренный геноцид и голодомор украинцев.
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27.01.2021 22:47 Відповісти
Бажаю Вовчику таку ж і йому, і його родичам, і квартплату тисяч 4-5 щомісячно, пожиттєво.
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27.01.2021 21:51 Відповісти
"Чтоб ти жил на одну зарплату!" !!!)))
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27.01.2021 21:54 Відповісти
Потягне. Він ще до президентства був доларовий мільйонер. Та й навряд чи він тут житиме...
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27.01.2021 22:38 Відповісти
Зе нічого пенсіонерам не обіцяв. Він казав лише про педагогів, які мають отримувати зарплату 3 тисячі баксів на місяць. 6,5 млн пенсионеров ежемесячно получают до трех тысяч гривен, - Лазебная - Цензор.НЕТ 794
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27.01.2021 21:52 Відповісти
Не три, а чотири. Не намовляйте на президента. )))
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27.01.2021 21:56 Відповісти
А де з цією обіцянкою можна ознайомитись? Бо байка така гуляє просторами інету, а власне послухати ту обіцянку чи почитати в передвиборчій програмі не знаю де.
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27.01.2021 22:03 Відповісти
Про це я знаю, навіть відео бачив. Але ж це не Зеленський, а експерти таке плели. Так що можна казати, що він і педагогам нічого не обіцяв. 6,5 млн пенсионеров ежемесячно получают до трех тысяч гривен, - Лазебная - Цензор.НЕТ 6558
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27.01.2021 22:15 Відповісти
Та ото ж! Нікому нічого не винен. І не прикопаєшся.
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27.01.2021 22:19 Відповісти
Є чому повчитися. 6,5 млн пенсіонерів щомісяця отримують до трьох тисяч гривень, - Лазебна - Цензор.НЕТ 9664 Хоча... Краще не треба. Негарно це мабуть.
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28.01.2021 11:42 Відповісти
Так виходить, що жоден український президент за всю новітню історію України нічого взагалі пенсіонерам не обіцяв. Власне як і іншому народові. Доречі, Зеленський наче не казав про 3 тисячі баксів на місяць педагогам.
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27.01.2021 22:00 Відповісти
Словоблудием занимается, мразь! И 1700, и 2900 - это до трёх тысяч...
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27.01.2021 21:57 Відповісти
Наконец-то узнали такую мелочь....Открытие.
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27.01.2021 21:57 Відповісти
Якось невдобно і запитувати: це їй соромно, чи вона пишається цим?
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27.01.2021 21:57 Відповісти
Зато зеленский увеличил на полмиллиарда свое содержание в этом году. На терпил которые за него голосовали - ему насрать!
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27.01.2021 21:58 Відповісти
Ох уж эти средние данные---в совок уходящие! Вот бы число выложить из этой статистики---а сколько тех из этих что получают чуть больше минималки(1769гр) кажись и по 2 тыс. гр? Сразу рискну лимончика 4, 9 челов пенсов. Кудряво живут---многих из этого сектора знаю.
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27.01.2021 21:59 Відповісти
Борис , минималку по стажу у нас подняли после того как в лугандоне минималка выросла , как то так
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27.01.2021 22:39 Відповісти
Більшість отримують 2200 грн, це при тому, що мають більше 30 років стажу.
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27.01.2021 21:59 Відповісти
Шикують пенси!
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27.01.2021 22:01 Відповісти
Жируют,упирі,на державній шиї !!)))
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27.01.2021 22:18 Відповісти
Маленькая конечно. Но если большое подсобное хозяйство, куры, гуси, коровы, то и мясо- яйца свои ,свежие.
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27.01.2021 22:01 Відповісти
Т.е. всю жизнь карячиться, чтобы в старости карячиться уже на фазенде?

Неудивительно что молодежь уезжает с нашего ЗЕмбабве миллионами.
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27.01.2021 22:06 Відповісти
І собаки... породисті.
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27.01.2021 22:21 Відповісти
а можно ещё лён сажать, шоб ткать своё полотно и долгими зимними вечерами, в свободное от ухода за скотиной время, самим шить себе какую-никакую одежду.
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27.01.2021 22:24 Відповісти
ага... в місті.. певно на балконі ...
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27.01.2021 22:46 Відповісти
Ну ничего. Зато судьи, прокуроры и прочее отребье не создавшие в своей никчемной жизни ничего полезного, получают по 110 тыс. гривен пенсии.

Таковы реалии европейского ЗЕмбабве.
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27.01.2021 22:02 Відповісти
На жаль Ваша правда 6,5 млн пенсионеров ежемесячно получают до трех тысяч гривен, - Лазебная - Цензор.НЕТ 8347
Ну, не усі там непотріб, але пенсії чи то пожиттєве отримання у них захмарні.
Зато у науковців позабирали
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27.01.2021 22:20 Відповісти
не усі непотріб,так , відсотків 99.9 !
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28.01.2021 02:10 Відповісти
Вода питна поганої якості ! продукти теж ,так собі, ніякого контролю !! пенсія на яку неможливо прожити !! це геноцид нації , Українців винищують
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27.01.2021 22:17 Відповісти
Це кошти , які керівники держави, депутати, прокурори, судді і інші державні службовці тратять , щоб раз файно поїсти в ресторані. І це при цьому вони отримають зарплати з податків тих працюючих українців, яким потім нараховують пенсію від 1800 до 3000 грн.
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27.01.2021 22:17 Відповісти
На РАБсси на 10 рублей больше
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27.01.2021 22:18 Відповісти
Пенсия в ДНР 15 000 гривен... 6,5 млн пенсионеров ежемесячно получают до трех тысяч гривен, - Лазебная - Цензор.НЕТ 3702Зеля обещает 20...........
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27.01.2021 22:19 Відповісти
не свисти , если не знаешь , минималка у них чет 2200 или около , в гривнах ессно
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27.01.2021 22:42 Відповісти
Не надо скулить - у нас коммуналка ниже, чем в Норвегии.... Раз пенсионеры выбрали президентом низкосортную порнозвезду, значит им весело, сытно и прикольно....Пусть продолжают хохотать и прикалываться....
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27.01.2021 22:41 Відповісти
Кого надо выбирать, огласите весь список, пожалуйста
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27.01.2021 23:06 Відповісти
Минимальная пенсия 1790 грн. Ее начисляют практически большинству, т.к. в 90-е годы был полный бардак. За 80-е вообще молчу. Будь ты хоть академиком в 80-е - получишь минималку. Этим скотам у власти не понять. Пусть спросят мою мать, которая всю жизнь пахала на заводе, как ей живется на минималку. Зато кормим сепаров и судей.
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27.01.2021 22:42 Відповісти
Ето не пенсия. Ето подачка бомжам. Хотя в той же Европе на которую мы ровняемось своими тарифами и ценами, даже бомжам пособие в 5 раз больше.
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27.01.2021 22:42 Відповісти
Крім низької пенсії є ще одна величезна проблема. До пенсійної реформи 2017 року для виходу на пенсію треба було мати стаж жінкам 25 років, чоловікам 30. З пенсійною реформою вимоги до стажу підвищили і тепер треба мати як мінімум жінкам 30, чоловікам 35 років стажу. З 2028 року для пенсії всім, і жінкам, і чоловікам необхідно буде 35 років стажу.

Але повертаємось до тих, хто давно вийшов на пенсію, до пенсійної реформи 2017 року. Хоч закон зворотної сили теоретично не має, але у нас має ще й дуже. Тепер Пенсійний фонд зараховує усіх пенсіонерів у кого не має 35 років стажу, як таких що не мають повного страхового стажу, відповідно їм пенсійні нарахування не повні, їм пенсія щорічно не індексується, при збільшенні прожиткового мінімуму їх пенсія не перераховується. З 1 січня 2021 року почали доплачувати по 400 гривень пенсіонерам, яким виповнилось 65 років. Але ті злощасні 400 гривень отримали тільки ті у кого є 35 повних років страхового стажу.

Питається, а де стара людина візьме той стаж, коли після розвалу совка заводи і колгоспи розвалились, держава людей викинула на вулицю і хто як міг виживав. Хтось на городі картоплю вирощував, а хтось на базарі овочі продавав. Тоді держава не забезпечила людей офіційним працевлаштуванням, а тепер ще й звинувачує, що мовляв не хотіли працювати. А зараз вони і фізично не можуть працювати бо старі, а одиниці з тих хто зміг би, то їх не беруть через похилий вік.
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27.01.2021 23:17 Відповісти
спасибо пэте кнуру за убитый стаж !!!
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28.01.2021 19:20 Відповісти
 
 