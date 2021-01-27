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Представитель Украины Лоссовский на мероприятии ОБСЕ: За год агрессия РФ на Донбассе унесла жизни 50 украинских воинов, еще 339 получили ранения

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Представитель Украины Лоссовский на мероприятии ОБСЕ: За год агрессия РФ на Донбассе унесла жизни 50 украинских воинов, еще 339 получили ранения

В 2020 году в результате российской агрессии на Донбассе погибли 50 украинских военнослужащих, еще 339 получили ранения.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума по сотрудничеству в сфере безопасности ОБСЕ в Вене в среду 27 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В 2020 году агрессивные действия России на Донбассе унесли жизни 50 украинских защитников, еще 339 получили ранения", - заявил дипломат.

По его словам, с начала нынешнего года в результате вооруженных провокаций со стороны российских вооруженных формирований на Донбассе погибли двое бойцов ВСУ и еще трое были ранены.

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За период с 1 по 24 января 2021 г. российские оккупанты совершили 123 вооруженные провокации с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия, а также минометов, сказал Лоссовский.

Автор: Анна Судак
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Владимир Матов



Десятки ведущих психиатров посмотрели сегодня выступление Путина. Но вряд ли кто-либо из них опровергнет диагноз, поставленный Немцовым ещё в 2014 году.
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27.01.2021 22:43 Ответить
обсе ( сборещи кацапских холуев ) надо было полать нах еще при пете,как и всех озадаченых и озабоченых еврошлюх.
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28.01.2021 00:22 Ответить
 
 