РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14860 посетителей онлайн
Новости Происшествия
21 490 8
дороги (2498) непогода (797) Одесская область (3102) Укравтодор (661) снегопад (787)

Движение по дорогам Одесской области ограничивают из-за снегопада

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Движение по дорогам Одесской области ограничивают из-за снегопада

По трассам Одесса - Рени и Одесса - Кучурган запрещено движение грузовых автомобилей и пассажирских автобусов.

Об этом сообщает "Укравтодор", информирует Цензор.НЕТ.

"С 21.00 27 января 2021 запрещается движение тяжеловесных транспортных средств и пассажирских автобусов на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения", - сказано в сообщении.

Речь идет о трассах М-15 и М-16.

"Движение перекрыто в связи с ухудшением погодных условий: сильный снег, который сопровождается порывистым ветром 15-20 м/с, метелями, отсутствия видимости и температурой воздуха до -1° С", - добавили в "Укравтодоре".

Также на Цензор.НЕТ: Учебным заведениям в семи областях рекомендуют перейти на дистанционную форму обучения из-за ухудшения погодных условий, - Минобразования

"Если понадобится помощь на дороге, звоните в Службу автомобильных дорог в Одесской области или присылайте свою геолокацию в Telegram, Viber, WhatsApp по тел. +380 (67) 575 68 86 (круглосуточно)", - добавили в службе.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перекрыли по этим двум не грузовому, а полностью всему транспорту. Грузовому перекрыли по всем остальным дорогам. И снега нет еще с обеда, никаких снежных заносов нет, есть сильный дождь и начинающееся обледенение.
показать весь комментарий
27.01.2021 22:33 Ответить
Жопа наближається.
показать весь комментарий
27.01.2021 22:36 Ответить
это в одессе дождь идет...а по области снег,непрекращающийся.обещают всю ночь и завтра целый день
показать весь комментарий
27.01.2021 22:39 Ответить
Гига, в Кіровоградській області також зранку до 15-ї сніг валив, а потім дощ... Який за вікном в зараз. На вулиці-2С...
показать весь комментарий
27.01.2021 22:47 Ответить
Рух дорогами Одеської області обмежують через снігопад - Цензор.НЕТ 2031 от нашего стола вашему...а к нам от румын пришло
показать весь комментарий
27.01.2021 22:52 Ответить
Бабок натырят местные воры на том деле мама-не горюй а в Николаеве снега и не видели ,в Одессе тоже говорят что немного ...
показать весь комментарий
27.01.2021 22:35 Ответить
щас спишут миллиони тон песка - ето же для них щастье
показать весь комментарий
27.01.2021 23:28 Ответить
-1, но так холодно, как -20. Вчера видела только одну снегоуборочную машину. Труханов выборы отбивает.
показать весь комментарий
28.01.2021 06:54 Ответить
 
 